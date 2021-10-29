38歲陳國峰呻年紀大被拒參加《聲生不息》與無綫結束經理人約關係有變

現時38歲的陳國峰於09年參加《超級巨聲2》入行，簽無綫後主要做主持及拍劇，唱歌事業未有太大發展，今年7月與無綫結束經理人合約，近月冇工開的陳國峰多次公開表示要為生計著想。最近無綫為選秀節目《聲生不息》進行招募，陳國峰亦有意參加，可惜被拒絕，他在社交網自爆因年紀大被嫌棄，並質疑海報上的參加條件與現實有別。

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