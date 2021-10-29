38歲陳國峰呻年紀大被拒參加《聲生不息》與無綫結束經理人約關係有變
現時38歲的陳國峰於09年參加《超級巨聲2》入行，簽無綫後主要做主持及拍劇，唱歌事業未有太大發展，今年7月與無綫結束經理人合約，近月冇工開的陳國峰多次公開表示要為生計著想。最近無綫為選秀節目《聲生不息》進行招募，陳國峰亦有意參加，可惜被拒絕，他在社交網自爆因年紀大被嫌棄，並質疑海報上的參加條件與現實有別。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]
陳國峰歌星夢未圓
無綫最近在劇集及綜藝節目都有不少新搞作，首席創意官王祖藍宣布與內地電視台合作，透過《我是歌手》的原班班底製作選秀節目《聲生不息》，並已開始進行招募，而節目的海報列明年滿18歲新進、現役歌手、演藝人員及新秀都可以報名參加，當年參加《超級巨聲2》入行的陳國峰亦想再延續他的歌星夢。
網上出Post質疑參加條件
雖然近年拍劇為主，但陳國峰並未放棄歌唱事業，對音樂依然充滿熱誠，現年38歲的他卻在社交網的限時動態自爆被拒絕參加《聲生不息》，他post出《聲》的招募海報說：「究竟年滿18歲定義係咩？但係又話我年紀大唔可以參加。」、之後再post多次「夢想只係年輕人的專利嗎？」顯然質疑賽制及極度不滿。
由經理人約轉基本合約
加入無綫11年的陳國峰，去年拎埋無綫服務十年金牌，不過今年7月經理人約約滿後，他選擇不再續約，只簽最基本的藝員合約兩年，近月陳國峰已沒有在無綫亮相，他多次出席公關活動都暗示自求多福，會重操故業做健身教練，同時亦會嘗試其他工作，身為兩子之父的他，表示大嘅唔食細嘅都要食，所以要努力搵錢。