陳奕迅演唱會宣佈加開4場 近5成門票公開發售 黃金靚位照開賣
陳奕迅演唱會 加場將於10月13日開售
上周四（10月6日）《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》於城市售票網公開發售，有不少網民指9時多已經入不到城市售票網，討論區中亦有不少人表示想睇但撲不到飛，有粉絲更湧現Eason社交網留言要求加場，最後售票網塞車塞到晚上近11點，塞足15個鐘，才回復正常，演唱會約58,000張門票於不足12小時內售罄。
最大改動：將可12人連坐
今日（10月10日）Eason就宣佈加開明年1月2、3、6、7日一共4場演唱會，將於10月13日（本周四）開賣。這4場有近5成即約14,000張門票公開發售，和上次一樣，其中最正面、最中間的8行超級靚位，都將作公開發售，而且4場都有，預計將會被粉絲爭崩頭。根據政府最新防疫政策，紅館仍然只可以坐8成半人，但已由之前每6個人要隔一隔，改為可以12人連住坐。
網民多謝連登仔罷睇
Eason宣佈搞演唱會時，有唔少人都唔睇好，更放言要罷睇，全因為新疆棉事件令Eason人氣大跌。不過到上周四（6日）早上10點於城市售票網公開發售，有唔少網民指城市售票網於9點多已經入唔到，討論區等都要唔少人表示想睇但搶唔到飛，似乎新疆棉事件並未有對Eason太大影響，有粉絲就湧現Eason社交網留言要求加場因為未能撲飛：「都入唔到 電話又打唔通」、「希望連登仔罷睇，畀我買多兩張飛」、「搶唔到飛呀」、「多謝連登仔罷睇，成功買到飛」、「啲歌林夕有份作架，梗係要入場撐林夕」、「咪x同我搶」等等。
網民分析係「人為操控」定香港內地之爭？！
對於此事，網民就有唔同的分析，其一認為唔係香港人買，而係內地網民喺度搶，事源有內地網民於小紅書放言要必睇Eason演唱會，仲整埋教大家點搶飛，睇返Eason ig都有唔少簡體字的用戶留言搶緊飛。其次就係成件事只係「人為操控」12點時網站更新仲有40341張飛未賣，2點更新仲有24075張，網民於討論區發文指係人為故意倒塞網站，造成人氣高漲的效果，不過呢個說法就被唔少網民推翻，因為已經有唔少人出po求飛同要求加場，直指叫罷睇的人係有陰謀「叫人唔睇，跟住等自己搶到飛」。
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