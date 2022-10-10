陳奕迅演唱會宣佈加開4場 近5成門票公開發售 黃金靚位照開賣

陳奕迅（Eason）的紅館跨年騷《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，早前公開發售18場演唱會門票，引致售票網絡大塞車，一票難求，今日（10月10日）Eason宣佈加開4場，有近5成即約14,000張門票公開發售，其中更有最中間的黃金靚位，相信粉絲更加會爭崩頭！