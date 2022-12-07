陳奕迅演唱會｜Eason歌單Top 100 No.1近60萬人票選+ 演唱會有乜紀念品？

陳奕迅演唱會《FEAR AND DREAMS》星期五開鑼，近日有音樂平台舉行了一個「Eason’s 100 Hits 陳奕迅熱歌榜」活動，引來過百萬網友進行投票，一齊選出最想聽的Eason百大歌單，其中成功打入頭10位的歌曲，有9首都係廣東歌，而攻佔第1位的金曲，更有多達近60萬網友支持！