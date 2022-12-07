陳奕迅演唱會｜Eason歌單Top 100 No.1近60萬人票選+ 演唱會有乜紀念品？
陳奕迅演唱會｜民選頭10位最想聽Eason歌單
10. 《是但求其愛》票數：15.3k
獲得約1萬5千網民支持的《是但求其愛》，是Eason在2020年11月推出的廣東歌，由小克填詞，林家謙作曲與編曲，陳奕迅與林家謙共同監製，歌詞內容主要講述主角談了半生戀愛，卻始終未能明白戀愛的真諦。網友都指「是但」和「求其」這兩個用詞深得廣東話的精髓，又紛紛大讚歌曲「聽到個感覺入心入肺好正」、「詞曲演唱都是一流」、「歌詞看似簡單卻很有深度」、「係一隻愛情觀反思嘅神級作品」、「小克填詞另一高峯」、「Eason真係唱得好有Feel，曲都好靚」等等。
9.《歲月如歌》票數：16.2K
Eason的《歲月如歌》是無綫2002年劇集《衝上雲霄》的主題曲，收錄在陳奕迅翌年推出的最後一張英皇廣東大碟《Live for Today》中，雖然已經歷了20年，但有網友評價這首歌：「雖然是國語版《兄妹》先推出，但是由於港劇《衝上雲霄》太～太～太經典的緣故，所以《歲月如歌》在廣大粉絲心中的地位是超然的！」獲得多個網友點讚。
8.《Shall We Talk》票數：17.9K
《Shall We Talk》是Eason在2001年推出的歌曲，由陳輝陽作曲、林夕填詞，網友大讚這兩人的組合是香港樂壇一絕的配塔，2020年為配合政府「陪我講 Shall We Talk」精神健康計劃，Eason更推出了全新編曲版《Shall We Talk (Tre Lune MMXIX)》，並由原作曲人陳輝陽重新編曲，網友都大讚「比舊版多咗更加多嘅情感」、「多年後都係咁好聽」、「聽完好感動」、「MV拍得非常有意思」等等。
7.《孤勇者》票數：24.4K
《孤勇者》是動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》的中文主題曲，也是今次打入十大網民最愛的Eason歌單中，唯一一首國語歌，這首歌曲於去年11月上架，至今已在各大播放平台累積了數十億次播放量，被譽為內地及台灣小學生最愛的神曲，連陳奕迅都曾在微博搞笑發問：「聽說我出了首兒歌？」不過近日因為有內地網友用這首歌來支持示威者，並在官方MV留言區寫下不少支持言論，因此現時陳奕迅的官方YouTube頻道已將《孤勇者》MV下的留言功能關閉。
6.《明年今日》票數：38.7K
Eason於2002年推出的《明年今日》，由陳小霞作曲、陳輝陽編曲及林夕填詞，至今已過20年，但網友都大讚這首歌非常經典，可說百聽不厭，每次聽都一樣咁有Feel。
5.《富士山下》票數：50.7K
《富士山下》是Eason於2006年推出的歌曲，同樣由林夕填詞，雖然這首歌有國語版《愛情轉移》，同樣是由林夕填詞，但網友都更支持廣東話版，大讚「廣東版的更好聽更凄美」、「聽過廣東版就不愛國語的」、「真的是林夕殿堂級的作品」、「粵語歌詞是有押韻，超強又好好聽」等等。
4.《浮誇》票數：60.3K
《浮誇》在2005年推出，由Wyman黃偉文填詞，2014年，Eason更曾在MAMA頒獎禮上獻唱這首歌，令全場觀眾High爆，網民紛紛大讚「很有魔性的歌」、「很有感染力」、「整個滄桑感又很歇斯底里」、「現場演唱比唱片更有震撼力」等等。
3.《陀飛輪》票數：134.2K
Eason的《陀飛輪》在2010年推出，同樣由黃偉文填詞，網友留言時都話聽完好感觸，指「畢業後出黎做幾年野再聽多次睇下有無另一番感受」、「這首歌寫得真是非常有意思，它要人好好珍惜擁惜眼前事物，不要執迷於一些無止境的東西」、「聽咗好感觸，覺得好多野無得返轉頭，不過又覺得活在當下先係最緊要」、「好歌永遠不過時，不同年齡，不同味道」等等。
2.《葡萄成熟時》票數：284.2K
《葡萄成熟時》在2005年推出，填詞人為黃偉文，網友紛紛表示「有經歷之後先知歌詞嘅妙處」，亦有網友搞笑話成日將歌名讀錯做《蜜桃成熟時》，更因此一度誤會了這首歌是「鹹歌」！
1.《單車》票數：597.5K
排名網友心目中最愛歌單第一位的《單車》，在2001年推出，歌詞內容大講父子情，填詞人為黃偉文，網友紛紛大讚「真是陳奕迅最好聽的一首歌」、「聽到難離難寫總有一些就好感動」、「黃偉文的詞好到肉」等等。
真係首首都咁好聽！
同場加映：陳奕迅演唱會非一般紀念品9號發售
這次Eason演唱會紀念品將由12月9日開始可以在網上訂購，或於紅館現場選購。這批「臣化產物」都是由Eason與設計師一同參與籌劃，並於法國和日本製作，由於Eason今次推出紀念品只為自肥，所以對產品質量要求極高，令不少貨品數量都非常有限，搶不到就冇！
Eason是次紀念品包括有：短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等多種紀念品。其中都包含著Eason的「古靈精怪」要求和「收納整齊」強迫症，無論衫、袋、飾品，都帶著這種「臣」化強迫症理念。
日本插畫家設計T恤 暗藏「臣懼」、「臣夢」
而演唱會的T恤由日本著名插畫家：Noritake操刀，特別為Eason畫了一個單線畫臣化形像，T恤用料上盛之外，還暗藏夜光及反光物料印刷，於黑暗地方，會自動發光（Dreams）及反光（Fear），還可以底面反轉著，底面更印有「臣腦」，偷偷告訴你「臣」聯想到的「Fear」及「Dreams」是什麼。
原來「臣懼」是：體汗味、電話冇電、冇得上網、無聊、擔心冇野食肚餓饑荒、高空及健忘症。而「臣夢」是 : 打開心窗、自由飛翔、無慾無求像一片雲、對任何事持有熱情、勇氣、要放鬆、還有一個乾淨整潔的空間，這些理念非常人性，又搞鬼幽默。
T恤主打白及灰兩隻顏色，另外亦會推出有不同的顏色特別版，不同顏色每款只有一百件，在特定日子才於紅館發售。想儲齊咁多隻色，臣迷要留意日子上紅館搶購。
而演唱會的紀念長袖衛衣更是冬天必搶，衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams字樣，非常限量發售，直接可以告訴你，只有少量手快幸運兒才會擁有到。
帆布袋一向都是不少演唱會的紀念產物，但Eason今次出了個極厚身質料帆布袋，印有他的單線畫頭像，簡約的美觀令人響往，相信會是不少人希望擁有的紀念品。
私人訂製背囊及收納小包
Eason又因為自己想要，而私人訂製了極高品質的背囊及收納小包，這個自肥系列超級「臣化」，背囊做了他希望的不平行設計，只有一邊側袋，而袋的size，不像外間相同品牌的讓很多人覺得「太大」，也不是外間某些款做得太細，而是特別製造的「臣專屬尺碼」，入面間隔擁有「臣」級「整齊收納」之強迫症，方便整齊收納每樣出門必備物品。
這些自肥系列貨品都是日本製造、每個只做了數十個，提供給跟Eason一樣，對這個袋情有獨鐘的朋友共賞。
親自飛法國混制獨有香薰
Eason也推出了只有黑白兩色的「臣」級香薰蠟燭，上面有臣親自手寫的 Fear 及 Dreams字樣，若隱若現非常低調地印於香薰杯外，不拿上手都未必看到「臣祕」字樣，完全代表著那個永遠讓人估你唔到的陳奕迅。
至於蠟燭的香味更是由Eason親自飛去法國一家非常有名，專為國際級名牌子出香薰的廠商，親自混制《臣之獨有氣味》，每個香薰蠟燭均於法國製造再空運到港。限量每款500個，售完即止。
買滿一千元可加購Tote Bag
此外，買滿$1,000，加$110就可以換購一個質料極佳的「臣經研究所」購物袋，袋上印有所長（Eason）親筆書寫的短句：「why don’t we laugh about it ？」、「now is the time 」、「just get on with it」句句臣化標語提醒你活著多好，歌迷必定想擁有。
常見問題
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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