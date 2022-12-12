陳奕迅演唱會丨《黃金時代》唱功震驚連登仔 見「肥陳」燈牌感慨回應
ENCORE片出爐即上熱門
陳奕迅Eason出名實力派，相隔9年開騷靚聲仍震撼舞台，每場ENCORE都有影片上傳到陳奕迅的 YouTube Channel，第2場的《抱擁這分鐘》ENCORE片已上YouTube熱門榜，唔少人留言大讚「心很溫暖，這就是香港最有代表性的歌聲之一」、「真係好好聽完全冇其他嘢補充」、「喺YouTube聽到呢首歌，睇到依個場面，喺屋企都爆喊。」、「回憶返晒黎，Eason休息了三年的聲音更好了！」。
連登仔都忍唔住大讚：實力嘅表現！
而昨日（12日）第3場ENCORE就唱咗《黃金時代》，影片上傳後亦引起熱議，就連當初堅持唔會睇的「連登仔」，都喺討論區出post大讚Eason歌聲「真係好聽到痴線」、「聽到喊咗」、「真，聽到好感動」、「現場聽，真係high到痴線，勁幸福」、「20年前水準」、「實力嘅表現，咁樣先係一個演唱會㗎嘛！」、「點解第3場都仲越唱越有咁」。
網民以美斯形容Eason：「用作品說話」
仲話Eason真係「用作品說話」，認為陳奕迅演唱會根本只需要一支咪，連舞台效果都唔駛就已經玩晒：「簡單衣著，簡單舞台，豐富的聲音，不需裝飾，有Eason 就是華麗！」、「唔使華麗嘅衫，只需要一支咪，企定定用靚聲用心唱，已經可以好感動，好好聽！！多謝你Eason」、「EASON感染力真係好強」、「高音好扎實 原key 好似返到當年咁」。
更有歌迷以阿根廷足球代表隊隊長美斯形容陳奕迅，指他是香港最有代表性的歌聲：「陳奕迅唱歌真係=美斯踢波，有一Feel就無敵！」
全民估歌仔ENCORE歌順出道年份
Eason演唱會ENCORE歌場場唔同，有網民就捉到疑似係順Eason的出道年份？以首場為例《遊離份子》就係Eason 96年剛出道的作品，第2場就係《抱擁這分鐘》就係97年的作品，第3場《黃金時代》就係源於98年，所以第4場將會係99年的作品《天佑愛人》或者《婚禮的祝福》2隻大碟裡的歌。
回應歌迷高舉「肥陳」燈牌
在每晚的演唱會尾聲，Eason再次回復「吹神」本色，他先拿消毒酒精噴手，然後解下耳機，享受觀眾呼歡及叫聲：「邊一個發明咗耳機？係有啲掃興㗎。八十年代係紅館睇騷，雖然無耳機但即時反應係好正。今晚你哋都好正，無理由我唱緊歌你哋都重狂叫啦，但係我雖然聽唔到你哋啲聲，都見到大家眼神，重有個啲燈牌，你睇…成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興…哈哈….」
歌迷即換上「歌聖」燈牌，Eason笑謂：「歌聖？歌手算啦….佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人重有咁興志，我都就嚟50啦，重有燈牌，I’m Still Hot！woo…..」觀眾即報以熱烈掌聲及歡呼。
Eason繼續搞笑：「我不嬲都唔係走偶像啦，竟然重有呢啲….唔係我俾…佢哋自己俾錢整㗎…我唔會俾呢啲錢啦，留返來做好唱片好過，依家做CD係做紀念品咁做，重有邊個屋企重有CD機？其實唔多。依家係電話世界嘛，我已接受左喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己無存在價值。」
男神影帝齊捧場
昨晚第三場演出，影帝林家棟、台灣男神彭于晏、組合C ALLSTAR、趙學宜、蔡思韵，以及Eason太太徐濠縈和女兒陳康堤均有到場支持，彭于晏更不時起身跳舞跳到手舞足蹈，十分開心。而林家棟就因之前拍戲傷勢未復完，所以不敢站立大動作，只得坐於座位上拍手支持。
常見問題
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