陳奕迅演唱會丨《黃金時代》唱功震驚連登仔 見「肥陳」燈牌感慨回應

一連25場的陳奕迅Eason《FEAR AND DREAMS演唱會》相隔9年星期五正式開騷。陳奕迅喺開售前席雖然有唔少負評，但仍然賣到要加場再加場，到現今騷後，陳奕迅 YouTube Channel放上演唱會的片段，歌聲再次震撼歌迷，就連當初最「企硬」的連登仔，都要喺討論區出post高呼：「Eason今晚首黃金時代係咪痴線？」