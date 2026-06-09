陳奕迅時隔8年復出拍戲《不得不好死》 兌現金像獎承諾 與柳應廷Jer演父子引關注

陳奕迅時隔8年復出拍戲，近日被網民野生捕獲在大埔車房拍攝新電影《不得不好死》。這位歌神在酷熱天氣警告下抱起小演員狂奔求救，汗如雨下的敬業精神令人動容，而他在金像獎上模仿郭富城甫士高呼支持香港電影的承諾，如今正以實際行動兌現。