陳奕迅時隔8年復出拍戲《不得不好死》 兌現金像獎承諾 與柳應廷Jer演父子引關注
陳奕迅酷熱天氣下拍戲汗如雨下
網民拍攝的現場片段顯示，陳奕迅在戲中飾演父親角色，當兒子在車房門外突然暈倒時，他神情極度焦急，立即將兒子抱入室內施救。見情況未有改善後，陳奕迅更是神色慌張地抱起兒子狂奔出街求助。拍攝當日天文台發出酷熱天氣警告，該鏡頭需要重複拍攝多次，令陳奕迅大汗淋漓、衣服濕透，工作人員需要出動手提風扇為他降溫。儘管如此，他在每次NG後依然專注地檢視回放，更全程貼心照顧同行小演員，怕對方中暑，甚至陪對方玩水降溫，展現十足的敬業精神。
《不得不好死》改編真人故事講述抗癌鬥士
這部由美術指導張蚊首次執導、MIRROR成員柳應廷主演的電影《不得不好死》，改編自真人真事，講述一生與皮膚癌搏鬥的陳偉霖的故事。男主角出生時已確診患上死亡率極高的「黑色素瘤」，全身佈滿黑色斑點腫瘤，醫生曾預告他大有機會活不過5歲。然而他憑藉驚人毅力與豁達人生觀打破死亡預言，在父親離世後失蹤，引發親友遠赴冰島尋人的感人旅程。威廉後來更將經歷化作生命教育，教導大眾豁達面對生死，為電影注入深刻意義。
陳奕迅金像獎承諾用行動兌現
今年4月的香港電影金像獎頒獎禮上，陳奕迅與馮德倫的互動成為全場焦點。當馮德倫調侃他「好耐冇拍港產片，多啲支持香港電影」時，陳奕迅即場模仿郭富城的禁毒甫士，高呼「聽我講，一齊企硬，支持香港電影！」這句話瞬間成為全場口號，他更表示要將此變成「2026最潮嘅語」。如今陳奕迅參演《不得不好死》，正是用實際行動兌現當晚的承諾，時隔8年重返大銀幕支持本地電影製作。
網民讚賞歌神演技期待新作
網民對陳奕迅復出拍戲反應熱烈，紛紛留言表示「終於等到Eason拍戲」「被音樂事業耽誤的演員」「期待他在新戲的表現」。不少影迷回顧他過往的經典作品，從《十二夜》、《賤精先生》到《每當變幻時》等，都對他自然流露的演技印象深刻。有網民更指出「無論深情、搞笑還是市井角色都能輕鬆駕馭」，對這次與柳應廷合作的真人真事電影充滿期待，認為這將是一部極具意義的作品。