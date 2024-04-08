陳奕迅南京演唱會遭台下「送大禮」 嬲爆背fans唱《任我行》調整情緒

陳奕迅（Eason）的巡迴演唱會日前在南京舉行，不過演唱會途中陳奕迅就竟然被台下觀眾「送大禮」，更令陳奕迅在演唱《任我行》時，不得不背對著觀眾以調整自己的情緒！而事件亦隨即在微博登上熱搜，引起網民熱議……