陳奕迅南京演唱會遭台下「送大禮」 嬲爆背fans唱《任我行》調整情緒
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陳奕迅（Eason）的巡迴演唱會日前在南京舉行，不過演唱會途中陳奕迅就竟然被台下觀眾「送大禮」，更令陳奕迅在演唱《任我行》時，不得不背對著觀眾以調整自己的情緒！而事件亦隨即在微博登上熱搜，引起網民熱議……
陳奕迅南京站上微博熱搜 特意改《我們萬歲》字幕
在微博上「陳奕迅南京場觀眾」的話題迅速登上熱搜。網友們紛紛轉發現場的影片，顯示Eason在演唱《我們萬歲》時，為了顧及南京觀眾的感受，刻意刪除了歌詞中的日文字幕。然而，這樣的貼心舉動並未能換得所有人的尊重，竟有觀眾向他舉中指，部分觀眾的不當行為令Eason在接下來的演出中選擇了背對觀眾。
陳奕迅情緒調整背對歌迷
從觀眾拍攝的視頻中可以看到，陳奕迅在演唱《任我行》期間，曾試圖轉過身面對觀眾，但最終還是選擇繼續背對著他們。這一行為引起了現場以及網上觀眾的廣泛關注和討論。更有甚者，在Eason投入演繹另一首歌曲的高潮部分時，一名男性觀眾的大聲插唱，直接破壞了整首歌的情感雰圍。
網民譴責不尊重歌手的行為
對於這些不尊重歌手的行為，大量大陸網民表示了強烈的不滿。他們認為，即使對歌單有不同意見，也不應該以如此無禮的方式表達。許多人在網上留言安慰Eason，希望他不要因此感到太過傷心。同時，也有粉絲呼籲Eason盡快到其他省份舉行演唱會，承諾會用熱情和尊重來彌補南京場的不愉快。
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撰文：東方新地圖片來源：Weibo＠陳奕迅所長、Weibo＠偶像衝浪達人 影片截圖、Weibo@八醬日常、Weibo＠油醬醬真的妙、