陳奕迅愛女康堤20歲亭亭玉立 華納證實出道做歌手 曾被阿爸反對入行

50歲陳奕迅與51歲徐濠縈的女兒陳康堤（包包）現在已20歲大個女，粉絲可說由細睇到康堤大，雖然陳奕迅曾表示不希望女兒加入娛樂圈，但康堤已決定於今年正式出道，並選擇了與阿爸不同的唱片公司簽約，勢必成為今年最矚目的樂壇女新人！