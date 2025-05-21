陳奕迅愛女康堤20歲亭亭玉立 華納證實出道做歌手 曾被阿爸反對入行
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50歲陳奕迅與51歲徐濠縈的女兒陳康堤（包包）現在已20歲大個女，粉絲可說由細睇到康堤大，雖然陳奕迅曾表示不希望女兒加入娛樂圈，但康堤已決定於今年正式出道，並選擇了與阿爸不同的唱片公司簽約，勢必成為今年最矚目的樂壇女新人！
康堤音樂才華與外貌兼具
康堤從小就展現出與父親相似的特質，未夠兩歲的她，已曾在父親2006年的EP《Life Continues…》中作為封面人物亮相。即使陳奕迅和徐濠縈不太願意看到女兒加入娛樂圈，他們也支持她的選擇。
華納證實已與康堤簽約
香港華納的代表亦證實了與康堤簽約的消息：「係啊，康堤加入咗Warner Family，關於歌曲部份我們會稍後公布，大家密切留意。」有指華納正在為康堤籌備出道作品，預計在下半年推出首支單曲。
網民期待父女合作演出
「陳康堤」是陳奕迅和徐濠縈請著名填詞人黃偉文（Wyman）所改，網民都期待康堤可以和Wyman合作出歌，甚至希望她可以跨公司與父親陳奕迅合唱演出。
名校畢業係校內風頭躉
康堤不僅遺傳了父親Eason的音樂才能，也繼承了母親阿徐的獨特氣質。她從小參與學校的合唱團和手球隊，展現出文武雙全的才華。她的學業成績亦十分優秀，畢業於名校拔萃女書院，並在校內是一位風頭人物。
常與母親徐濠縈出席社交活動
康堤曾與男友Pete和母親一起出席音樂會，憑藉其清新的氣質和亭亭玉立的外貌，每次亮相都成為眾人焦點。而且徐濠縈與康堤兩母女關係十分親密，經常一同出席各種社交活動，康堤的娛樂圈之路似乎早已開始。
撰文：東方新地圖片來源：Threads@_constancec_、IG@mreasonchan、IG@hilaryxtsui、《Life Continues...》、新傳媒資料庫、小紅書、IG@lok666、IG@carinalau1208、IG@hon_the_shou資料或影片來源：原文刊於新假期