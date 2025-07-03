陳奕迅20歲愛女康堤正式出道做歌手 花絮片曝光1表情獲徐濠縈留言認證

陳奕迅20歲愛女陳康堤早前宣布出道做歌手，上月底正式推出第一首個人單曲嘅康堤亦密密為新歌做宣傳。近日康堤所屬嘅唱片公司華納唱片更派出「華納高層」為佢做宣傳，大方公開幕後影片嘅「華納高層」仲將康堤小時候嘅表情與現時嘅靚樣做對比，就連康堤媽媽徐濠縈都留言認證！