陳奕迅20歲愛女康堤正式出道做歌手 花絮片曝光1表情獲徐濠縈留言認證
陳康堤錄音花絮片重現幼時表情
「華納高層」早前在社交平台曬出康堤錄影時嘅花絮片，片中「華納高層」先向鏡頭顯示陳奕迅2006年推出嘅EP《Life Continues…》嘅封面，然後再敲敲錄音室嘅玻璃兼嗌康堤嘅乳名「包包」。而被叫乳名嘅康堤先係對住鏡頭問「咩事啊」，然後再忍唔住大笑，與片中展示佢小時候擔任父親EP封面嘅照片如出一轍！
陳康堤表情獲徐濠縈留言認證
而康堤重現幼年表情嘅片段更引來唔少爆笑留言：「包包出一個專輯封面係老豆流口水嘅」、「我見到陳奕迅望鏡頭咁」、「有啲感動」、「笑容同小時候一樣」，就連康堤嘅媽媽徐濠縈都留言表示：「一樣的笑容」，親自認證康堤19年後仍然可愛！此外，徐濠縈今次更於愛女嘅MV中擔任服裝指導，身體力行支持愛女出道做歌手！
陳奕迅愛女康堤20歲亭亭玉立 華納證實出道做歌手 曾被阿爸反對入行
50歲陳奕迅與51歲徐濠縈的女兒陳康堤（包包）現在已20歲大個女，粉絲可說由細睇到康堤大，雖然陳奕迅曾表示不希望女兒加入娛樂圈，但康堤已決定於今年正式出道，並選擇了與阿爸不同的唱片公司簽約，勢必成為今年最矚目的樂壇女新人！
康堤音樂才華與外貌兼具
康堤從小就展現出與父親相似的特質，未夠兩歲的她，已曾在父親2006年的EP《Life Continues…》中作為封面人物亮相。即使陳奕迅和徐濠縈不太願意看到女兒加入娛樂圈，他們也支持她的選擇。
華納證實已與康堤簽約
香港華納的代表亦證實了與康堤簽約的消息：「係啊，康堤加入咗Warner Family，關於歌曲部份我們會稍後公布，大家密切留意。」有指華納正在為康堤籌備出道作品，預計在下半年推出首支單曲。
網民期待父女合作演出
「陳康堤」是陳奕迅和徐濠縈請著名填詞人黃偉文（Wyman）所改，網民都期待康堤可以和Wyman合作出歌，甚至希望她可以跨公司與父親陳奕迅合唱演出。
名校畢業係校內風頭躉
康堤不僅遺傳了父親Eason的音樂才能，也繼承了母親阿徐的獨特氣質。她從小參與學校的合唱團和手球隊，展現出文武雙全的才華。她的學業成績亦十分優秀，畢業於名校拔萃女書院，並在校內是一位風頭人物。
常與母親徐濠縈出席社交活動
康堤曾與男友Pete和母親一起出席音樂會，憑藉其清新的氣質和亭亭玉立的外貌，每次亮相都成為眾人焦點。而且徐濠縈與康堤兩母女關係十分親密，經常一同出席各種社交活動，康堤的娛樂圈之路似乎早已開始。