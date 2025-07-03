陳奕迅20歲愛女康堤正式出道做歌手 花絮片曝光1表情獲徐濠縈留言認證

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陳奕迅20歲愛女陳康堤早前宣布出道做歌手，上月底正式推出第一首個人單曲嘅康堤亦密密為新歌做宣傳。近日康堤所屬嘅唱片公司華納唱片更派出「華納高層」為佢做宣傳，大方公開幕後影片嘅「華納高層」仲將康堤小時候嘅表情與現時嘅靚樣做對比，就連康堤媽媽徐濠縈都留言認證！

陳康堤錄音花絮片重現幼時表情

「華納高層」早前在社交平台曬出康堤錄影時嘅花絮片，片中「華納高層」先向鏡頭顯示陳奕迅2006年推出嘅EP《Life Continues…》嘅封面，然後再敲敲錄音室嘅玻璃兼嗌康堤嘅乳名「包包」。而被叫乳名嘅康堤先係對住鏡頭問「咩事啊」，然後再忍唔住大笑，與片中展示佢小時候擔任父親EP封面嘅照片如出一轍！

陳奕迅 康提 陳康堤早前宣布加入華納唱片並出道做歌手，早前「華納高層」就在社交平台曬出康堤錄音時嘅花絮片，並配文祝福康堤出道快樂。（圖片來源：ig@warnergochan）
陳康堤早前宣布加入華納唱片並出道做歌手，早前「華納高層」就在社交平台曬出康堤錄音時嘅花絮片，並配文祝福康堤出道快樂。（圖片來源：ig@warnergochan）
陳奕迅 康提 「華納高層」在錄音室外敲敲玻璃，然後再康堤嘅乳名「包包」，令錄音室內嘅康堤面露疑惑。（圖片來源：ig@warnergochan）
「華納高層」在錄音室外敲敲玻璃，然後再康堤嘅乳名「包包」，令錄音室內嘅康堤面露疑惑。（圖片來源：ig@warnergochan）
陳奕迅 康提 康堤隨後更對住鏡頭大笑！（圖片來源：ig@warnergochan）
康堤隨後更對住鏡頭大笑！（圖片來源：ig@warnergochan）
陳奕迅 康提 片段後半更展示康堤於陳奕迅2006年EP《Life Continues...》嘅封面，配埋歌詞「人轉眼將會大個女」。（圖片來源：《Life Continues...》）
片段後半更展示康堤於陳奕迅2006年EP《Life Continues…》嘅封面，配埋歌詞「人轉眼將會大個女」。（圖片來源：《Life Continues…》）

陳康堤表情獲徐濠縈留言認證

而康堤重現幼年表情嘅片段更引來唔少爆笑留言：「包包出一個專輯封面係老豆流口水嘅」、「我見到陳奕迅望鏡頭咁」、「有啲感動」、「笑容同小時候一樣」，就連康堤嘅媽媽徐濠縈都留言表示：「一樣的笑容」，親自認證康堤19年後仍然可愛！此外，徐濠縈今次更於愛女嘅MV中擔任服裝指導，身體力行支持愛女出道做歌手！

陳奕迅 康提 康堤早前正式推出第一首個人單曲《doll》，而「華納高層」所曬出嘅片段更獲母親徐濠縈留言認證「一樣的笑容」。（圖片來源：ig@_constancec_）
康堤早前正式推出第一首個人單曲《doll》，而「華納高層」所曬出嘅片段更獲母親徐濠縈留言認證「一樣的笑容」。（圖片來源：ig@_constancec_）
陳奕迅 康提 徐濠縈亦於康堤嘅MV擔任服裝指導，落力支持愛女！（圖片來源：ig@_constancec_）
徐濠縈亦於康堤嘅MV擔任服裝指導，落力支持愛女！（圖片來源：ig@_constancec_）
陳奕迅 康提 徐濠縈亦在社交平台曬出康堤MV嘅幕後花絮，更大爆康堤首次拍MV嘅蝦碌事！（圖片來源：ig@hilaryxtsui）
徐濠縈亦在社交平台曬出康堤MV嘅幕後花絮，更大爆康堤首次拍MV嘅蝦碌事！（圖片來源：ig@hilaryxtsui）
陳奕迅 康提 前年徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，當時18歲的她眼大大鼻尖尖，明顯多了一份獨有氣質。（圖片來源：IG@lok666）
前年徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，當時18歲的她眼大大鼻尖尖，明顯多了一份獨有氣質。（圖片來源：IG@lok666）

陳奕迅愛女康堤20歲亭亭玉立 華納證實出道做歌手 曾被阿爸反對入行

50歲陳奕迅與51歲徐濠縈的女兒陳康堤（包包）現在已20歲大個女，粉絲可說由細睇到康堤大，雖然陳奕迅曾表示不希望女兒加入娛樂圈，但康堤已決定於今年正式出道，並選擇了與阿爸不同的唱片公司簽約，勢必成為今年最矚目的樂壇女新人！

康堤音樂才華與外貌兼具

康堤從小就展現出與父親相似的特質，未夠兩歲的她，已曾在父親2006年的EP《Life Continues…》中作為封面人物亮相。即使陳奕迅和徐濠縈不太願意看到女兒加入娛樂圈，他們也支持她的選擇。

陳奕迅 康提 呢張係康堤嘅自拍近照。（圖片來源：Threads@_constancec_）
呢張係康堤嘅自拍近照。（圖片來源：Threads@_constancec_）
陳奕迅 康提 陳奕迅現時自組了公司易思音樂 EAS Music，但女兒就簽咗畀華納。（圖片來源：IG@mreasonchan）
陳奕迅現時自組了公司易思音樂 EAS Music，但女兒就簽咗畀華納。（圖片來源：IG@mreasonchan）
陳奕迅 康提 陳奕迅在香港開演唱會時，康堤亦有到場支持。（圖片來源：小紅書）
陳奕迅在香港開演唱會時，康堤亦有到場支持。（圖片來源：小紅書）

華納證實已與康堤簽約

香港華納的代表亦證實了與康堤簽約的消息：「係啊，康堤加入咗Warner Family，關於歌曲部份我們會稍後公布，大家密切留意。」有指華納正在為康堤籌備出道作品，預計在下半年推出首支單曲。

陳奕迅 康提 康堤男友Shou Honda曾在社交網分享了他與康堤在沙灘看日落的美照。（圖片來源：IG@hon_the_shou）
康堤男友Shou Honda曾在社交網分享了他與康堤在沙灘看日落的美照。（圖片來源：IG@hon_the_shou）
陳奕迅 康提 身形似足阿媽徐濠縈咁苗條嘅康堤，15歲時曾激罕曬泳衣照！（圖片來源：新傳媒資料庫）
身形似足阿媽徐濠縈咁苗條嘅康堤，15歲時曾激罕曬泳衣照！（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 康提 徐濠縈曾上載18歲康堤的側面照，梳起髮髻的她非常高貴，側面睇被指似足徐濠縈。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）
徐濠縈曾上載18歲康堤的側面照，梳起髮髻的她非常高貴，側面睇被指似足徐濠縈。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）
陳奕迅 康提 愈大愈靚嘅康堤咗，同阿媽徐濠縈一樣咁有fashion sense。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）
愈大愈靚嘅康堤咗，同阿媽徐濠縈一樣咁有fashion sense。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）

網民期待父女合作演出

「陳康堤」是陳奕迅和徐濠縈請著名填詞人黃偉文（Wyman）所改，網民都期待康堤可以和Wyman合作出歌，甚至希望她可以跨公司與父親陳奕迅合唱演出。

陳奕迅 康提 陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 康提 徐濠縈曾曬出康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）
徐濠縈曾曬出康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。（圖片來源：IG@hilaryxtsui）
陳奕迅 康提 康堤小學時已經好可愛！（圖片來源：新傳媒資料庫）
康堤小學時已經好可愛！（圖片來源：新傳媒資料庫）

名校畢業係校內風頭躉

康堤不僅遺傳了父親Eason的音樂才能，也繼承了母親阿徐的獨特氣質。她從小參與學校的合唱團和手球隊，展現出文武雙全的才華。她的學業成績亦十分優秀，畢業於名校拔萃女書院，並在校內是一位風頭人物。

陳奕迅 康提 陳奕迅和徐濠縈自康堤小時候已好關心佢嘅學業。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅和徐濠縈自康堤小時候已好關心佢嘅學業。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 康提 湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤有氣質亦識打扮，由細潮到大。（圖片來源：新傳媒資料庫）
湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤有氣質亦識打扮，由細潮到大。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 康提 12歲嘅康堤開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
12歲嘅康堤開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）

常與母親徐濠縈出席社交活動

康堤曾與男友Pete和母親一起出席音樂會，憑藉其清新的氣質和亭亭玉立的外貌，每次亮相都成為眾人焦點。而且徐濠縈與康堤兩母女關係十分親密，經常一同出席各種社交活動，康堤的娛樂圈之路似乎早已開始。

陳奕迅 康提 徐濠縈女兒陳康堤（左）和上山詩鈉女兒Hilary（右）兩年前跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。（圖片來源：IG@carinalau1208）
徐濠縈女兒陳康堤（左）和上山詩鈉女兒Hilary（右）兩年前跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。（圖片來源：IG@carinalau1208）
陳奕迅 康提 早前有網民在社交平台曬出於日本偶遇陳奕迅一家嘅照片，相中20歲陳康堤以黑色衛衣配牛仔褲打扮現身，就算素顏出鏡都已經夠晒搶fo！（圖片來源：小紅書）
早前有網民在社交平台曬出於日本偶遇陳奕迅一家嘅照片，相中20歲陳康堤以黑色衛衣配牛仔褲打扮現身，就算素顏出鏡都已經夠晒搶fo！（圖片來源：小紅書）
陳奕迅 康提 身高目測有175cm高嘅康堤拍住爸爸媽媽一齊企時已經可見比173cm嘅陳奕迅高！（圖片來源：小紅書）
身高目測有175cm高嘅康堤拍住爸爸媽媽一齊企時已經可見比173cm嘅陳奕迅高！（圖片來源：小紅書）
陳奕迅 康提 康堤自去年就被拍到與一名日本混血男模Shou Honda約會，非常sweet！（圖片來源：IG@hon_the_shou）
康堤自去年就被拍到與一名日本混血男模Shou Honda約會，非常sweet！（圖片來源：IG@hon_the_shou）
陳奕迅 康提 Shou Honda不僅外貌出眾，身材高大，還是一名滑雪高手，與徐濠縈一家人有著共同的興趣。（圖片來源：IG@hon_the_shou）
Shou Honda不僅外貌出眾，身材高大，還是一名滑雪高手，與徐濠縈一家人有著共同的興趣。（圖片來源：IG@hon_the_shou）
陳奕迅 康提 康堤男友更曾與徐濠縈一齊shopping，似乎已經獲徐濠縈「認可」。（圖片來源：IG@hon_the_shou）
康堤男友更曾與徐濠縈一齊shopping，似乎已經獲徐濠縈「認可」。（圖片來源：IG@hon_the_shou）

撰文：東方新地圖片來源：《Life Continues...》、ig@warnergochan、ig@_constancec_、ig@hilaryxtsui資料或影片來源：原文刊於新假期

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