陳奕迅 徐濠縈

徐濠縈18歲女兒康堤正面照曝光 網民大讚樣貌身形靚過媽咪！

最新娛聞
東方新地

廣告

陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行一共7場嘅演唱會，昨晚（23日）圓滿落幕，太太徐濠縈同女兒陳康堤都有飛去台灣撐場，難得去到台灣，徐濠縈趁得閒探老友余文樂，徐濠縈約余文樂食飯聚舊，飯局中康堤仲難得上鏡，亭亭玉立眼大大，網友仲大讚靚過媽咪！

18歲康堤勁有氣質

合照中，徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，18歲的她眼大大，而且鼻尖尖，明顯多了一份獨有氣質，更有網民大讚康堤的樣貌身形勝過徐濠縈！另外亦有網民留意到41歲余文樂鬚已變白，昔日男神已變成肥腫大叔。

徐濠縈 陳奕迅 徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，18歲的她明顯多了一份獨有氣質
徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，18歲的她明顯多了一份獨有氣質（圖片來源：[email protected]
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅年初在香港開演唱會時，康堤亦有到場支持
陳奕迅年初在香港開演唱會時，康堤亦有到場支持（圖片來源：網上圖片）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳康堤 陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。
陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 康堤小學時已經好可愛！
康堤小學時已經好可愛！（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅
（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 徐濠縈女兒陳康堤左）和上山詩鈉女兒Hilary右）兩年前為跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，更與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。
徐濠縈女兒陳康堤（左）和上山詩鈉女兒Hilary（右）兩年前跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。（圖片來源：[email protected]

康堤情竇初開 索爆16歲勁多仔埋身

身為天王陳奕迅的女兒，陳康堤自小已在大眾目光下成長，一舉一動自然成 為外界焦點，前年康堤被拍到與一貌似彭于晏的小男孩拍拖，情竇初開的她同男 友仔十指緊扣又攬到實，雖然自認係開通父母，阿徐又自爆話一早見過女兒這個男朋友，不過，始終女兒年紀小小便拍拖，父母難免擔心，加上少女康堤外形索爆，身邊有不少小蜜蜂氹氹轉，父母緊張𥄫實亦理所當然！

陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 12歲開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。
12歲開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 身材fit爆的康堤，激罕晒泳衣照！
身材fit爆的康堤，激罕晒泳衣照！（圖片來源：新傳媒資料庫）

徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二

據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」

陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤 有氣質亦識打扮，由細潮到大。
湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤有氣質亦識打扮，由細潮到大。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 15 歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！
除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 16歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 日前，阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！
阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！（圖片來源：新傳媒資料庫）

徐濠縈隨傳隨到 做埋司機親自監控乖女

廿四孝好媽阿徐便變身司機出動，親自駕車去接上完課外活動的康堤返壽臣山寓所；另一日，又負責揸車載女兒去天后探朋友，只見康提獨個兒落車上樓離開，送完阿女，阿徐先返時裝店睇住盤生意，今時今日，對潮媽徐濠縈來說，事業再成功都唔及教出個乖女咁有滿足感！

陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 阿媽係Fashion Icon ，現時已經長得高過媽咪的康堤，即使打扮樸素仍然型格十足，有媽咪優質遺傳，娛圈又一個索二代。
阿媽係Fashion Icon ，現時已經長得高過媽咪的康堤，即使打扮樸素仍然型格十足，有媽咪優質遺傳，娛圈又一個索二代。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳奕迅 徐濠縈 徐濠縈 陳奕迅 陳奕迅 陳康堤 當日阿徐駕車載女兒去天后，只見康堤獨個兒上咗一棟大廈，管教女兒能收能放的阿徐，冇做埋跟得阿媽，但就醒目掌握女兒行蹤，果然教女有法。
當日阿徐駕車載女兒去天后，只見康堤獨個兒上咗一棟大廈，管教女兒能收能放的阿徐，冇做埋跟得阿媽，但就醒目掌握女兒行蹤，果然教女有法。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 