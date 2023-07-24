徐濠縈18歲女兒康堤正面照曝光 網民大讚樣貌身形靚過媽咪！
18歲康堤勁有氣質
合照中，徐濠縈、康堤同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，18歲的她眼大大，而且鼻尖尖，明顯多了一份獨有氣質，更有網民大讚康堤的樣貌身形勝過徐濠縈！另外亦有網民留意到41歲余文樂鬚已變白，昔日男神已變成肥腫大叔。
康堤情竇初開 索爆16歲勁多仔埋身
身為天王陳奕迅的女兒，陳康堤自小已在大眾目光下成長，一舉一動自然成 為外界焦點，前年康堤被拍到與一貌似彭于晏的小男孩拍拖，情竇初開的她同男 友仔十指緊扣又攬到實，雖然自認係開通父母，阿徐又自爆話一早見過女兒這個男朋友，不過，始終女兒年紀小小便拍拖，父母難免擔心，加上少女康堤外形索爆，身邊有不少小蜜蜂氹氹轉，父母緊張𥄫實亦理所當然！
徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二
據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」
徐濠縈隨傳隨到 做埋司機親自監控乖女
廿四孝好媽阿徐便變身司機出動，親自駕車去接上完課外活動的康堤返壽臣山寓所；另一日，又負責揸車載女兒去天后探朋友，只見康提獨個兒落車上樓離開，送完阿女，阿徐先返時裝店睇住盤生意，今時今日，對潮媽徐濠縈來說，事業再成功都唔及教出個乖女咁有滿足感！
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