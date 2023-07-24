徐濠縈18歲女兒康堤正面照曝光 網民大讚樣貌身形靚過媽咪！

陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行一共7場嘅演唱會，昨晚（23日）圓滿落幕，太太徐濠縈同女兒陳康堤都有飛去台灣撐場，難得去到台灣，徐濠縈趁得閒探老友余文樂，徐濠縈約余文樂食飯聚舊，飯局中康堤仲難得上鏡，亭亭玉立眼大大，網友仲大讚靚過媽咪！