陳奕迅演唱遭狂迷帶擴音器「攻擊」 用白眼反擊被連環打擾！

日前，陳奕迅（Eason）在武漢的演唱會上，遭女歌迷帶擴音器「攻擊」！當Eason深情演繹《好久不見》、《任我行》等經典歌曲時，一名坐在前排的女觀眾，竟然拿出擴音器來跟唱，她的聲音之大，嚴重影響歌者發揮！

