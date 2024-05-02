陳奕迅演唱遭狂迷帶擴音器「攻擊」 用白眼反擊被連環打擾！
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日前，陳奕迅（Eason）在武漢的演唱會上，遭女歌迷帶擴音器「攻擊」！當Eason深情演繹《好久不見》、《任我行》等經典歌曲時，一名坐在前排的女觀眾，竟然拿出擴音器來跟唱，她的聲音之大，嚴重影響歌者發揮！
現場觀眾忍笑 Eason遭「音量攻擊」
在Eason的歌聲中，這位女觀眾的加入顯得格外突兀。她的歌聲通過擴音器放大，清晰地傳遍整個演唱會現場，連其他觀眾也忍不住發笑。眾所周知，Eason一向對於觀眾在演唱期間的跟唱和尖叫保持著一定的距離，他更喜歡在舞台上與觀眾進行音樂上的交流。
Eason無奈反白眼 示意女觀眾上台
面對這突如其來的「合唱」，Eason顯得有些無奈。他反白眼的表情，無聲地傳達出了他的不悅。隨後，Eason向那名女觀眾遞出麥克風，似乎是在說：「既然妳這麼喜歡唱，不如來上台表演吧。」這一幕，讓現場氣氛一度變得尷尬。
Eason模仿女觀眾 諷刺味十足
事情並未就此結束，Eason接著開始模仿那位女觀眾的唱腔。他故意壓扁聲線，誇張地唱出幾句歌詞，諷刺意味濃厚。這種幽默而又尖銳的回應，顯然是希望能夠勸阻這位女觀眾，不要再進行這樣的騷擾行為。
歌迷反應兩極 歌王處理方式引發討論
對於Eason的這番舉動，歌迷們的反應卻是兩極。有不少忠實歌迷表示理解Eason的心情，認為在這種情況下，他的做法並不為過。然而，也有人認為，在演唱會上跟唱是很正常的行為，歌迷們花錢來享受演唱會，不應該受到這樣的對待。更有甚者，對於被偶像公然諷刺，感到非常傷心
圖片來源：影片截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday