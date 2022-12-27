陳奕迅Boxing Day演繹《浮誇》超水準 風騷重提MAMA演出如何震懾韓星
「唔好俾韓國人型晒先得㗎」
Eason來到Talk位時，詢問觀眾為何演唱會只開始了一會便大嗌：「 我真係好好奇，係第三隻歌，點解你哋要叫我名，我好想知。」觀眾大叫： 「掛住你呀！」他答道：「我知啦，你哋有禮貌有家教，所以你哋叫 Eason…..唔係叫『呀喂』！哈哈。」
Eason鼓勵大家唔好介意自己跳舞肉酸：「我排舞時同dancers 跳 ，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，所以我排舞唔望鏡㗎，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗額頭又闊，哈哈哈…」
跳舞一向是韓國歌手的強項，Eason則表示最緊要有自己的態度，又不經意提起2014年演韓國的MAMA音樂頒獎禮自己的演出如何令韓星也驚訝：「但係既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！唔好唔型、唔好比韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋個啲樣…」
爆發力超強 重回演出高峰
然後Eason扮出韓星於台下睇他演唱《浮誇》目瞪口呆的樣子，全場拍掌歡呼，Eason又說：「要有態度！但都係要低調…哈哈。唱《浮誇》？條片係YouTube呀，隨時上去睇啦。唔得啦，我老啦……」
不過觀眾不肯罷休，仍是大叫，Eason超搞笑道，「其實我唱得好差呀，其實我咪嘴㗎成個騷….」觀眾終於打動到他，Eason說：「好啦，好啦….老實講佢哋（樂隊）冇練㗎…有冇我隻CD呀？播出來俾我對嘴啦，哈哈哈….算啦，既然你哋咁想聽，Christmas Special唱幾句啦….個個拿住部電話係度拍，一陣又話我唱錯，我聽日又俾人話啦！」接著樂隊用一隻琴伴著他清唱了《浮誇》半段，雖然Eason一開始又甩轆忘詞，但後段逐漸進入狀態，爆發力超強。
拆禮物日Encore唱《還有甚麼可以送給你》《沙龍》
來到安歌環節，因之前平安夜、聖誕節觀眾不肯離場，搞到他要再度encore，Eason今晚唱了《還有甚麼可以送給你》，觀眾又再不肯離開，叫了15分鐘之後，Eason再度出場唱多一首《沙龍》，同時宣布27號晚休息，28號因不再是聖誕節故個唱會返回正常軌道。
肥仔瘋狂跳舞 193怕遮住觀眾唔敢企起身
拆禮物日Eason騷有周秀娜、193及肥仔，湯令山及女朋友Moon等支持，肥仔更看得非常投入，似已經學齊Eason台上《重口味》及《打得火熱》所有舞步，跟著不停狂跳，而旁邊的193可能怕自己身高會影響後面睇騷觀眾，所以不敢起身，只在座位搖來搖去。
陳奕迅 26 Dec Talk Part唱《浮誇》：
陳奕迅 2014年MAMA唱《浮誇》：
MIRROR四子翻唱《富士山下》獲讚「唱得最好」
其實Eason今次的演唱會獲唔少人都讚聲線比之前紅館個唱高質，Encore時段唱出《抱擁這分鐘》同《黃金時代》，更加「回到20年前水準」，日前Eason開騷時，連MIRROR去年翻唱其歌曲《富士山下》的一段影片都翻Hit，更有網民指上Google搜尋《富士山下》，第一個出來的結果係MIRROR，有鏡粉更大讚4位翻唱的MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Jer（柳應廷），唱得好聽過原唱的Eason！惹來一番爭論！
大批鏡粉留言指：「我未聽過呢首歌，我再找原唱者聽，Sor不是偏心，但真係MIRROR 4人唱得最好（成日想recall mirror版聽）」、「我同你一樣啱啱先搵到原唱者係邊個，但係冇聽晒陳奕迅同埋李克勤唱完成首歌，因為佢哋唱到好悶，同埋唱到一啲感覺都冇！」
健吾評價：真心癲
有不少網民都批評這些鏡粉太誇張，更力撐原唱Eason才是唱得最好聽，紛紛留言指：「覺得個別鏡粉太誇張，過份咗，做多咗」、「就嚟連林子祥梅艷芳張學友都唔及 mirror 唱得好聽」、「佢哋d套路嚟架，見其他歌手唱功勁，就話mirror有感情，到其他歌手有唱功有感情，就話mirror把聲比較有辨識度，到其他歌手有唱功有感情有辨識度，唔好意思，mirror人品好又謙虛又勤力」連KOL健吾都有出po評價這班鏡粉「真心癲」。
上Google搜尋第一位
有網民更發文說：「留意到Google搜尋《富士山下》第一個結果係MIRROR，係咪應該去信Google要求佢俾個交代。正式將呢首歌當係鏡歌。利申：愛鏡，聽咗好多次」但之後又「戴頭盔」補充：「Btw 我私心喜歡 Error多啲」健吾亦笑問他：「你有冇撩耳c?」不過亦有網民指不同用戶在Google的搜尋結果可能都會有所不同。
MIRROR版《富士山下》：
ERROR版《富士山下》：
Eason原唱版《富士山下》：
大家鍾意邊個版本多啲？
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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