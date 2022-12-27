陳奕迅Boxing Day演繹《浮誇》超水準 風騷重提MAMA演出如何震懾韓星

一共開25場嘅陳奕迅《Fear and Dreams演唱會》前晚進入第14晚Boxing Day，演出本身每晚都有Encore環節，但Eason在「拆禮物日」這天的Talk位，因被觀眾熱情打動，即場清唱《浮誇》，簡直重回演唱水平的顛峰，結果歡呼聲炸裂紅館，連Eason自己亦大為滿意，更重演2014年於MAMA演出《浮誇》震懾全場，連韓星都睇到呆咗的畫面！