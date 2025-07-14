50歲陳奕迅北京演唱會踩空跌倒發巨響嚇窒觀眾 起身後一句回應令全場爆笑

現年50歲的陳奕迅（Eason）昨晚（13日）在北京五棵松體育館舉行的「FEAR and DREAMS」巡迴演唱會上發生小意外。在演唱《人神鬥》期間，Eason因過於投入表演，未留意到舞台台階，結果不慎踩空摔倒，現場發出巨大聲響，令觀眾一度驚慌。