50歲陳奕迅北京演唱會踩空跌倒發巨響嚇窒觀眾 起身後一句回應令全場爆笑
廣告
現年50歲的陳奕迅（Eason）昨晚（13日）在北京五棵松體育館舉行的「FEAR and DREAMS」巡迴演唱會上發生小意外。在演唱《人神鬥》期間，Eason因過於投入表演，未留意到舞台台階，結果不慎踩空摔倒，現場發出巨大聲響，令觀眾一度驚慌。
麥當勞50週年音樂會完整歌單｜陳奕迅 + MIRROR 世紀合體唱經典歌！
陳奕迅展現專業歌手本色
儘管發生突如其來的意外，向來舞台經驗豐富的陳奕迅展現出專業歌手的本色，在摔倒後迅速站起身來，沒有因為意外而中斷演出，反而繼續完成整場演唱會。現場目擊觀眾表示「摔下去的聲音很大」，但Eason的敬業精神和專業態度，讓在場粉絲都為之動容，紛紛大讚他的專業表現。
幽默回應化解尷尬
事後，他立即向粉絲報平安，以輕鬆幽默的語調表示：「剛才確實不是演的，沒事、沒事。」更指著自己的屁股開玩笑說：「有肉！」這番話讓現場氣氛一轉，粉絲們也因他的幽默回應而放下心來。
網民熱議敬業精神
事件在社交媒體上引起熱烈討論，有網民指出幸好Eason摔倒時剛好穿著加厚的演出服裝，估計他並未受傷。更多網民則被他的敬業精神所感動，認為能夠在意外發生後立即站起繼續演出，充分展現了專業歌手的素養，紛紛留言表達對他的敬佩和關心。
圖片來源：小紅書截圖、IG@mreasonchan資料或影片來源：原文刊於新假期