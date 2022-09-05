傳陳奕迅演唱會落實年尾紅館搞跨年 票價與3年前不變平過MIRROR
票價平過MIRROR
據知，今次陳奕迅演唱會將於10月初公開發售，然而與過往大家認識的「搶飛」機會有所不同以，據知陳奕迅今次為了不讓樂迷使錢，所以而取消了信用卡優先訂票，而門票將會在城市售票網開售，票價為$980、$680及$480，價錢與2019年演唱會一樣。對比起MIRROR紅館騷的票價錢：$1280 、 $880 、 $480，最貴門價售價足足平$300。
與3年前的陳奕迅演唱會一樣
據知今次陳奕迅演喝會構思和製作與3年前原訂的紅館跨年騷是一樣的，不過會有新元素加入。在2019年，Eason已曾計劃在紅館舉行25場聖誕跨年演唱會，但最後因為社會運動影響而宣布取消。
陳奕迅開免費Live 拒唱自己歌
其實Eason周五（8月19日）已率先「復出」，在內地平台舉行了一場《正在放送-EasON AIR》Live音樂會，唱了5首「別人的歌」，包括莫文蔚的《慢慢喜歡你》、蔡健雅的《無底洞》、「六啤半」成員錢錢主唱的《冷雨》、at17的《你有自己的一套》及草蜢的《暫停‧開始過》，結果成功錄得1億1千萬瀏覽量。Eason在Live中解釋：「今天不用買票就唱別人的歌，唱自己的歌要買票，哈哈！」不過在最後Encore部分，Eason還是唱了一首自己作曲的《下周同樣時間（再見）》，他說這首歌他從未有公開演唱過。
陳奕迅現身林家謙演唱會預演年尾紅館騷？
另一方面，陳奕迅又於林家謙第二晚演唱會以神秘嘉賓姿態現身！他戴上眼鏡更笑稱自己是「陳家謙」，二人首之同台，合唱了《致明日的舞》。Eason一向有吹神之稱，今次現身做嘉賓亦不例外，言原本打算唱完就走，不過看見林家謙，卻忍不住大讚對方靚仔，更表示非常欣賞對方的音樂：「佢嘅音樂已經傳播到而家好興講嘅治癒，我就係聽你第一隻《下一位前度》，聽嘅時候塞車，唔知點解塞車聽特別正。」
Eason與林家謙又再唱多次《致明日的舞》，之後Eason叫林家謙坐低，並再驚喜送上一曲《今日》，而且全場大合唱，感動得林家謙只好強忍淚水。
即睇片重溫：
重溫陳奕迅IG翻生賀48歲生日
48歲陳奕迅剛於7月27日過生日，翌日凌晨他忽然在已清空的IG出post，成為今年第一post，相片中他頭戴白帽，只影到自己雙眼，簡單用英文寫下：「THANK YOU for all your love and support.」（謝謝你們的愛與支持）而且留言數量都被限制，只見蘇永康老婆馮翠珊，及日本名廚DEN的主廚長谷川在佑留言說生日快樂及表達掛念；該帖文目前有2萬人讚好。
陳奕迅多次清空IG 去年留下「密碼」供網民解讀
陳奕迅不是第一次清空IG，最為人關注是2021年因被大量網民抨擊而清空IG，當時只留下3個post，分別是Mike曾比特的《我不如》、錄音室的一支咪、許鞍華《好好拍電影》的電影海報，當時有網民按順序解讀Eason的意思：「我不如專心唱歌，好好拍電影。」但不久又再清空IG。
陳奕迅被重提新疆棉風波
陳奕迅久休復出又大動作清空IG有網民重提陳奕迅去年的「新疆棉風波」，當時其公司宣佈Eason同合作十年的運動品牌割席，有指要賠上過億元，事件惹來不少負評，令Eason清空社交平台。不少網民提起仍然好激動，但同時有一批網民指Eason算係咁，指他沒有趁機北上狂賺人仔，反而低調留港。
為陳奕迅平反：佢可以食住個勢賺人仔，但佢留喺香港好似退休咁！
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