陳奕迅世巡澳門終極尾場唱爆4小時！ Encore 12首金曲淚謝《時代曲》 豪擲200萬送黃金慶功

陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會，歷時近三年、走遍全球終於昨晚（10日），第182場，選址澳門銀河綜藝館迎終極尾場！Eason老婆徐濠縈、囡囡陳康堤、好友張繼聰、謝安琪、MIRROR成員AK（江𤒹生）、陳輝陽、朱祖兒、劉浩龍均有到場支持及欣賞。Eason全晚狀態爆燈，唱足30多首演唱會曲目外，氣也不喘，再連環Encore唱足12首歌，到凌晨12點24分才真正完結，以歌聲與樂迷瘋狂慶祝尾場這歷史時刻！Encore 時不少歌迷樂曲前奏一響起，就已經感動得哭出來，而Eason在最後選唱《時代曲》時，也被現場氣氛感動得眼泛淚光。