陳奕迅新歌MV被吊3粒鐘見暈：唔知拍緊咩
陳奕迅新歌MV叫大家放下執念
陳健朗今次為Eason執導新歌《人啊人》MV，大膽用一個人瀕死的第三觀視覺，告訴大家什麼是「人」，「人」又應何去何從？人生如夢幻泡影、如露亦如電，帶引出反正你我一樣終有一日灰飛煙滅，又何必再有執念。
據知Eason MV 今次用了超多CG及試驗性的特技，導演陳健朗開場用了一個白色山丘沙漠的荒無畫面，突進人的心臟世界，抽回來才讓觀眾猛然驚覺，剛剛那個荒無山丘是陳奕迅的裸體。
陳健朗表示，「畫面是想表達一個人瀕死期間的經歷，部份研究表示，人死後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，用第三身看人生又是什麼？」
《人啊人》由林家謙作曲
原來MV畫面之中，我們見到的是脫離肉體後的Eason通往其他次元的門，穿梭在多維度宇宙之間，舞者聚成之眾生曼陀羅、面容破碎後第三眼引爆之七色能量流動場，帶引出貧富貴賤、馨香臭穢、有無虛實、深淺高低、皆是妄心起滅，有為無為皆由自己，心常空寂，湛然清淨。所以畫面到最後用全白來告訴大家，人生無纖毫停留罣礙，生到死收攝在這一念，自然無心，如如不動，你我煙飛灰滅之時，心常空寂，湛然清淨。
《人啊人》由林家謙作曲，周耀輝填詞，李榮浩編曲，Eason直言收到林家謙 demo時，已經非常喜歡這首歌，因為家謙係Demo裡面，唱了一句：「Who we are?」，所以令他想到「人」這個題材，「我同耀輝講咗個構想，佢馬上就寫左份非常出色嘅歌詞俾我，佢係歌詞裡面不停問問題，但沒有結論，結論正好留俾聽歌嘅人去思考。」
林家謙係陳奕迅Fans
林家謙曾接受陳志雲訪問指，自己早於小學時期便視Eason為偶像，當有人稱讚他實力超越Eason，他即急忙否認。Eason曾經於2020年接受商台訪問，透露林家謙中學時曾送他一個內藏多首Demo的iPod：「林家謙好叻……好叻去搵叻嘅人合作。我認識林家謙呢個名係好早，早過好多人。佢讀緊中學嘅時候，佢畀過一個iPod我，有張卡片，（寫住）Wedding Pianist，有電話、Email，當然入面有封信話我知咩事。當然佢寫得好Detail，好Proper呢個人，我就話嘩點解會有個iPod。我記得，我搵到一個咁貴重嘅嘢，唔係屬於我嘅，我要畀返佢，佢只係想我去聽入面嘅歌、佢嘅Demo。」
Eason吊威也靠武指教路
是次MV 用了近20小時拍攝，由早上9點拍到凌晨近3點才收工，單是吊威也，一吊就吊了3個鐘，Eason坦言有點腦充血見暈，更笑言，「其實我唔知拍緊咩。好耐冇試過咁拍MV ，不過我信導演！哈哈。我同阿朗傾過幾次計，佢個腦好闊同好多唔同諗法，好創新，所以我交晒比佢，佢叫我做咩就做咩。」
「吊威也其實都辛苦，唔係講吊得耐唔耐時間，係因為我始終冇受過訓練，核心肌群Core Muscle唔夠力，好多動作，都係靠核心肌群發力，所以我成日喺半空中就自動後空翻，hold唔到好耐。 好彩今次班武指，都係以前拍戲、演唱會合作過晒，佢哋好好，不停教我應該點做，最終都拍到導演收貨要嘅鏡頭。」
被淋黑漿嗌好玩
今次Eason的MV有好多新嘗試，繼吊威也，又被整個人淋黑漿，又需與大班舞者跳舞。Eason說，「淋落嚟嘅係似芝麻糊混合類似小朋友玩個種口水膠質感東西，導演話食得嘅，哈哈。因為一淋左就冇晒妝頭，所以呢部分放到半夜先拍，淋左一共四、五次，剩係覺得凍，同自己好似變左條鱷魚，因為黑漿流左入眼晴，好似有層霧咁。似鱷魚眼睛灰灰地，但都幾好玩，我睇相個效果都震憾。」
預告演唱會跳舞 飛賣得好有壓力
演唱會即將開鑼，Eason表示早已排練一段日子，我提早左排舞，想練多啲，當做埋運動囉。（會唔會嚴格閉關免生病？）都會呀，臨近演唱會少啲出街囉，見到演唱會大家咁支持，啲飛賣得咁好，都有壓力㗎，演唱會始終係一件好大嘅事，有時我都會驚一驚，驚自己唔知做得好唔好。但每當呢啲時刻，個天就會派人嚟鼓勵我，例如身邊朋友，或者係街上面，都有好多鼓勵，行過撞到就會有人同我打招呼，然後話：『你啲飛好難買呀！加油呀！』真係好溫暖。多謝大家，咁多人錫我，我會加油做好每一場。」
《人啊人》MV於12月8日9:00pm上架！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
讀者留言