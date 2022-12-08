陳奕迅新歌MV被吊3粒鐘見暈：唔知拍緊咩

陳奕迅Eason演唱會《FEAR AND DREAMS》即將在周五12月9日開鑼，在開騷前一日，Esaon率先推出了新歌《人啊人》MV，原來這個MV由金像獎新晉導演陳健朗執導，用了近20小時拍攝，單是吊威也就吊足3個鐘，Eason都笑指：「其實我唔知拍緊咩，好耐冇試過咁拍MV！」