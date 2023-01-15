陳奕迅唱足27場破個人紀錄 首次唱歌唱到台上喊：經歷咗好多起伏
陳奕迅唱《大個女》 女兒康堤爆喊
其中重點絕對是唱《大個女》這首歌曲，因為是他送給18歲女兒康堤，康堤在場更一度感動落淚。事後陳奕迅完場接受傳媒時，對於女兒感動到喊，笑說還未有時間找她聊天：「我冇問佢，我諗因為佢18歲終於明白講咩，佢好鍾意呢首歌。我今日唔係只唱畀佢聽，不過我諗佢大個女佢明，人大咗就會有感覺。」
48歲陳奕迅認為人生有三件重要事
48歲的陳奕迅坦言，人生到了這個歲數，重要事有三件，「《暴殄天物》去解唔好浪費，我都係一份子，好多嘢以為隨手可得，浪費咗，不過唔多講。另一樣嘢下一代好緊要，最緊要開心，不管輸贏，可愛就得，即係開心。重有上一代都好緊要，如果冇佢哋我哋點會咁幸福呢？所以Encore特登玩埋呢part，我都好想多謝呢班人。」
陳奕迅首次台上喊
陳奕迅唱《相信你的人》，首次在台上哭了，他解釋：「個隻歌19年都冇咩特別，可能全香港都一樣，經歷咗好多起伏時候，人就有挫敗，唱個首歌就好感動。我睇返咁得意，人大咗就係咁。」
唱足27場認好攰 佩服張學友連續跳唱咁多場「佢傻㗎」
而唱足27場，陳奕迅破了自己個人成績開最多場的演唱會紀錄，他強調並不是為了破紀錄去開演唱會：「我有炆，加乜鬼，25咪25，唔係要破紀錄，只不過係有位。做人都係踏實啲好，唔好浮就得，今日完咗啦好開心。你睇返啲紀錄，學友係超級勁，做咗好似38，係連續冇唞過，佢傻㗎。」
唔再爛聲「我冇食辣嘢」
唱了27場，陳奕迅的聲音比以往狀態更好，以次曾試過爛聲的他，透露為了這次演唱會真的養好聲音：「我冇做啲傷害我喉嚨嘅嘢，咁以前以為後生冇嘢，咁我冇食辣嘢、會令喉嚨辣親、冇飲咖啡。」
陳奕迅睇錯欣宜
演唱會中，Fans準備了應援手幅，手幅印了「從前沒講，今次要說多謝你」，陳奕迅卻睇錯「以為欣宜同我講多謝你。」他再說自己視力是正常的：「唔知點解頭先覺得似欣宜，依家咁睇就緊係唔似。」
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