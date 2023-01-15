陳奕迅唱足27場破個人紀錄　首次唱歌唱到台上喊：經歷咗好多起伏

陳奕迅（Eason）27場跨年演唱會《Fear and Dreams》，昨晚（14日）終於唱到尾場。在最後一場，陳奕迅在Encore環節，足足唱了6首，分別是《人啊人》、《暴殄天物》、《大個女》、《單車》、《人來人往》及《歌‧頌》，原來背後相當有意思。