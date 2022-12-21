陳奕迅拒絕再幫歌迷簽CD怕畀老婆鬧　揚言2024年都未會退休

昨天（21日）是陳奕迅（Eason）演唱會的第九場，每天晚上陳奕迅的表演也會令一眾粉絲聽得如痴如醉。其中最期待的環節分別是陳奕迅講 Talk及每晚Encore唱咩歌，昨晚陳奕迅吹水講Talk之餘更表演了Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，這個動作常人非輕易做到，能 hold到20秒已經非常厲害，但他邊講邊笑邊表演，竟然Hold了1分零6秒，令全場拍爛手掌，驚嘆歡呼不斷。