陳奕迅拒絕再幫歌迷簽CD怕畀老婆鬧 揚言2024年都未會退休
陳奕迅拒絕幫觀眾簽CD
陳奕迅看見第九晚的觀眾反應熱烈，不停跑來跑去，又叫全場觀眾一起起身跳舞及大合唱。另外自從上次他即興為歌迷於台上簽了CD之後，昨晚也有觀眾不停拿著他的專輯揮動叫他簽名，Eason坦言他不能再接 CD簽名，因為上次已被老婆扭耳仔：「你知我好率性而為，但上次簽咗之後，已經比老婆話(做了一個扭耳仔動作)，不如你帶住喺街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休…我成晚見到你好投入係到搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」
陳奕迅即場挑戰下肢挺舉捲腹
期間有觀眾大叫他除衫，Eason反問：「下？乜依家重興呢樣嘢咩？唔係唔係興著衫咩？」然後觀眾們讚他瘦了又大隻左，陳奕迅大笑說：「我邊大隻啊？我係瘦咗少少，自然咁瘦啦。 」說完後即場坐在地上表演Leg Raise crunch（下肢挺舉捲腹） ，「你日日試下，平時坐係廳睇電視咁…」接著他hold住這個難度動作，邊講邊笑說：「有冇人比本雜誌我….哈哈。」總共hold了1分06秒之後才站立起身，全場期間不斷歡呼拍掌大叫「好勁呀你！」Eason起身後，他立即狂笑及大叫，「哈哈，好攰呀，救命…死啦，我唔應該咁，依家好實（下腹）有冇人識按摩…哈哈。」
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