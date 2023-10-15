陳奕迅澳門開騷被命令講普通話 爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉
陳奕迅澳門開騷被命令講普通話
昨晚演唱會Talk位時，Eason本來很開心問觀眾，「你地係來自澳門？有幾多人來自澳門」全場即歡呼，在場亦看到不少來自其他內地城市的粉絲。Eason正講到慶高采烈的時候，突然有一位觀眾以命令式口吻大叫：「講國語！」接著又有人叫：「講普通話」，令Eason瞬間黑面。
爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉
轉數快的Eason先以古靈精怪的表情加泰文打招呼作回應，然後改以英語講「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，全場即時歡呼。
之後Eason再用普通話回應觀眾：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但你『是講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，說得很流利也可以，你可以要求『多謝、請、麻煩你』。」
Eason 之後又指：「nonono，don’t get me wrong，有人如果話『Speak English！』我都是『Shut up！』其實你聽唔明咪算囉。」在一輪歡呼及掌聲後，他又指，「我唔知你哋鼓咩掌，如果 David Bowie 喺到唱，你會唔會叫佢講國語？講廣東話？奇怪！我都係塞返耳塞算。」 全程鬧足成分鐘！
拒絕講普通話上熱搜 內地網民反應意外
對於今次 Eason不肯被命令講國語一事，即時惹來內地網民熱議，亦以「陳奕迅澳門場被要求說國語」為題登上熱搜。不過今次內地網民反應非常意外，大部分網民都認為去澳門講廣東話冇大問題，反而要求在講廣東話的地區講普通話的歌迷先有問題：「在澳門開Show講粵語都是天經地義，請尊重每一個地方的Local Language」、「粵語區講粵語也不行了？」、「跑粵語地區看，然後還要人家講國語，無語」；亦有澳門網民留言指：「我哋澳門不嬲講粵語！聽唔明不要來」
呼籲觀眾唔好熱情大叫：你再熱情我都係咁上下
此外，昨晚在舞台上曾經向多次想講整個演唱會想帶出的意義，但多被觀眾亂叫打斷。多年前曾經因為歌迷打斷唱歌而發脾氣的Eason，今次就冇發脾氣，反而平心靜氣呼籲演唱會觀眾不要太熱情：「我知你哋特別熱情，但係我個騷，每隻歌都係一個連貫性舞台劇咁，我唔會俾你哋影響到我，我要好集中去用歌講故仔。」然後他又被觀眾狂叫打斷，無奈話：
「你再熱情我都係咁上下，其實我聽唔得到你哋叫緊咩，我所有熱情都留咗係唱歌到，依家係演唱會，唔係傾計會，我唔可以同你一個人講嘢，而唔理全場其他觀眾….我耳仔好敏感，我同你講緊嘢，其他聲又來，我聽唔到，我會好煩…..」
有觀眾無聊玩手機惹公憤
今次澳門場除了有觀眾要求Eason講國語、熱情尖叫打斷Eason說話之餘，甚至有觀眾被發現在演唱會途中無聊打機，隨即被其他觀眾放上網公審：「睇演唱會時請勿打機，如果想打機，可以考慮返屋企打。好多fans都係真金白銀入去睇陳奕迅嘅演出，希望大家可以尊重陳奕迅同埋台上其他表演者，多謝合作。」
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