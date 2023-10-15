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陳奕迅澳門開騷被命令講普通話 爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉

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Keith
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陳奕迅昨晚於澳門展開其9場的《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會-澳門站》頭場，觀眾反應熱烈，十分成功。疫情過後再次踏上演唱會舞台的陳奕迅都收曬火，少有在舞台上鬧歌迷，不過昨晚talk位期間就發生小插曲，被觀眾命令式叫他講國語，令他黑面鬧足該歌迷成分鐘…

陳奕迅澳門開騷被命令講普通話

昨晚演唱會Talk位時，Eason本來很開心問觀眾，「你地係來自澳門？有幾多人來自澳門」全場即歡呼，在場亦看到不少來自其他內地城市的粉絲。Eason正講到慶高采烈的時候，突然有一位觀眾以命令式口吻大叫：「講國語！」接著又有人叫：「講普通話」，令Eason瞬間黑面。

陳奕迅 可以睇得出一開始Eason都講得幾開心！
可以睇得出一開始Eason都講得幾開心！（圖片來源：大會提供）
陳奕迅 現場亦有不同地區的內地歌迷到場支持Eason。
現場亦有不同地區的內地歌迷到場支持Eason。（圖片來源：大會提供）

爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉

轉數快的Eason先以古靈精怪的表情加泰文打招呼作回應，然後改以英語講「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，全場即時歡呼。

之後Eason再用普通話回應觀眾：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但你『是講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，說得很流利也可以，你可以要求『多謝、請、麻煩你』。」

Eason 之後又指：「nonono，don’t get me wrong，有人如果話『Speak English！』我都是『Shut up！』其實你聽唔明咪算囉。」在一輪歡呼及掌聲後，他又指，「我唔知你哋鼓咩掌，如果 David Bowie 喺到唱，你會唔會叫佢講國語？講廣東話？奇怪！我都係塞返耳塞算。」 全程鬧足成分鐘！

陳奕迅 Eason多次被命令講普通話之後就開始爆Seed。
Eason多次被命令講普通話之後就開始爆Seed。（圖片來源：大會提供）
陳奕迅 表情多多咁講泰文打招呼作回應。
表情多多咁講泰文打招呼作回應。（圖片來源：大會提供）
陳奕迅 越講越生氣，不停扮台下觀眾命令嘅口吻。
越講越生氣，不停扮台下觀眾命令嘅口吻。（圖片來源：大會提供）
陳奕迅 鬧足成分鐘之後決定帶返耳機，費事再聽台下觀眾講嘢。
鬧足成分鐘之後決定帶返耳機，費事再聽台下觀眾講嘢。（圖片來源：大會提供）

拒絕講普通話上熱搜 內地網民反應意外

對於今次 Eason不肯被命令講國語一事，即時惹來內地網民熱議，亦以「陳奕迅澳門場被要求說國語」為題登上熱搜。不過今次內地網民反應非常意外，大部分網民都認為去澳門講廣東話冇大問題，反而要求在講廣東話的地區講普通話的歌迷先有問題：「在澳門開Show講粵語都是天經地義，請尊重每一個地方的Local Language」、「粵語區講粵語也不行了？」、「跑粵語地區看，然後還要人家講國語，無語」；亦有澳門網民留言指：「我哋澳門不嬲講粵語！聽唔明不要來」

陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）

呼籲觀眾唔好熱情大叫：你再熱情我都係咁上下

此外，昨晚在舞台上曾經向多次想講整個演唱會想帶出的意義，但多被觀眾亂叫打斷。多年前曾經因為歌迷打斷唱歌而發脾氣的Eason，今次就冇發脾氣，反而平心靜氣呼籲演唱會觀眾不要太熱情：「我知你哋特別熱情，但係我個騷，每隻歌都係一個連貫性舞台劇咁，我唔會俾你哋影響到我，我要好集中去用歌講故仔。」然後他又被觀眾狂叫打斷，無奈話：

「你再熱情我都係咁上下，其實我聽唔得到你哋叫緊咩，我所有熱情都留咗係唱歌到，依家係演唱會，唔係傾計會，我唔可以同你一個人講嘢，而唔理全場其他觀眾….我耳仔好敏感，我同你講緊嘢，其他聲又來，我聽唔到，我會好煩…..」

陳奕迅 Eason難得平心靜氣叫歌迷不要在演唱過程中大叫。
Eason難得平心靜氣叫歌迷不要在演唱過程中大叫。（圖片來源：大會提供）

有觀眾無聊玩手機惹公憤

今次澳門場除了有觀眾要求Eason講國語、熱情尖叫打斷Eason說話之餘，甚至有觀眾被發現在演唱會途中無聊打機，隨即被其他觀眾放上網公審：「睇演唱會時請勿打機，如果想打機，可以考慮返屋企打。好多fans都係真金白銀入去睇陳奕迅嘅演出，希望大家可以尊重陳奕迅同埋台上其他表演者，多謝合作。」

陳奕迅 有觀眾被發現在台下玩電話。
有觀眾被發現在台下玩電話。（圖片來源：Facebook@陳奕迅的歌陪住我長大）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、Facebook@陳奕迅的歌陪住我長大、網民留言截圖

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