陳奕迅澳門開騷被命令講普通話 爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉

陳奕迅昨晚於澳門展開其9場的《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會-澳門站》頭場，觀眾反應熱烈，十分成功。疫情過後再次踏上演唱會舞台的陳奕迅都收曬火，少有在舞台上鬧歌迷，不過昨晚talk位期間就發生小插曲，被觀眾命令式叫他講國語，令他黑面鬧足該歌迷成分鐘…