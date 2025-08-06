51歲陳奕迅自爆確診焦慮症 親認「目前仍有食藥」 巡迴壓力爆煲內幕曝光
50歲陳奕迅北京演唱會踩空跌倒發巨響嚇窒觀眾 起身後一句回應令全場爆笑
陳奕迅澳門首映會自爆確診焦慮症
昨晚澳門雖然懸掛黑雨警告，但無阻近7,000名粉絲湧入銀河綜藝館，支持陳奕迅的紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》首映。這部歷時7年製作的紀錄片，赤裸呈現了Eason在舞台光環下的恐懼與焦慮。電影播放期間，全場氣氛隨劇情起伏，時而爆笑，時而傳出啜泣聲。當畫面播放到Eason因壓力巨大，在與歌迷的網上聚會中感觸落淚時，許多觀眾也跟著心碎流淚。連主角Eason本人在台下重溫這些片段時，也忍不住又哭又笑，情緒相當激動，場面令人動容。
陳奕迅親解病情：目前仍有食藥
在映後分享會上，陳奕迅對自己的病情毫不諱言，直面內心掙扎。他透露在杭州站巡演時，情緒病無情來襲，最終確診「焦慮症」。他帶點自嘲地說：「我知道自己有精神病後，也反問自己，下？哈哈哈…現在才有？！」Eason坦言最初很擔心，但經醫生診治後已學會面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。」他曾嘗試停藥，但身體反應卻不如預期：「明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」
7年巡迴壓力爆煲 陳奕迅坦言年紀大：很多事不由得我們控制
這部紀錄片橫跨全球超過180場巡迴演出，記錄了陳奕迅如何與壓力搏鬥。人前總是「大癲大肺」的他，私下對演出要求極度嚴苛，錯一個音符都會跟自己生氣，聲帶稍有不適就想取消演唱會，這些無形的壓力正是引發情緒病的根源。
如今51歲的Eason回看過去，感慨地說：「我會想何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？這讓自己太辛苦。」他將現在的恐懼歸因於年紀漸長，並學會與自己和解：「我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。我準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處。」
全場歌迷心痛陪喊 陳奕迅寵粉清唱《明年今日》安撫
當觀眾得知Eason的經歷後，無不感到心痛，紛紛陪他落淚。Eason溫柔地向粉絲喊話：「我也是一個人，其實我只是代大家講出心聲，唱出心聲。這部影片最希望是能帶給大家鼓勵，You are not alone，你不是孤單一個。」他亦希望外界能對表演者多一份體諒與包容。散場時，粉絲遲遲不肯離去，向來寵粉的Eason即席清唱了幾句《明年今日》，讓全場粉絲尖叫不已。最後，大會更安排1,500部無人機在場外進行燈光表演，配合Eason的經典金曲，為這個感性的晚上畫下完美句點。