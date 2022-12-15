陳奕迅個唱 | 內地歌迷苦等要求唱國語歌 無理要求即惹網民熱議
內地歌迷苦等要求唱陳奕迅國語歌
陳奕迅今次時隔9年開紅館演唱會，不少粉絲都熱烈期待，其中亦吸引了不少內地粉絲來港看演唱會。近日就有網民拍到有一位內地歌迷在演唱會過後，不斷質問陳奕迅為何不唱國語歌：「陳奕迅我想聽你唱國語㗎，一首咋，姐係點解唔唱一首姐？我是內地來的歌迷。姐係我想聽你唱一首國語咋。」而陳奕迅就全程沒有特別回應該位歌迷，只有連帶微笑感謝在場等候的歌迷們。
一觸即發惹網民熱議：「遲啲要問blackpink點解唔唱一首國語歌」
該片段一出，即刻惹起網民熱議，不少網民認為演唱會在香港舉辦，支持陳奕迅只唱廣東話歌；亦有網民認為陳奕迅有《你的背包》、《謝謝儂》和《孤勇者》等經典國語歌，希望有望在演唱聽到。
陳奕迅個唱 | 直擊5大必睇位
必睇位1) 首場心情極好 向老婆愛女派心
首場心情極好的陳奕迅，喺唱到《任我行》嘅時候，突然向觀眾拍心心，一開頭係向住太太徐濠縈和愛女陳康堤方向派心，之後再向全場派！唱到尾聲又特登擺Pose俾粉絲影相，仲話：「好想錫曬你哋呀！」
必睇位2) 吹神吹啲乜？感性話曾怕自己「瞓咗唔識醒」
出名「吹神」的陳奕迅，今次演唱會為了讓自己能夠集中唱好每一首歌，所以都忍口忍到最後一首歌先開始一連串講足8分鐘。陳奕迅感性地感激在場每一位歌迷：「我都唔係好習慣講啲好Heavy嘅嘢，其實我係最開心可以花時間同大家一齊。年紀大咗就好容易喊添。其實我以前一路都keep住做，冇停過，所以就冇乜時間去思考。呢個Show等咗三年，等嘅時候又唔知下次幾時，諗嚟諗去就越驚，我咩都唔想做，我只係想做個show。我甚至驚到一個地步係瞓覺之前，係驚第二日起唔到身，係到諗如果真係起唔到身咁點算呢，我有咩要交代呢，我電話password洗唔洗話俾邊個聽呢，我銀行啲錢點算呢，要捐咗佢阿定點呢？我冇乜錢㗎咋！唯一一個辦法我諗到，就係唔諗，因為好多嘢我啲都控制唔到，我都只係唱歌就得。」
必睇位3) 演唱會理念 呼籲「活在當下」
陳奕迅今次演唱會全場貫徹著一個大理念，就是希望觀眾聽演唱會作樂之外，可以從演唱會中思考自己可以為世界做些什麼；人又應如何擁抱恐懼和夢想？過去已過去，未來仍未來，只有「當下」才是最重要。
必睇位4) Encore唱乜？
陳奕迅時隔9年的演唱會，一啲都冇兒戲了事。除了演唱會每一部分都好有故事，好有連貫性之外，陳奕迅更落力唱足39首，再Encore《遊離份子》。雖然一開始聲沙沙未開聲，但越唱越勇，唱足40首、總共換咗5套衫先散場，一班歌迷都非常滿足，表示值得等9年！
必睇位5) 有乜蝦碌位？
每次演唱會或演出都一定會甩嘴的陳奕迅，今次個場首場狀態大勇，上半場都沒有出現甩嘴、忘詞嘅情況。直到唱到最尾三首《致明日的舞》、《七百年後》同《我們萬歲》先開始甩嘴。但Eason都好識做，甩嘴之後都會擺pose俾粉絲影相，補番數！
江嘉敏分享「肥陳奕迅」燈牌
藝人江嘉敏也有到現場觀看陳奕迅的演唱會，事後她在IG限時動態分享，但並不是陳奕迅唱歌的影片，而是陳奕迅粉絲舉的燈牌，燈牌印的字是「肥陳奕迅」，未知如果陳奕迅看到心情會否很生氣。
演唱會歌單 歌迷溫定書
時隔9年開騷的Eason，準備了一連串的經典金曲！我們整理了Eason今次演唱會的歌單，一眾歌迷可以在看演唱會前溫定書！
1. 2001太空漫遊
2.人神鬥
3.當這地球沒有花
4.謊言
5.時代巨輪
6.想聽
7.黑洞
8.龍舌蘭
9.異夢
10.如果這一秒鐘你跟我講你不愛我
11.黑夜不再來
12.開心不了
13.告別婆娑
14.完
15.今日+垃圾
16.夢的可能
17.一個靈魂的獨白
18.任我行
19.人生馬拉松
20.請相信我
21. 四季
22.與我常在
23.忘記歌詞
24.Life Go On
25.大人
26.致明日的舞
27.七百年後
28.幸福摩天輪
29.我們萬歲
30. Party Medley : 閃、滑鐵盧車站、美麗有罪、隨意門、第五個現代化、放、笑死朕、打得火熱、重口味。
31. Encore《遊離份子》
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap