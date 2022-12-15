陳奕迅個唱 | 內地歌迷苦等要求唱國語歌 無理要求即惹網民熱議

陳奕迅一連25場的演唱會在9號正式開鑼，雖然今次演唱會的歌單偏冷門，但每晚Encore位都會按照唱片時序，日日唱唔同嘅歌！時隔9年開演唱會的陳奕迅，吸引了不少內地網民來港看演唱會，有內地歌迷在演唱會結束後連番逼問對方為何不唱國語歌，即引起網民熱議！