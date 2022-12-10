陳奕迅個唱 | 直擊5大必睇位 感性告白曾怕自己「瞓咗唔識醒」

一連25場的陳奕迅Eason《FEAR AND DREAMS演唱會》今晚（9日）於紅館舉行首場演出，睽遺9年陳奕迅的演唱會最貴門票已經由2013年的港幣$680，飆升至今日的港幣$980。上千元的演唱會門票到底送上甚麼體驗？