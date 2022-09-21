陳奕迅18場跨年紅館騷沿用3年前主題 用兩大購票措施打擊黃牛

陳奕迅（Eason）於9月21日（星期三）正式宣布於12月舉行紅館跨年騷《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，今次的18場演唱會，將沿用3年前的「FEAR AND DREAMS」主題，並將於10月6日（星期四）起，於城市售票網公開發售，Eason更特別推出兩大購票措施，來打擊黃牛！