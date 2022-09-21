陳奕迅

陳奕迅18場跨年紅館騷沿用3年前主題 用兩大購票措施打擊黃牛

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Eve Wong

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陳奕迅（Eason）於9月21日（星期三）正式宣布於12月舉行紅館跨年騷《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，今次的18場演唱會，將沿用3年前的「FEAR AND DREAMS」主題，並將於10月6日（星期四）起，於城市售票網公開發售，Eason更特別推出兩大購票措施，來打擊黃牛！

陳奕迅Eason 沿用「FEAR AND DREAMS」主題

2019年，Eason曾計劃在紅館舉行25場聖誕跨年演唱會，但最後因為疫情和社會運動影響而宣布取消，今次陳奕迅重啟跨年演喝會計劃，就沿用3年前的「FEAR AND DREAMS」主題，並加入新元素。同時Eason亦搵來著名設計師朱祖兒設計，並重新拍攝了一張新演唱會海報。沿用3年前主題的原因，Eason解釋是因為他並不覺得他心中所想有所改變，而問到「FEAR AND DREAMS」代表甚麼？Eason就回答：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

陳奕迅 2022，Eason重啟紅館跨年騷計劃，新設計的海報沿用3年前主題，但是除了搵來新設計師外，亦有重新拍攝。
2022，Eason重啟紅館跨年騷計劃，新設計的海報沿用3年前主題，但是除了搵來新設計師外，亦有重新拍攝。（圖片來源：演唱會海報）
陳奕迅 2019年，Eason曾計劃過在紅館跨年騷，但最後因為社會運動影響而取消。
2019年，Eason曾計劃過在紅館開跨年騷，後因為疫情和社會運動影響而宣布取消。（圖片來源：演唱會海報）

取消信用咭優先訂購門票

今次Eason相隔9年再開騷，場次由12月9日至31日共有18場。Eason更特別打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，亦不設售票處售票，歌迷只能透過城市售票網官網或官方App在網上購票，或者用信用咭電話購票，門票將有接近五成公開發售，票價為$980、$680及$480，首日每人每次限購最多4張門票，希望可以讓歌迷得到更多購買門票的機會。

陳奕迅 陳奕迅對上一次演唱會，2013年的《EASON
陳奕迅對上一次演唱會，是在2013年的《EASON’s Life》巡唱。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳奕迅 2013年陳奕迅演唱會
相隔9年再開騷，主辦方指世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會，但Eason仍然堅持要以香港作為起點啓動演唱會。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

演出地點：香港體育館（紅館）
演出日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日
演出票價：$980 / $680 / $480

18場門票將於10月6日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售，首日每人每次限購最多4張門票，不設信用卡優先訂購、不設售票處售票，歌迷可透過以下途徑購票：

1）城市售票網網頁：www.urbtix.hk
2）流動應用程式My URBTIX（Android 及 iPhone版）

3）信用卡電話購票：2111 5999（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）

票價平過MIRROR 但內部認購手續費高達$150？

Eason演唱會票價對比起MIRROR紅館騷票價：$1280 、 $880 、 $480，最貴門價售價足足平$300。但之前有報道指Eason演唱會的內部認購已開始低調進行，而且手續費高達$150一張飛，即無論訂$980還是$680都要每張付$150手續費，並要先支付全數！據相關人士指內部認購手續費一般為約$20至$50，林家謙演唱會就收每張$50手續費，因此陳奕迅門票手續費之高令大家為之咋舌，所以大家還在十五十六未敢落訂，甚至因而打消訂飛念頭！

陳奕迅 Eason又笑稱林家謙心底裡有啲賤賤哋，而且大家都是聖Jo仔聖若瑟）「係百厭，唔係壞」。
有指Eason演唱會的內部訂購門票手續費比林家謙貴100蚊。（圖片來源：The Show Must Go On截圖）

撰文：東方新地圖片來源：演唱會海報、新傳媒圖片庫、The Show Must Go On截圖

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