陳奕迅18場跨年紅館騷沿用3年前主題 用兩大購票措施打擊黃牛
陳奕迅Eason 沿用「FEAR AND DREAMS」主題
2019年，Eason曾計劃在紅館舉行25場聖誕跨年演唱會，但最後因為疫情和社會運動影響而宣布取消，今次陳奕迅重啟跨年演喝會計劃，就沿用3年前的「FEAR AND DREAMS」主題，並加入新元素。同時Eason亦搵來著名設計師朱祖兒設計，並重新拍攝了一張新演唱會海報。沿用3年前主題的原因，Eason解釋是因為他並不覺得他心中所想有所改變，而問到「FEAR AND DREAMS」代表甚麼？Eason就回答：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」
取消信用咭優先訂購門票
今次Eason相隔9年再開騷，場次由12月9日至31日共有18場。Eason更特別打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，亦不設售票處售票，歌迷只能透過城市售票網官網或官方App在網上購票，或者用信用咭電話購票，門票將有接近五成公開發售，票價為$980、$680及$480，首日每人每次限購最多4張門票，希望可以讓歌迷得到更多購買門票的機會。
《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》
演出地點：香港體育館（紅館）
演出日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日
演出票價：$980 / $680 / $480
18場門票將於10月6日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售，首日每人每次限購最多4張門票，不設信用卡優先訂購、不設售票處售票，歌迷可透過以下途徑購票：
1）城市售票網網頁：www.urbtix.hk
2）流動應用程式My URBTIX（Android 及 iPhone版）
3）信用卡電話購票：2111 5999（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）
票價平過MIRROR 但內部認購手續費高達$150？
Eason演唱會票價對比起MIRROR紅館騷票價：$1280 、 $880 、 $480，最貴門價售價足足平$300。但之前有報道指Eason演唱會的內部認購已開始低調進行，而且手續費高達$150一張飛，即無論訂$980還是$680都要每張付$150手續費，並要先支付全數！據相關人士指內部認購手續費一般為約$20至$50，林家謙演唱會就收每張$50手續費，因此陳奕迅門票手續費之高令大家為之咋舌，所以大家還在十五十六未敢落訂，甚至因而打消訂飛念頭！