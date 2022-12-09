陳奕迅個唱 │ 現場直擊4大重點 相隔9年再開紅館騷 打頭陣唱呢首歌！
重點1) 紀念品T恤、帆布Tote Bag最搶手
大會於場外設有紀念品專賣區，開騷前見現場約有80人排隊，大會安排歌迷並沒有特別安排手機下單，所以打算買紀念品的歌迷們，都要預留額外時間排隊。
紀念品包括由日本著名插畫家操刀的T恤、紀念版長袖衛衣、日本製造的背包、帆布Tote Bag、香薰蠟燭、貼紙、襟章等，售價由港幣$30至$4,100不等。最多歌迷買T恤和帆布Tote Bag，亦有不少操國語的歌迷上前買正版碟。
重點2) 徐濠縈母女坐鎮 + 甘比與女兒睇騷 四大天王都送上花籃 黎明爆金句
睽遺9年的首場紅館騷，當然吸引不少城中名人前來捧場，除有「臣嫂」徐濠縈母女坐鎮，還有甘比母女、馮德倫舒淇兩夫妻、馮允謙和林奕匡等捧場！
送花籃的包括成龍加房祖明、向華強、丁子高與楊千嬅、吳君如加陳可辛、任賢齊、劉德華、張學友、黎明、郭富城與小美、林嘉欣、林家棟、李克勤與盧淑儀、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、泳兒、陳曉東、王祖藍等。眾星的花籃都寫「Good Show」，唯獨黎明寫：「 一切順利 Good Luck…」果然是金句王。
重點3）三面台設計建下紅館史上最巨電子屏幕
對上在紅館開騷的鄭伊健採用3面台的設計，今次陳奕迅亦繼續源用3面台的設計，自從MIRROR演唱會意外後，紅館舞台機關設計更為嚴謹，一切安全至上。陳奕迅今次於場館之中，建下紅館史上最巨電子屏幕，橫71米高14.5米，屏幕由紅館頂一直伸延到台面，及兩邊山頂，帶給入場觀眾視覺上的巨大震憾，同步也展現了不吊大形物體，單是視象畫面與歌聲，也足夠令歌迷嘆為觀止。
重點4）陳奕迅太空衣上陣 打頭陣唱出《2001太空漫遊》！
頭場演唱會於晚上8點35分開場，演唱會以陳奕迅睡於床上發噩夢的影像作序幕，點題Fear and Dreams。陳奕迅身穿太空衣上台，打頭陣唱出《2001太空漫遊》、《人神鬥》、《當這地球沒有花》三首大熱歌曲為演唱會揭開序幕。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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