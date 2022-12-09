陳奕迅個唱 │ 現場直擊4大重點 相隔9年再開紅館騷 打頭陣唱呢首歌！

Eason陳奕迅一連25場的《FEAR AND DREAMS演唱會》今晚（9日）於紅館開鑼，對上一次在紅館開騷已經是2013年連的《EASON’s LIFE演唱會》，樂迷等了9年，在開騷前已經引起了連場搶飛潮，今晚在紅館的場內外氣氛亦十分高昂，大批粉絲一早到場排隊買紀念品，不少圈內的粉絲包括有徐濠縈母女、馮德倫舒淇兩夫妻、甘比母女、馮允謙、林奕匡等人捧場亦有現身頭場騷捧場。