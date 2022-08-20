陳奕迅開Live試水溫 傳將舉行15場紅館跨年騷 拒搞實名制

陳奕迅（Eason）繼早前趁48歲生日「復活」IG後，近日又突然在內地平台開Live，疑似為「復工」試水溫，日前就有傳陳奕迅有意在今年底舉行15場紅館跨年騷，更有消息指這個演唱會將不會進行實名制購票，而且絕大部分門票都將會公開發售。