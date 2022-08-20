陳奕迅開Live試水溫 傳將舉行15場紅館跨年騷 拒搞實名制
陳奕迅 原本申請賀年檔開騷
近日有消息指陳奕迅（Eason）將會在年底舉行15場紅館跨年演唱會，有指Eason和他的團隊原本計劃在2023年2月的賀年檔開騷，並已通過了申請，但後來考慮到Eason未曾開過跨年騷，而決定再入紙申請，爭取舉行年底聖誕加跨年的演唱會檔期。其實早在2019年，Eason已曾計劃在紅館舉行25場聖誕跨年演唱會，但最後因為社會運動影響而宣布取消。有指主辦方今次沒打算搞實名制購票，不過為了讓歌迷更易購買門票，將會取消內部認購，以及信用卡優先訂票等措施，改為將大部分門票公開發售，但仍有粉絲擔心無實名制購票，會再釀起新一波演唱會炒飛潮。
商台DJ爆料：聽到一啲傳聞
商台DJ楊樂笙日前就在社交網爆料指：「陳奕迅將會於年底舉行跨年演唱會，暫定15場，不是實名制，但今次有突破。聽講有別於過去黑洞座位表，今次聽聞未必有內部認購，亦都可能唔會有信用卡優先。15場十幾萬張飛將會絕大部份公開發售。」之後他再出post表示：「有好多人PM我，問陳奕迅係唔係真係開演唱會？其實一早有人講，如圖示，我只係再進一步聽到一啲傳聞，話今次會有更多門票可以公開發售，但最後有幾多，當然要睇有關方面點處理。都係嗰句，一切以官方說法為準，大家都係等主辦單位嚟緊嘅公佈啦。」
陳奕迅開免費Live 拒唱自己歌
其實Eason周五（8月19日）已率先「復出」，在內地平台舉行了一場《正在放送-EasON AIR》Live音樂會，唱了5首「別人的歌」，包括莫文蔚的《慢慢喜歡你》、蔡健雅的《無底洞》、「六啤半」成員錢錢主唱的《冷雨》、at17的《你有自己的一套》及草蜢的《暫停‧開始過》，結果成功錄得1億1千萬瀏覽量。Eason在Live中解釋：「今天不用買票就唱別人的歌，唱自己的歌要買票，哈哈！」不過在最後Encore部分，Eason還是唱了一首自己作曲的《下周同樣時間（再見）》，他說這首歌他從未有公開演唱過。
重溫陳奕迅IG翻生賀48歲生日
48歲陳奕迅剛於7月27日過生日，翌日凌晨他忽然在已清空的IG出post，成為今年第一post，相片中他頭戴白帽，只影到自己雙眼，簡單用英文寫下：「THANK YOU for all your love and support.」（謝謝你們的愛與支持）而且留言數量都被限制，只見蘇永康老婆馮翠珊，及日本名廚DEN的主廚長谷川在佑留言說生日快樂及表達掛念；該帖文目前有2萬人讚好。
陳奕迅多次清空IG 去年留下「密碼」供網民解讀
陳奕迅不是第一次清空IG，最為人關注是2021年因被大量網民抨擊而清空IG，當時只留下3個post，分別是Mike曾比特的《我不如》、錄音室的一支咪、許鞍華《好好拍電影》的電影海報，當時有網民按順序解讀Eason的意思：「我不如專心唱歌，好好拍電影。」但不久又再清空IG。
陳奕迅被重提新疆棉風波
陳奕迅久休復出又大動作清空IG有網民重提陳奕迅去年的「新疆棉風波」，當時其公司宣佈Eason同合作十年的運動品牌割席，有指要賠上過億元，事件惹來不少負評，令Eason清空社交平台。不少網民提起仍然好激動，但同時有一批網民指Eason算係咁，指他沒有趁機北上狂賺人仔，反而低調留港。
為陳奕迅平反：佢可以食住個勢賺人仔，但佢留喺香港好似退休咁！
網民踢爆陳奕迅有盤算？
另外，有網民踢爆陳奕迅忽然上水，好大機會為12月演唱會開始宣傳，不過至今官方未有證實Eason紅館開騷的消息，網民紛紛表示：「之前MIRROR話申請唔到12月個紅館期，好大機會係因為Eason霸咗！」、「你班人係咁鬧Eason，到時唔好又去搶飛呀！」、「你哋繼續X啦睇番啲冇水準的MIRROR騷啦，我睇啲咩叫唱歌同實力嘅騷！」。
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