51歲陳奕迅澳門終極尾場驚人之舉 唱足4小時13首歌兩度Encore感動落淚
51歲陳奕迅自爆確診焦慮症 親認「目前仍有食藥」 巡迴壓力爆煲內幕曝光
Eason家人全程支持成最暖心畫面
現場最觸動人心的畫面莫過於Eason的家人全程支持。太太徐濠縈和女兒康堤（包包）坐在台下看得非常投入，不時站起身隨節奏擺動，完全沉浸在音樂世界中。
除了家人外，Eason父親、謝安琪、張繼聰、AK江𤒹生、劉浩龍等一眾好友亦有入場支持。當唱到《今日》時，全場觀眾自動自覺亮起燈牌和橫額大合唱，Eason亦揮手派飛吻回應，溫馨場面令人動容。在「Doubtless」環節，《與我常在》、《忘記歌詞》和《Life Goes On》等經典作品更是引發全場大合唱，氣氛推至最高點。
公開感謝妻女為經理人勇敢平反
演唱會進入尾聲時，Eason逐一感謝音樂團隊，特別是音樂總監Jerald，強調全賴對方才有今次演唱會的精彩編排，兩人更在台上互擁展現深厚友誼。雖然平時不習慣公開表達，但Eason仍然向太太和女兒表達謝意，更幽默地說：「佢唔係好鍾意咁公開多謝，我老婆同個女，好尷尬，千祈唔好望佢。」他又特別為經理人甘菁菁平反，指對方為今次世巡經常被無理批評，直言：「好慘㗎！佢成日俾人鬧，對嗰個鬧佢嘅人，我淨係想講一句：『咁叻，你哋做吖！That’s it』。」
感觸演繹《K歌之王》道盡感恩之心
首次Encore時段最感人的時刻出現在《K歌之王》演出期間。Eason特別感謝陳輝陽作曲和林夕填詞，更感觸地說「如果唔係呢隻歌，如果唔係陳輝陽同林夕，我諗……唔識講，好多謝佢哋兩個。」他坦承自己能得到如此多優秀歌曲是非常幸運，這份真摯情感感動了在場每一位觀眾。隨後他演唱了張繼聰於2020年創作的《防不勝防》，原本計劃在尾二場演出，但得知張繼聰會觀看尾場後，立即調整安排在當晚獻唱，體現了他對朋友的重視和細心。演出結束後，Eason笑言終於可以真正放鬆，更開玩笑說要喝酒慶祝，叫大家別拍下他的醉態。
首支派台歌《時代曲》作結別具深意
第二次Encore堪稱整場演唱會的昇華時刻。Eason背著結他再次登台，深情回憶起選擇《時代曲》作為終結歌曲的特殊意義。他動容地分享這是自己人生第一支正式派台作品，1996年在華星唱片時與監製江港生在旺角太平道合作創作，配上黃偉文的出色填詞和精彩編曲，成就了這首別具意義的作品：「就咁樣第一隻歌，在大時代出現咗，所以喺呢度好想返去我1996年8月16日出嘅碟。」他又多謝Wyman，並形容他是一位「當時好出色，依家仍然好出色嘅填詞人」。當他自彈自唱《時代曲》時，全場觀眾揮手道別，「後會有期！Love you all.」的溫暖話語為這場史詩級演唱會畫下完美句號。
兩度Encore足足唱13首歌
今次澳門終極尾場，Eason演唱了接近4小時，兩度Encore更足足唱了有13首歌，歌單如下：
- K歌之王（台下嘉賓陳輝陽作品）
- 防不勝防（尾場台下嘉賓張繼聰作曲）
- 粵語殘片（前晚Encore 唱過徇眾要求再唱一次）
- 傷信（清唱片段）
- 綿綿（清唱片段）
- 沙龍
- 你的背包
- 黑暗中漫舞（台灣歌手陳小霞作曲，尾場台下現場支持）
- 人來人往（台下嘉賓陳輝陽作品）
- 之外 （2017年台灣金曲獎獲得年度專輯）
- 浮誇 （大會樂隊「盲盒式」點唱）
- 黃金時代
- 時代曲（1994年入行首張單曲）