51歲陳奕迅澳門終極尾場驚人之舉 唱足4小時13首歌兩度Encore感動落淚

陳奕迅澳門《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》終極尾場昨日（10日）於銀河綜藝館舉行，全場爆滿的觀眾見證了一場史詩級演出。演唱會從晚上8時25分開始，直至凌晨12時23分才正式落幕，Eason在近4小時的演出中共獻唱超過45首歌曲，兩度Encore的驚人表現震撼全場。觀眾未開騷已興奮不已，吹哨子高呼Eason名字，現場氣氛熱烈非凡。