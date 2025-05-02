陳奕迅20歲女康堤超優越身高靚樣出鏡搶fo 被指秘戀日本混血男模甜蜜照公開
陳康堤身材顏值更勝媽媽徐濠縈
近日有網民在社交平台曬出於日本偶遇陳奕迅一家嘅照片，相中20歲陳康堤以黑色衛衣配牛仔褲打扮現身，身高175cm嘅佢拍住爸爸媽媽一齊企時已經可見比陳奕迅高，認真搶fo！
網民亦貼出陳康堤綁住頭髮以側面出鏡嘅照片，雖然未見正面照，但係陳康堤高挺嘅鼻子以及輪廓分明嘅五官就算素顏出鏡都夠曬靚，更被大讚身材同顏值都超越媽媽！
陳奕迅愛女康堤「出pool」疑秘戀日本混血男模 網友火速起底男方身份
陳奕迅的女兒陳康堤（包包）去年8月傳出秘戀日本混血男模嘅消息，瞬間引起唔少網民關注！皆因康堤媽媽徐濠縈在社交平台無意中曝光了女兒疑似「出pool」嘅證據，令女兒嘅感情狀態！
網友火速「起底」男模身份
原來，康堤的男朋友是一名名叫Shou Honda的日本混血男模。他不僅外貌出眾，身材高大，還是一名滑雪高手，與徐濠縈一家人有著共同的興趣。最近，Shou Honda在社交媒體上分享了他與康堤在沙灘看日落的美照，以及他們參加戶外音樂節的照片，展現出他們的親密關係。
康堤對模特兒情有獨鍾
陳奕迅一直非常疼愛他的女兒，康堤從小就受到父親的寵愛。年滿20歲嘅康堤已經成為一位亭亭玉立的美女，越來越多地參與公眾活動，包括陪伴母親觀看父親的演唱會。康堤甚至參與了父親新歌錄製。此外，康堤過去曾與模特兒Pete有過戀情，這次再次與模特兒交往，顯示她在愛情上的獨特品味。
網友關注康堤戀情發展
這次徐濠縈意外曝光女兒的戀情後，網友們的反應非常熱烈。許多人紛紛前往Shou Honda的社交媒體留言，希望這位年輕男子能夠珍惜康堤，並用心對待這段感情。網友們的關心和支持顯示了他們對陳奕迅一家的喜愛及對康堤幸福的美好祝願。
18歲康堤勁有氣質
前年Eason於台北小巨蛋舉行演唱會，太太徐濠縈同女兒陳康堤都有飛去台灣撐場，仲同余文樂難得見面，康堤更以真面目示人，當時18歲的她眼大大，而且鼻尖尖，明顯多了一份獨有氣質，兼獲大讚遺傳曬父母嘅優良基因！另外亦有網民留意到41歲余文樂鬚已變白，昔日男神已變成肥腫大叔。