陳奕迅20歲女康堤超優越身高靚樣出鏡搶fo 被指秘戀日本混血男模甜蜜照公開

50歲陳奕迅與妻子徐濠縈於2006年結婚，並育有女兒陳康堤（包包），生活十分美滿。陳奕迅近期正進行巡迴演唱會，並將於明天（3日）在日本首次開騷。而陳奕迅亦已與老婆徐濠縈帶住女兒提早現身日本，超優越身高加靚樣出鏡嘅陳康堤更火速成為網民熱議嘅焦點之一！