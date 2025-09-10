陳奕迅親生阿哥意外曝光 兩兄弟激似雙胞胎震驚網民 曾公開感謝哥哥保護免受霸凌

歌神陳奕迅一向給人獨特的形象，但最近有網民在社交平台的一個發現，瞬間引爆了全網熱議。有網民表示自己喜歡了Eason的人和歌那麼久，竟然是最近才知道偶像有個跟他長得很像的親哥哥，這個驚人發現立即掀起了網民的熱烈討論，短時間內就有近千個留言回應。

網民分享兄弟合照獲千五個讚

事件迅速發酵後，有眼尖的網民在評論區分享了一張Eason與哥哥陳澤迅的珍貴舊合照，並留言表示：「最像的一張！」這張照片一出，立即成為全場焦點，獲得了近1,500個讚好，可見網民對這個發現的震撼程度。從照片中可以清楚看到兄弟二人的確有著驚人的相似度，無論是輪廓、眼神還是笑容，都有著極高的相似性。

千人熱議分不清誰是Eason

網民們看到照片後紛紛表示震驚，不少人都驚呼Eason與他哥哥真的很似樣，更有網民直言他們簡直像雙胞胎一樣。最有趣的是，有網民坦承自己完全分辨不出哪個是Eason，需要仔細對比才能認出歌神本人。這種混淆程度讓網民們更加好奇，紛紛在留言區分享自己的看法和猜測，討論熱度持續攀升。

網民驚爆哥哥比Eason更帥氣

更令人意外的是，在熱烈討論中，竟然有不少網民表示Eason的哥哥陳澤迅長得比歌神本人更帥氣。這個大膽的觀點在網上引起了兩極化的反應，有人認同哥哥的確有著更加俊朗的外貌，但也有Eason的忠實粉絲為偶像辯護。這種對比討論讓整個話題變得更加有趣，也讓更多人開始關注這位神秘的陈家哥哥。

兄弟情深背後感人故事

一向十分疼錫家人的Eason，除了很愛他的老婆徐濠縈與囡囡陳康堤，他與他的爸媽和哥哥的感情十分深厚。Eason曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，介紹自己的童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，甚至因為害怕愛爾蘭共和軍的襲擊而拒絕前往：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，才讓Eason克服了心理障礙，甚至愛上了英國。在英國求學期間，哥哥更是他的另一個重要支柱，他表示：「哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有分量，六百幾個學生得六、七個中國人，啲人見到我會係『 oh Jason,Eason Chan’s ‘his brother. Respect!』咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。」Eason指出那些外國同學曾欺負他哥哥不成功，所以同學們也不敢欺負他。

陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
（圖片來源：微博）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）
陳奕迅 陳澤迅 （圖片來源：「MAMA WITH ME」）

