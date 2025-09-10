陳奕迅親生阿哥意外曝光 兩兄弟激似雙胞胎震驚網民 曾公開感謝哥哥保護免受霸凌
網民分享兄弟合照獲千五個讚
事件迅速發酵後，有眼尖的網民在評論區分享了一張Eason與哥哥陳澤迅的珍貴舊合照，並留言表示：「最像的一張！」這張照片一出，立即成為全場焦點，獲得了近1,500個讚好，可見網民對這個發現的震撼程度。從照片中可以清楚看到兄弟二人的確有著驚人的相似度，無論是輪廓、眼神還是笑容，都有著極高的相似性。
千人熱議分不清誰是Eason
網民們看到照片後紛紛表示震驚，不少人都驚呼Eason與他哥哥真的很似樣，更有網民直言他們簡直像雙胞胎一樣。最有趣的是，有網民坦承自己完全分辨不出哪個是Eason，需要仔細對比才能認出歌神本人。這種混淆程度讓網民們更加好奇，紛紛在留言區分享自己的看法和猜測，討論熱度持續攀升。
網民驚爆哥哥比Eason更帥氣
更令人意外的是，在熱烈討論中，竟然有不少網民表示Eason的哥哥陳澤迅長得比歌神本人更帥氣。這個大膽的觀點在網上引起了兩極化的反應，有人認同哥哥的確有著更加俊朗的外貌，但也有Eason的忠實粉絲為偶像辯護。這種對比討論讓整個話題變得更加有趣，也讓更多人開始關注這位神秘的陈家哥哥。
兄弟情深背後感人故事
一向十分疼錫家人的Eason，除了很愛他的老婆徐濠縈與囡囡陳康堤，他與他的爸媽和哥哥的感情十分深厚。Eason曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，介紹自己的童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，甚至因為害怕愛爾蘭共和軍的襲擊而拒絕前往：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，才讓Eason克服了心理障礙，甚至愛上了英國。在英國求學期間，哥哥更是他的另一個重要支柱，他表示：「哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有分量，六百幾個學生得六、七個中國人，啲人見到我會係『 oh Jason,Eason Chan’s ‘his brother. Respect!』咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。」Eason指出那些外國同學曾欺負他哥哥不成功，所以同學們也不敢欺負他。