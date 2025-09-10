陳奕迅親生阿哥意外曝光 兩兄弟激似雙胞胎震驚網民 曾公開感謝哥哥保護免受霸凌

歌神陳奕迅一向給人獨特的形象，但最近有網民在社交平台的一個發現，瞬間引爆了全網熱議。有網民表示自己喜歡了Eason的人和歌那麼久，竟然是最近才知道偶像有個跟他長得很像的親哥哥，這個驚人發現立即掀起了網民的熱烈討論，短時間內就有近千個留言回應。