陳奕迅IG翻生賀48歲生日 竟惹網民熱議累MIRROR、MC被狙擊

陳奕迅Eason 2021時被大批網友到IG留言攻擊，因此一次過刪除所有帖文只剩下三則帖文；而早前曾再刪post清空IG，到今日（7月28日）忽然出post，疑似多謝大家的生日祝福，因為Eason剛於7月27日生日踏入48歲。