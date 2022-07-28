陳奕迅IG翻生賀48歲生日 竟惹網民熱議累MIRROR、MC被狙擊
Eason IG突然翻生：謝謝你們的愛與支持
48歲陳奕迅剛於7月27日過生日，翌日凌晨他忽然在已清空的IG出post，成為今年第一post，相片中他頭戴白帽，只影到自己雙眼，簡單用英文寫下：「THANK YOU for all your love and support.」（謝謝你們的愛與支持）而且留言數量都被限制，只見蘇永康老婆馮翠珊，及日本名廚DEN的主廚長谷川在佑留言說生日快樂及表達掛念；該帖文目前有2萬人讚好。
陳奕迅多次清空IG 去年留下「密碼」供網民解讀
陳奕迅不是第一次清空IG，最為人關注是2021年因被大量網民抨擊而清空IG，當時只留下3個post，分別是Mike曾比特的《我不如》、錄音室的一支咪、許鞍華《好好拍電影》的電影海報，當時有網民按順序解讀Eason的意思：「我不如專心唱歌，好好拍電影。」但不久又再清空IG。
陳奕迅被重提新疆棉風波
陳奕迅久休復出又大動作清空IG有網民重提陳奕迅去年的「新疆棉風波」，當時其公司宣佈Eason同合作十年的運動品牌割席，有指要賠上過億元，事件惹來不少負評，令Eason清空社交平台。不少網民提起仍然好激動，但同時有一批網民指Eason算係咁，指他沒有趁機北上狂賺人仔，反而低調留港。
為陳奕迅平反：佢可以食住個勢賺人仔，但佢留喺香港好似退休咁﹗
網民：欣宜上TVB又多謝TVB都被當女神？
網民就此在討論區掀起罵戰，指陳奕迅無論實力或影響力，絕對可以再賺到盆滿砵滿，但疫情期間反而選擇在港，指要「為陳奕迅大平反」，更指連登仔雙重標準，稱鄭欣宜出席TVB節目及頒獎禮，更公開多謝TVB，「但就當欣宜女神咁拜」、又指「林二汶同Supper Moment食相仲肉酸啦﹗」，又指MC張天賦最近更接拍了支付寶廣告「支賦寶又無事嘅？」、「MIRROR又食M記唱獅子山下，佢哋被迫，好在冇乜乜乜，又揞住個心去撐嘅？」、「仲有Jer食𦼦店，Marf返深圳拜年，屋企睇春晚？」網民互罵令陳奕迅生日出po變成熱搜及戰場﹗
網民：MIRROR食M記又冇事？﹗
網民：支賦寶又冇人話？
網民踢爆陳奕迅有盤算？
另外，有網民踢爆陳奕迅忽然上水，好大機會為12月演唱會開始宣傳，不過至今官方未有證實Eason紅館開騷的消息，「之前MIRROR話申請唔到12月個紅館期，好大機會係因為Eason霸咗﹗」、「你班人係咁鬧Eason，到時唔好又去搶飛呀﹗」、「你哋繼續X啦睇番啲冇水準的MIRROR騷啦，我睇啲咩叫唱歌同實力嘅騷﹗」。