陳奕迅對「新疆棉花」表態後 避鋒頭臨時縮沙兩電視台邀請
瑞典時裝品牌H&M近日發聲明停止使用「新疆棉花」，指出懷疑有工厰「強迫勞動」，日前在大陸引起掀軒然大波，不但網民發起抵制有關品牌，更引起一陣大陸藝人割席潮，連擔任運動品牌Adidas代言人十年的陳奕迅，亦發聲明割席：「堅決抵制污名中國的行為。」因此引起不少網民爭議。本來無綫及ViuTV爭人，誠邀陳奕迅出席重頭節目，不過最後陳奕迅決定……
文：東方新地 ｜圖：陳奕迅微博
陳奕迅辭演兩台節目
陳奕迅在微博發聲明即日起宣布終止跟Adidas合作，誓跟大陸潮大隊跟有關品牌割席，內地網民一致好評，之不過香港網民在其IG留言表示失望，隨即陳奕迅已關閉留言功能。有指ViuTV早前已邀請了陳奕迅為其在4月18日舉行的首個音樂頒獎禮擔任神秘嘉賓，而無綫亦邀請他上4月11日首集重頭直播節目《開心大綜藝》搶ViuTV頭淡湯，但陳奕迅經理人甘菁菁就話兩個節目陳奕迅都唔會去，表示：「我哋已經辭演咗！」
內地網民一致讚好：
香港歌手陳奕迅表態「支持新疆棉花」之際，以表支持祖國。之前周柏豪、楊千嬅等都曾誓師祖國的表態，當時周柏豪的IG更出現「退訂潮」，唔知陳奕迅會否引起香港粉絲反感呢？
周柏豪IG突發刪7000 post
前年7月是「逃犯修例」風波的熾熱時期，於登記選民時期的最後一天，周柏豪就在Instagram上發文希望大家盡責任，寫上「記得登記做選民，最後今天」，更加附上連結方便大家。但此舉令到內地網民的玻璃心都碎掉，紛紛表示要「脫粉」，更加說不會再聽周柏豪的歌，飽受評擊，另外更有傳柏豪因此被剔出內地音樂節的名單。
余文樂微博發言「愛中國論」引炮轟
另一名香港男神余文樂就有完全不同的取向，於前年8月5日全港正進行三罷（罷工、罷市、罷課）運動的時候，余文樂於微博上就發表咗一篇偉論，直指自己係一個「土生土長的香港人」，「看到那麼多憤怒與暴力感到痛心」。睇到呢度都冇乜問題，仲以為樂仔佢咁好，撐香港人。點知最後整句：「我是中國人 這一點無需多言」，即時引來網民（香港）炮轟。
除此之外，更立刻和「余文樂工作室」當中嘅好「兄弟」Kiu Leung正式割席，直指自己並非撐港獨，而同Kiu Leung亦只不過係工作伙伴，從來都未談及過致治問題等等，呢下割席仲快過由油麻地行去旺角呀喂！