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陳奕迅對「新疆棉花」表態後 避鋒頭臨時縮沙兩電視台邀請

東方新地

瑞典時裝品牌H&M近日發聲明停止使用「新疆棉花」，指出懷疑有工厰「強迫勞動」，日前在大陸引起掀軒然大波，不但網民發起抵制有關品牌，更引起一陣大陸藝人割席潮，連擔任運動品牌Adidas代言人十年的陳奕迅，亦發聲明割席：「堅決抵制污名中國的行為。」因此引起不少網民爭議。本來無綫及ViuTV爭人，誠邀陳奕迅出席重頭節目，不過最後陳奕迅決定……

文：東方新地 ｜圖：陳奕迅微博

陳奕迅辭演兩台節目

陳奕迅在微博發聲明即日起宣布終止跟Adidas合作，誓跟大陸潮大隊跟有關品牌割席，內地網民一致好評，之不過香港網民在其IG留言表示失望，隨即陳奕迅已關閉留言功能。有指ViuTV早前已邀請了陳奕迅為其在4月18日舉行的首個音樂頒獎禮擔任神秘嘉賓，而無綫亦邀請他上4月11日首集重頭直播節目《開心大綜藝》搶ViuTV頭淡湯，但陳奕迅經理人甘菁菁就話兩個節目陳奕迅都唔會去，表示：「我哋已經辭演咗！」

陳奕迅 新疆棉花
陳奕迅轉載以公司名義發出的割席聲明，轉載時亦同樣用上簡體字「聲明」。

內地網民一致讚好：

陳奕迅 新疆棉花

新疆棉花事件發酵 陳奕迅宣布終止adidas十年合作 撐祖國：堅決抵制污名中國的行為 陳奕迅 新疆棉花

陳奕迅 新疆棉花

新疆棉花事件發酵 陳奕迅宣布終止adidas十年合作 撐祖國：堅決抵制污名中國的行為

香港歌手陳奕迅表態「支持新疆棉花」之際，以表支持祖國。之前周柏豪、楊千嬅等都曾誓師祖國的表態，當時周柏豪的IG更出現「退訂潮」，唔知陳奕迅會否引起香港粉絲反感呢？

陳奕迅 新疆棉花
早前出席品牌活動。adidas官方網圖片
陳奕迅 新疆棉花
adidas官方網圖片

香港粉絲留言表示失望：

陳奕迅宣布即時終止與adidas合作 對「新疆棉花」表態：堅決抵制污名中國的行為 陳奕迅宣布即時終止與adidas合作 對「新疆棉花」表態：堅決抵制污名中國的行為

陳奕迅宣布即時終止與adidas合作 對「新疆棉花」表態：堅決抵制污名中國的行為

周柏豪IG突發刪7000 post

前年7月是「逃犯修例」風波的熾熱時期，於登記選民時期的最後一天，周柏豪就在Instagram上發文希望大家盡責任，寫上「記得登記做選民，最後今天」，更加附上連結方便大家。但此舉令到內地網民的玻璃心都碎掉，紛紛表示要「脫粉」，更加說不會再聽周柏豪的歌，飽受評擊，另外更有傳柏豪因此被剔出內地音樂節的名單。

陳奕迅 新疆棉花

 

周柏豪IG一晚怒刪相 Post 7000張相全刪

除了選民事件，再早之前柏豪就因為發了一張全黑的照片，感謝及希望第一名因為「反送中」而喪失生命的市民安息，而一度被內地網民針對。

周柏豪IG一晚怒刪相 Post 7000張相全刪

周柏豪IG一晚怒刪相 Post 7000張相全刪

種種批評聲音下，柏豪終於都在IG作出了回應，柏豪突發地將原來7,000多張相片刪淨1,000多張，但就在剛剛所有相片都全部刪除掉了，看來柏豪對於此事十分傷心。

周柏豪IG一晚怒刪相 Post 7000張相全刪

周柏豪IG一晚怒刪相 Post 7000張相全刪

事隔一年 上網台向阿叻盡表心中情

事隔一年，周柏豪上網台節目向陳百祥「交心」，盡表愛國之情。
事隔一年，周柏豪上網台節目向陳百祥「交心」，盡表愛國之情。
有網民製圖整理了周柏豪自去年6月開始的 IG follower數量，原來在去年尾曾經一度急跌，及至12月誕女後，其IG追跌者出現「V型反彈」，計落人數仍然比去年的多，
有網民製圖整理了周柏豪自前年6月開始的 IG follower數量，原來在去年尾曾經一度急跌，及至12月誕女後，其IG追跌者出現「V型反彈」，計落人數仍然比去年的多，

余文樂微博發言「愛中國論」引炮轟

另一名香港男神余文樂就有完全不同的取向，於前年8月5日全港正進行三罷（罷工、罷市、罷課）運動的時候，余文樂於微博上就發表咗一篇偉論，直指自己係一個「土生土長的香港人」，「看到那麼多憤怒與暴力感到痛心」。睇到呢度都冇乜問題，仲以為樂仔佢咁好，撐香港人。點知最後整句：「我是中國人 這一點無需多言」，即時引來網民（香港）炮轟。

除此之外，更立刻和「余文樂工作室」當中嘅好「兄弟」Kiu Leung正式割席，直指自己並非撐港獨，而同Kiu Leung亦只不過係工作伙伴，從來都未談及過致治問題等等，呢下割席仲快過由油麻地行去旺角呀喂！

余文樂近年與妻及一對子女長駐台灣。
余文樂近年與妻及一對子女長駐台灣。

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