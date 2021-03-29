陳奕迅對「新疆棉花」表態後 避鋒頭臨時縮沙兩電視台邀請

瑞典時裝品牌H&M近日發聲明停止使用「新疆棉花」，指出懷疑有工厰「強迫勞動」，日前在大陸引起掀軒然大波，不但網民發起抵制有關品牌，更引起一陣大陸藝人割席潮，連擔任運動品牌Adidas代言人十年的陳奕迅，亦發聲明割席：「堅決抵制污名中國的行為。」因此引起不少網民爭議。本來無綫及ViuTV爭人，誠邀陳奕迅出席重頭節目，不過最後陳奕迅決定……

文：東方新地 ｜圖：陳奕迅微博