陳奕迅演唱會2022歌單｜25場日期Encore Playlist！按出道年份曲目免費睇
由於每晚都會有唔同嘅Encore曲目，大家發現係跟出道年份選取Eason最喜愛歌曲！Eason嘅團隊每晚更會將Encore片段放上youtube，以下係每晚更新的encore片段！
陳奕迅演唱會2022日期及歌單
未公布歌單及場次
陳奕迅第16場 29 DEC ｜
專輯：《Stranger Under My Skin》（2011 年）
陳奕迅第17場 30 DEC ｜
專輯：《…3mm》（2012 年）
陳奕迅第18場 31 DEC ｜除夕倒數｜
專輯：《準備中》（2013 年）
陳奕迅第19場 2 JAN ｜陳奕迅第20場 3 JAN ｜（尚未揭曉 ）
陳奕迅第21場 6 JAN ｜陳奕迅第22場 7 JAN ｜陳奕迅第23場 8 JAN ｜
陳奕迅第24場 13 JAN｜陳奕迅第25場 14 JAN（尾場）｜
陳奕迅第15場｜28 DEC ENCORE ｜《陀飛輪》
作詞：黃偉文 作曲：Vincent [email protected]
發行時間：2010 年
陳奕迅第14場｜26 DEC BOXING DAY ENCORE ｜《還有什麼可以送給你》&《沙龍》
收錄專輯：《H³M》
作詞：周耀輝 作曲：Davy Chan
發行時間：2009 年
陳奕迅第13場 25 DEC 聖誕節 ｜25 DEC ENCORE ｜《後台》&《Lonely Christmas》
收錄專輯：《Solidays》
作詞：黃偉文 作曲：[email protected] Jane
發行時間：2008 年
陳奕迅第12場 24 DEC 平安夜ENCORE ｜《瑪利奧派對》
收錄專輯：《Listen to Eason Chan》
作詞：李峻一 作曲：黃尚偉
發行時間：2007 年
陳奕迅第11場 22 DEC 《最佳損友》
收錄專輯： Get A Life
作詞：黃偉文 作曲：Eric Kwok
發行時間： 2006 年
陳奕迅第10場 21 DEC ENCORE ｜《葡萄成熟時》
收錄專輯：U87
作詞：黃偉文 作曲：Vincent chow /anfernee cheung
發行時間： 2006 年
陳奕迅第9場 20 DEC ENCORE ｜《一切還好》
收錄專輯： Great 5000 Secs
作詞：林夕 作曲：Adrian Fu
發行時間： 2004 年
陳奕迅第8場 18 DEC ENCORE ｜《幸災樂禍》
收錄專輯：Live for Today
作詞：黃偉文 作曲：陶喆
發行時間： 2003 年
陳奕迅第7場 17 DEC ENCORE ｜《明年今日》
收錄專輯：The Line-up
作詞：林夕 作曲：陳小霞
發行時間： 2002 年
陳奕迅第6場 16 DEC ENCORE ｜《大開眼戒》
收錄專輯：The Easy Ride
作詞：黃偉文 作曲：阿飛
發行時間： 2001 年
陳奕迅第5場 14 DEC ENCORE ｜《K歌之王》
收錄專輯： 打得火熱
作詞：林夕 作曲：陳輝陽
發行時間： 2000 年
陳奕迅第4場 13 DEC ENCORE ｜《貝多芬與我》
收錄專輯： 天佑愛人
作詞：黃偉文 作曲：Eric Kwok
發行時間： 1999 年
陳奕迅第3場 11 DEC ENCORE ｜《黃金時代》
收錄專輯： 我的快樂時代
作詞：林夕 作曲：柳重言
發行時間： 1998 年
陳奕迅第2場 10 DEC ENCORE ｜《抱擁這分鐘》（1997 年）
收錄專輯：與我常在
作詞：潘源良 作曲：Jim Lee
發行時間： 1997 年
陳奕迅第1場 9 DEC ENCORE ｜《遊離份子》（1996 年）
收錄專輯：陳奕迅
作詞：潘源良 作曲：浦田博信
發行時間： 1996 年
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結、周杰倫演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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