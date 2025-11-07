陳奕迅25年後英國重錄《K歌之王》 因一事當場落淚 讚填詞人林夕犀利

陳奕迅時隔25年重錄經典作品《K歌之王》，專程遠赴英國與60位樂手組成的管弦樂團合作，在擁有140年歷史的錄音室內完成這個特別版本。當現場管弦樂響起的一刻，這位天王級歌手竟然當場感動落淚，更自掏腰包完成整個製作，背後原因令人動容。