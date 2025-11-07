陳奕迅25年後英國重錄《K歌之王》 因一事當場落淚 讚填詞人林夕犀利
英國錄音室現場感動落淚
陳奕迅在倫敦Lyndhurst Hall錄音室與The Heritage Orchestra管弦樂團合作，錄製《K歌之王 AIR》管弦樂版本。整個錄音過程沒有預先綵排時間，當他步入錄音室聽到60位樂手的演奏時，眼淚瞬間湧出。陳奕迅透露廣東話版本錄了三次，普通話版本更錄了四次，每一次都全力以赴。他形容單是聽到樂手們拉奏幾個音符，就已經全身打冷震，即使語言不通，音樂的純粹力量已足以跨越一切障礙。
陳奕迅讚林夕填詞犀利有深意
談到《K歌之王》對自己的特殊意義，陳奕迅大讚填詞人林夕和作曲人陳輝陽的創作理念。他指出這首2000年的作品正值卡拉OK文化盛行時期，歌詞巧妙地將流行曲歌名融入其中，既符合邏輯又道出一個人的愛情觀。陳奕迅特別提到歌曲背後的深層含義：「一切取決態度，有種諷刺時弊嘅意義，對牛彈琴，唔識欣賞我。」他強調歌曲並非貶低卡拉OK文化，而是反映當時音樂氾濫的現象，帶有諷刺社會現象的深度。
25年前錄音室初次動容回憶
陳奕迅回憶25年前在錄音室與陳輝陽首次錄製這首歌時的情景，那是他唯一一次在錄音過程中感到深深動容的經歷。他分享了一個有趣的對比：第一次在商場演唱《K歌之王》時，由於觀眾都不熟悉這首新歌，現場反應冷淡，儘管他非常賣力演出，卻沒有人懂得欣賞。然而當這首歌成為熱門金曲後，音樂一響起就能引起觀眾熱烈反應，這種前後對比讓他格外珍惜最初那兩次純粹的感動體驗。
自掏腰包完成製作獲網民讚賞
由於製作成本超出預算，陳奕迅決定自掏腰包完成整個錄影過程，希望將這珍貴的合作時刻製作成音樂錄影帶永久保存。他表示這次換來的感動真的超出預期，非常值得這筆額外投資。網民對陳奕迅的用心和堅持大為讚賞，紛紛留言表示：「Eason對音樂嘅執著真係令人敬佩」、「自己出錢都要完成，呢種精神好感動」、「25年後重錄經典，聽到都起雞皮」。不少樂迷更期待這個管弦樂版本能帶來全新的聽覺震撼，認為這是對經典作品最好的致敬方式。