陳奕迅現身觀塘小食店撐華星戰友 Kawaii做管理層獲大量藝人支持

「吹神」陳奕迅在疫情期間甚少公開露面，早前曾有消息指他有機會亮相《聲生不息》，不過他最終亦否認傳聞，粉絲期望泡湯。然而，現時留守香港的陳奕迅不忘支持老友，日前現身觀塘一家好友開辦的車仔面店，近況依然容光煥發！