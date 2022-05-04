陳奕迅現身觀塘小食店撐華星戰友 Kawaii做管理層獲大量藝人支持
陳奕迅現身撐華星舊戰友
其實獲陳奕迅親自撐場的車仔麵店是由他舊公司華星唱片的高層簡文滌（文迪），而藝人Kawaii亦都係麵店管理層之一。陳奕迅去到鋪頭就同昔日戰友密密斟，仲開金口大讚Kawaii瘦咗㖭！只見近兩年多咗時間休息嘅陳奕迅近況唔錯，感覺仲精神過之前添！而此輯集郵一出，不少網民都留言讚好，仲話好掛住佢等佢再開騷添！
多位幕前好友撐場
除咗有陳奕迅之外，車仔麵店亦獲得不少圈中人撐場，例如敖嘉年、林秀怡以及詹朗林等等。
火雞姐嗱喳麵
地址：香港九龍成業街16號怡生工業中心G及H座D6-D7鋪
電話：2535 6133
營業時間：星期一至日 08:00-19:00
FB專頁：火雞姐嗱喳麵
觀塘星光熠熠 常遇見明星
最近網民於美食報料Facebook Group「觀塘食乜好」發起討論（詳情按此），稱據聞於觀塘餐廳吃飯很容易碰到明星藝人，讓群組成員分享一下遇過的名人。帖子一出，隨即有許多人留言說自己曾在某某餐廳遇過明星，在某某街頭看到藝人拍戲，最多人提到的當然是發哥。
捕獲野生發哥 每周必到咖啡店？！
留言處有不少人說曾在餐廳遇到發哥周潤發，而網上亦曾流傳發哥經常光顧觀塘區的兩間咖啡店，十分大方與食客合照，更貼心地照顧到合照市民上不上鏡、有沒有遮到臉，親自揸機不怕大臉，最親民藝人當之無愧！
Him’s
地址：觀塘駿業街56號中海日升中心地下M舖（顯示地圖）
電話：2470 6108／（whatsapp）5532 7434
營業時間：星期一至五 08:00-21:30；星期六、日及公眾假期 12:00-21:30
FB專頁：HIM
TVB取景地點 藝人亦愛觀塘
其次最多人講到的就是TVB，說觀塘幾條街道、幾間餐廳都是TVB的取景地點，而且旗下藝人（或前藝人）比如王浩信、王祖藍、家燕姐、麥包、楊明等也曾在觀塘食肆出現！
MG Cafe
地址：觀塘海濱道133號萬兆豐中心地舖（顯示地圖）
電話：2345 1128
營業時間：星期一至五 08:00-19:00；星期六、日及公眾假期 09:00-18:00
FB專頁：MG Cafe
除此之外，也有人稱見過古天樂、鄭伊健、阿Sa蔡卓妍，不過沒有附上相片，大家只能自行腦補一下，又或者找天到觀塘碰碰運氣了！
即入Group 分享捕獲野生藝人經歷
大家又有沒有在餐廳發現星蹤呢？Facebook Group正熱烈討論中，快加入一起發掘觀塘的星級食店，又或者乘機八赴一下觀塘最新、最潮的飲食情報吧！（按此查看「觀塘食乜好」Facebook Group）