40歲陳妍希被傳已轉行做啦啦隊？上圍突變豐滿惹網民熱議

現年已40歲的台灣女星陳妍希，12年前憑著《那些年，我們一起追的女孩》中的一角「沈佳宜」，在香港擁有一定的人氣及知名度。上月她曾來過香港，被網民捕獲現身茶餐廳，更大方與網民合照，相當親民！不過最近竟傳出陳妍希已轉行的消息，而真相竟然係個大誤會啊！