40歲陳妍希被傳已轉行做啦啦隊？上圍突變豐滿惹網民熱議
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現年已40歲的台灣女星陳妍希，12年前憑著《那些年，我們一起追的女孩》中的一角「沈佳宜」，在香港擁有一定的人氣及知名度。上月她曾來過香港，被網民捕獲現身茶餐廳，更大方與網民合照，相當親民！不過最近竟傳出陳妍希已轉行的消息，而真相竟然係個大誤會啊！
陳妍希疑似轉行做啦啦隊
最近網上流傳一條影片疑似陳妍希轉行做啦啦隊，片中的女生在球場上勁歌熱舞之餘，仲露出纖腰，非常性感又青春，而最令人百思不得其解的是其上圍突然變得相當豐滿，有別於陳妍希向來在觀眾心目中的形象。後來就有網民迅速將片中女生起底，原來該女生是杭州師範大學的女學生，今年20歲，亦是網紅「沈肉肉」，她在抖音平台擁有極高人氣，粉絲追蹤人數高達84萬人。由於她的相貌，以及有兩粒小酒窩的甜美笑容確實非常似陳妍希，難怪會被誤會！網民紛紛留言表示：「以為陳妍希轉行」、「笑起來很像」！
40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜 真實狀態曝光
陳妍希在內地節目《少年行》與三名小鮮肉參賽者齊齊穿上當年《那些年》的校服造型，陳妍希更梳起當時馬尾造型做到足。雖然已經成為人妻人母的陳妍希時隔12年在穿上同款校服再扮「沈佳宜」，但依然清秀甜美，零違和感，與12年前的她沒有太大分別。
網民留言大讚陳妍希凍齡：我的青春啊
陳妍希身穿校服的造型曝光後，網民都紛紛留言大讚陳妍希凍齡，更勾起網民的集體回憶：「我最愛的國民初戀」、「怎麼都沒變過」、「依舊是我們的沈佳宜」、「嗚嗚嗚大笨蛋那裡直接看哭，看到妍希哭又哭了」、「一點沒有變」。就連導演九把刀都有留言指：「永遠有一個角色在等妳。史上最強青春。」
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圖片來源：抖音平台截圖、小紅書截圖