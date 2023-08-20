40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜 真實狀態曝光 曾一度被指顏值大跌
40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜
陳妍希在內地節目《少年行》與三名小鮮肉參賽者齊齊穿上當年《那些年》的校服造型，陳妍希更梳起當時馬尾造型做到足。雖然已經成為人妻人母的陳妍希時隔12年在穿上同款校服再扮「沈佳宜」，但依然清秀甜美，零違和感，與12年前的她沒有太大分別。
網民留言大讚陳妍希凍齡：我的青春啊
陳妍希身穿校服的造型曝光後，網民都紛紛留言大讚陳妍希凍齡，更勾起網民的集體回憶：「我最愛的國民初戀」、「怎麼都沒變過」、「依舊是我們的沈佳宜」、「嗚嗚嗚大笨蛋那裡直接看哭，看到妍希哭又哭了」、「一點沒有變」。就連導演九把刀都有留言指：「永遠有一個角色在等妳。史上最強青春。」
一度被指顏值大跌 老態盡現被嘲大媽味濃
「初戀女神」陳妍希如今都已經40歲，已為人妻人母了，近年來她每次出席公開活動，身形變化和衣著風格都會引發熱議。早前有網民捕捉到正在內地拍劇的陳妍希，從網上曝光的劇集路透照可見，陳妍希身穿格仔裙配藍色襯衫，戴上蓬鬆感極重的短髮造型，整體打扮相當復古，盡現老態感覺。而在沒有修圖的情況下，頂著短髮的她臉頰顯得有點下垂感，看起來較以前圓潤，且疲憊感重，再加上化上的妝容又厚重，瞬間年齡感大增，讓不少網友感驚訝，忍不住直言「大媽味濃」、「實在太醜了」，又有網民留言：「以為是趙薇」、「發福了」等，不過，都有網民力撐陳妍希「只是角色需要吧了」。
陳妍希出席金雞獎鮮紅唇開叉裙變50歲大媽
去年內地舉辦金雞獎，群星湧現，女星都盛裝登場，內地唔少網民都有對此進行點評，而同樣有出席的台灣女星陳妍希成為焦點，網民質疑她得罪造型師，著到好似50歲大媽！
陳妍希身穿一條繞頸高叉黑晚裝，一頭長黑髮配鮮紅色唇膏，被指成個50歲大媽！唔少網民都指陳妍希個子唔高，就唔應該揀呢款面料重壘、將自己分成幾段、繁複瑣碎、好多條帶設計的裙子，顯得佢特別擁腫，巨大化佢的包包面，形容陳妍希似足一個「披住海帶的小胖妞」。
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