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40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜 真實狀態曝光 曾一度被指顏值大跌

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現年40歲的台灣女星陳妍希，早年憑電影《那些年我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，當年更被封為「國民初戀」女神。結婚後一度被指顏值大跌的陳妍希，早前在內地節目還原《那些年》「沈佳宜」，穿回同款校服重演經典一幕，真實狀態令網民哇然！

40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜

陳妍希在內地節目《少年行》與三名小鮮肉參賽者齊齊穿上當年《那些年》的校服造型，陳妍希更梳起當時馬尾造型做到足。雖然已經成為人妻人母的陳妍希時隔12年在穿上同款校服再扮「沈佳宜」，但依然清秀甜美，零違和感，與12年前的她沒有太大分別。

陳妍希 當年陳妍希憑沈佳宜一角爆紅。
當年陳妍希憑沈佳宜一角爆紅。（圖片來源：《那些年》劇照）
陳妍希 時隔12年再扮沈佳宜，還原《那些年》。
時隔12年再扮沈佳宜，還原《那些年》。（圖片來源：微博@陳妍希工作室）
陳妍希 沒有太大分別。
沒有太大分別。（圖片來源：微博@陳妍希工作室）
陳妍希 網民都大讚好青春。
網民都大讚好青春。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 與三位小鮮肉重演經典一幕。
與三位小鮮肉重演經典一幕。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

網民留言大讚陳妍希凍齡：我的青春啊

陳妍希身穿校服的造型曝光後，網民都紛紛留言大讚陳妍希凍齡，更勾起網民的集體回憶：「我最愛的國民初戀」、「怎麼都沒變過」、「依舊是我們的沈佳宜」、「嗚嗚嗚大笨蛋那裡直接看哭，看到妍希哭又哭了」、「一點沒有變」。就連導演九把刀都有留言指：「永遠有一個角色在等妳。史上最強青春。」

陳妍希 網民都大讚陳妍希凍齡！
網民都大讚陳妍希凍齡！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

一度被指顏值大跌 老態盡現被嘲大媽味濃

「初戀女神」陳妍希如今都已經40歲，已為人妻人母了，近年來她每次出席公開活動，身形變化和衣著風格都會引發熱議。早前有網民捕捉到正在內地拍劇的陳妍希，從網上曝光的劇集路透照可見，陳妍希身穿格仔裙配藍色襯衫，戴上蓬鬆感極重的短髮造型，整體打扮相當復古，盡現老態感覺。而在沒有修圖的情況下，頂著短髮的她臉頰顯得有點下垂感，看起來較以前圓潤，且疲憊感重，再加上化上的妝容又厚重，瞬間年齡感大增，讓不少網友感驚訝，忍不住直言「大媽味濃」、「實在太醜了」，又有網民留言：「以為是趙薇」、「發福了」等，不過，都有網民力撐陳妍希「只是角色需要吧了」。

陳妍希 近日有網民捕捉到正在內地拍劇的陳妍希
近日有網民捕捉到正在內地拍劇的陳妍希（圖片來源：微博圖片）
陳妍希 陳妍希身穿格仔裙配藍色襯衫，戴上蓬鬆感極重的短髮造型
陳妍希身穿格仔裙配藍色襯衫，戴上蓬鬆感極重的短髮造型（圖片來源：微博圖片）
陳妍希 頂著短髮的她臉頰顯得有點下垂感
頂著短髮的她臉頰顯得有點下垂感（圖片來源：微博圖片）

陳妍希出席金雞獎鮮紅唇開叉裙變50歲大媽

去年內地舉辦金雞獎，群星湧現，女星都盛裝登場，內地唔少網民都有對此進行點評，而同樣有出席的台灣女星陳妍希成為焦點，網民質疑她得罪造型師，著到好似50歲大媽！

陳妍希身穿一條繞頸高叉黑晚裝，一頭長黑髮配鮮紅色唇膏，被指成個50歲大媽！唔少網民都指陳妍希個子唔高，就唔應該揀呢款面料重壘、將自己分成幾段、繁複瑣碎、好多條帶設計的裙子，顯得佢特別擁腫，巨大化佢的包包面，形容陳妍希似足一個「披住海帶的小胖妞」。

陳妍希 陳妍希呢身造型負評多多
陳妍希呢身造型負評多多（圖片來源：weibo＠陳妍希michelle ）
陳妍希 小紅書中，有網民搵嚟原先模特兒示範禮服的照片與陳妍希比較
小紅書中，有網民搵嚟原先模特兒示範禮服的照片與陳妍希比較（圖片來源：小紅書＠arthuurho）
陳妍希 睇返陳妍希日常靚相，非常可愛有活力
睇返陳妍希日常靚相，非常可愛有活力（圖片來源：weibo＠陳妍希）
陳妍希 睇返陳妍希日常靚相，非常可愛有活力
陳妍希日常靚相又無咁難睇。（圖片來源：weibo＠陳妍希）

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圖片來源：微博@陳妍希工作室、微博@陳妍希michelle、《那些年》劇照、小紅書＠arthuurho、微博圖片

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