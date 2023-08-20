40歲陳妍希還原《那些年》沈佳宜 真實狀態曝光 曾一度被指顏值大跌

現年40歲的台灣女星陳妍希，早年憑電影《那些年我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，當年更被封為「國民初戀」女神。結婚後一度被指顏值大跌的陳妍希，早前在內地節目還原《那些年》「沈佳宜」，穿回同款校服重演經典一幕，真實狀態令網民哇然！