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41歲陳妍希被爆出年官宣離婚 微博17字發文力證婚變零影響

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41歲陳妍希與演員陳曉因拍攝《神鵰俠侶》撻著，隨後於2016年結婚，並在同年誕下兒子「小星星」，是圈中嘅幸福家庭之一。不過2人近年屢傳婚變，早前仲被內地媒體爆出正辦理離婚手續。日前內地平台再度有消息爆出，指2人將於明年正式宣布離婚，不過陳妍希在微博就以17字暗示婚變傳聞對自己冇乜影響……

陳妍希17字發文懶理婚變

雖然內地平台再度爆出陳妍希將於明年過年後正式宣布離婚，不過就似乎冇影響陳妍希嘅心情，佢更於被爆料嘅當晚於微博發文宣傳新戲，並配文「這個世界需要爆款好人，也需要爆笑一下」陳妍希更於文末配上笑臉emoji，懶理婚變傳聞！

陳妍希 陳曉 雖然內地平台上關於陳妍希和陳曉嘅婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，但係就似乎冇影響陳妍希嘅心情，一於懶理傳聞繼續宣傳新戲。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
雖然內地平台上關於陳妍希和陳曉嘅婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，但係就似乎冇影響陳妍希嘅心情，一於懶理傳聞繼續宣傳新戲。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 陳妍希嘅微博已設置為僅可見半年內帖文，因此過往於陳曉嘅互動幾乎完全絕跡！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希嘅微博已設置為僅可見半年內帖文，因此過往於陳曉嘅互動幾乎完全絕跡！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

陳妍希陳曉婚再捲婚變傳聞 被爆為離婚連淨身出戶都冇問題！

41歲台灣女星陳妍希2011年出演《那些年，我們一起追的女孩》後爆紅，隨後於2016年與內地男演員陳曉成婚，並於同年誕下兒子「小星星」。結婚8年的2人以前都會放吓閃，不過近年就突然屢傳婚變，引起網民關注。內地媒體於今年6月爆出2人婚姻破裂，而且陳曉現時非常想離婚，更有爆料者甚至喺直播中進行詳細說明……

陳妍希驚傳被陳曉封鎖

陳妍希最近主演嘅內地劇集《但願人長久》播出後，遭到網民激烈批評，更狠批陳妍希好似「豬頭肉一樣的女主」，負面評價接連不斷。今日再爆出婚姻破裂傳聞，可謂係是非不斷。爆料者喺直播中透露，陳曉於2023年底向陳妍希提出離婚，更表示願意「淨身出戶」，不過就並未透露離婚的具體原因。但係提出離婚後，爆料者指陳曉就冇再返屋企，甚至連電話號碼都換咗兼block埋陳妍希，而對方只能透過工作人員同陳曉聯繫。

陳妍希 陳曉 陳妍希與陳曉於2016年拉埋天窗。（圖片來源：東方新地）
陳妍希與陳曉於2016年拉埋天窗。（圖片來源：東方新地）
陳妍希 陳曉 陳妍希亦於同年誕下兒子「小星星」。（圖片來源：IG@yanxi531）
陳妍希亦於同年誕下兒子「小星星」。（圖片來源：IG@yanxi531）
陳妍希 陳曉 陳妍希同陳曉因拍攝《神鵰俠侶》擦出愛火。（圖片來源：《神鵰俠侶》劇照）
陳妍希同陳曉因拍攝《神鵰俠侶》擦出愛火。（圖片來源：《神鵰俠侶》劇照）

陳妍希陳曉社交平台互動全del

爆料者喺直播中更表示，在過去的半年中，當陳妍希照顧孩子時，陳曉並未出現。目前陳曉正在劇組工作，而陳妍希亦都冇再去探班。有眼利嘅網民發現，陳妍希同陳曉喺社交平台上互相del走晒對方嘅post，令婚變傳聞愈演愈烈。雖然陳妍希同陳曉婚變一事喺內地傳到沸沸揚揚，不過2人目前都「潛水」未有回應，因此婚姻破裂嘅傳聞仍然有待確認。

陳妍希 陳曉 爆料者稱陳曉提出離婚後唔單只冇返屋企，更臉陳妍希的電話都block埋，對方要搵陳曉只可以透過佢身邊嘅工作人員聯繫。（圖片來源：微博圖片）
爆料者稱陳曉提出離婚後唔單只冇返屋企，更臉陳妍希的電話都block埋，對方要搵陳曉只可以透過佢身邊嘅工作人員聯繫。（圖片來源：微博圖片）
陳妍希 陳曉 陳曉以及陳妍希雙方都未對事件作出回應。（圖片來源：微博圖片）
陳曉以及陳妍希雙方都未對事件作出回應。（圖片來源：微博圖片）

陳妍希再傳婚變有意力挽狂瀾？高調大曬性感新形象 1變化令網民嗌擔心

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚7年，屢傳婚變，近月陳曉更被發現除下婚戒現身，令兩人感情已破裂的傳聞更加似層層，更有傳媒指雙方家長已介入做和事老，結果都阻不到兩人分開，不過日前陳妍希以短髮加低胸禮服的性感新形象出席活動，手上就戴著婚戒，似乎要單方面為婚變闢謠！

陳妍希 包面消失被指撞樣陳自瑤

陳妍希日前穿著一襲藍色低胸禮服裙現身活動，大騷事業線，加上利落的短髮新造型，獲網民大讚性感又冷艷，紛紛指短髮十分適合她，但同時網民亦好擔心她突然暴瘦會影響健康，希望她不要再瘦下去。此外亦有不少香港網民指陳妍希的短髮新造型，驟眼睇同Yoyo陳自瑤十分相似！

陳妍希 陳曉 有網民指現年40歲的陳妍希新造型勁似42歲的Yoyo陳自瑤。（圖片來源：微博@陳妍希michelle /IG@chenchiyiu）
有網民指現年40歲的陳妍希新造型勁似42歲的Yoyo陳自瑤。（圖片來源：微博@陳妍希michelle /IG@chenchiyiu）

陳曉單方面除婚戒 被指離婚已已進入法律階段

早前陳曉現身活動時，被發現已除下婚戒，令他們婚淡的傳聞更加似層層，有傳媒更指二人感情其實早已破裂，雙方家長都曾介入嘗試做和事老，但都阻止不了二人離婚的決心，甚至已進入法律程序的階段。但陳妍希今次公開現身，手上就明顯戴著婚戒，被指是為了對外闢謠，似乎有意力挽婚姻。

陳妍希 陳曉 陳曉早前現身活動，被發現已除下婚戒。（圖片來源：微博@陳曉工作室）
陳曉早前現身活動，被發現已除下婚戒。（圖片來源：微博@陳曉工作室）
陳妍希 陳曉 陳妍希今次公開現身，手上戴著婚戒。（圖片來源：微博影片截圖）
陳妍希今次公開現身，手上戴著婚戒。（圖片來源：微博影片截圖）

睇埋陳妍希性感新造型靚相：

陳妍希傳與陳曉7年婚姻現危機！網民列5大線索指感情轉淡

現年41歲的台灣女星陳妍希，2011年憑著《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角紅遍中港台，不過自陳妍希與比她細4歲的內地男星陳曉結婚後，一度被指顏值大跌，早前更傳出兩人的婚姻亮起紅燈！網民曾分析出5大線索，力指兩人感情已轉淡：

陳妍希 陳曉 陳妍希和陳曉在2014年拍檔主演《神鵰俠侶》時擦出愛火。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希和陳曉在2014年拍檔主演《神鵰俠侶》時擦出愛火。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 2016年二人拉埋天窗，同年底生下兒子「小星星」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2016年二人拉埋天窗，同年底生下兒子「小星星」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

1.生日未有公開送祝福

陳妍希和陳曉婚後生活低調，但每年均會在對方生日時，送上祝福放閃，不過今年5月陳妍希40歲生日時，雖然貼出了一家三口慶生的照片，但陳曉未有如往年般向她公開送祝福，而到7月陳曉36歲生日時，兩人更是靜悄悄地未有發任何po文。

陳妍希 陳曉 結婚7年，陳妍希和陳曉以往每到對方生日，都會公開放閃，今年卻少有互動。（圖片來源：IG@yanxi531）
結婚7年，陳妍希和陳曉以往每到對方生日，都會公開放閃，今年卻少有互動。（圖片來源：IG@yanxi531）
陳妍希 陳曉 去年7月陳妍希曾曬出以陳曉喜歡的NBA球星Curry球衣為造型的蛋糕為老公慶生，但今年就冇任何行動。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
去年7月陳妍希曾曬出以陳曉喜歡的NBA球星Curry球衣為造型的蛋糕為老公慶生，但今年就冇任何行動。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

2.慶生派對疑似面阻阻

網民又指在陳妍希今年5月的慶生派對上，一家三口一齊切蛋糕時，陳曉似乎一臉愁容，而陳妍希閉眼許願時，陳曉更只望著兒子小星星，未有望向陳妍希，另外在影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。

陳妍希 陳曉 慶生派對上，陳妍希拉著陳曉的手，與兒子一齊切蛋糕。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
慶生派對上，陳妍希拉著陳曉的手，與兒子一齊切蛋糕。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 陳妍希閉眼許願時，陳曉更被指只望著兒子，未有望向陳妍希。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希閉眼許願時，陳曉更被指只望著兒子，未有望向陳妍希。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。（圖片來源：微博@陳妍希michelle希）
影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。（圖片來源：微博@陳妍希michelle希）

3.公開投訢老公浪漫不再

今年初播出的綜藝節目《半熟戀人2》中，陳妍希曾公開投訴陳曉婚前婚後大不同，指他在婚前好浪漫，會為她製造驚喜，但婚後她就再冇收過對方任何生日禮物。

陳妍希 陳曉 《半熟戀人2》中，陳妍希公開投訴老公浪漫不再。（圖片來源：微博圖片）
《半熟戀人2》中，陳妍希公開投訴老公浪漫不再。（圖片來源：微博圖片）

4.陳妍希睇騷睇到喊

今年6月陳妍希飛回台北，獨自現身好姐妹楊丞琳演唱會時，被網民拍到默默流淚的畫面，與現場歡樂的氣氛截然不同，引來網民猜測她是情傷而忍不住落淚，不過事後她就解釋是因為被楊丞琳的歌曲感動所致。

陳妍希 陳曉 陳妍希今年6月曾飛回台北，與家人一起去睇好姐妹楊丞琳的演唱會。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希今年6月曾飛回台北，與家人一起去睇好姐妹楊丞琳的演唱會。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 期間被網民影到默默流淚的畫面。（圖片來源：微博影片截圖）
期間被網民影到默默流淚的畫面。（圖片來源：微博影片截圖）

5.近照變消瘦

楊丞琳日前晒出與陳妍希及潘瑋柏的合照，2008年台劇《不良笑花》的3位主演難得再聚首，但網民就指相中的陳妍希明顯消瘦了不少，感覺我見猶憐，不過潘瑋柏就爭住認瘦，搞笑表示：「她們說我好瘦，我只好多吃點了！」

陳妍希 陳曉 陳妍希包面不再，明顯變得消瘦。（圖片來源：IG@rainie77）
陳妍希包面不再，明顯變得消瘦。（圖片來源：IG@rainie77）
陳妍希 陳曉 潘瑋柏被指為維護好友，爭住認瘦。（圖片來源：IG@rainie77）
潘瑋柏被指為維護好友，爭住認瘦。（圖片來源：IG@rainie77）

陳妍希懶理婚變傳聞狂曬靚相

不過陳妍希和陳曉雙方都未有就今次婚變傳聞闢謠，陳妍希更在社交網大曬靚相，谷胸又曬腿，力證自己狀態勁Fit！亦有網民指她近日曾po出一輯相片，相中她穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，被指加上她變成「一家三口」，間接反駁婚變傳言。

陳妍希 陳曉 陳妍希未有理會婚變傳聞，在社交網大曬靚相。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希未有理會婚變傳聞，在社交網大曬靚相。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 狀態勁Fit！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
狀態勁Fit！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳曉 網民指陳妍希穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，加上她變成「一家三口」，是在間接反駁婚變傳言。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
網民指陳妍希穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，加上她變成「一家三口」，是在間接反駁婚變傳言。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

撰文：東方新地圖片來源：微博@陳妍希michelle

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