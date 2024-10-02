41歲陳妍希被爆出年官宣離婚 微博17字發文力證婚變零影響

41歲陳妍希與演員陳曉因拍攝《神鵰俠侶》撻著，隨後於2016年結婚，並在同年誕下兒子「小星星」，是圈中嘅幸福家庭之一。不過2人近年屢傳婚變，早前仲被內地媒體爆出正辦理離婚手續。日前內地平台再度有消息爆出，指2人將於明年正式宣布離婚，不過陳妍希在微博就以17字暗示婚變傳聞對自己冇乜影響……

