40歲陳妍希顏值大跌 復古短髮Look老態盡現被嘲大媽味濃

現年40歲的台灣女星陳妍希，早年憑電影《那些年我們一起追的女孩》沈佳宜一角而走紅，電影中的她甜美可愛又青春，當年一度成為「國民初戀」女神。在2016年與內地男星陳曉結婚，即使成為人妻人母，人氣依然不減，而且獲讚保養得宜。但近日卻網上流傳她為新劇拍攝開工的照片，她一身復古短髮造型嚇窒不少網民，有網民直言：「差點沒認出來」。