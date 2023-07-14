40歲陳妍希顏值大跌 復古短髮Look老態盡現被嘲大媽味濃
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現年40歲的台灣女星陳妍希，早年憑電影《那些年我們一起追的女孩》沈佳宜一角而走紅，電影中的她甜美可愛又青春，當年一度成為「國民初戀」女神。在2016年與內地男星陳曉結婚，即使成為人妻人母，人氣依然不減，而且獲讚保養得宜。但近日卻網上流傳她為新劇拍攝開工的照片，她一身復古短髮造型嚇窒不少網民，有網民直言：「差點沒認出來」。
陳妍希40歲顏值大跌 老態盡現被嘲大媽味濃
「初戀女神」陳妍希如今都已經40歲，已為人妻人母了，近年來她每次出席公開活動，身形變化和衣著風格都會引發熱議。近日有網民捕捉到正在內地拍劇的陳妍希，從網上曝光的劇集路透照可見，陳妍希身穿格仔裙配藍色襯衫，戴上蓬鬆感極重的短髮造型，整體打扮相當復古，盡現老態感覺。而在沒有修圖的情況下，頂著短髮的她臉頰顯得有點下垂感，看起來較以前圓潤，且疲憊感重，再加上化上的妝容又厚重，瞬間年齡感大增，讓不少網友感驚訝，忍不住直言「大媽味濃」、「實在太醜了」，又有網民留言：「以為是趙薇」、「發福了」等，不過，都有網民力撐陳妍希「只是角色需要吧了」。
陳妍希出席金雞獎鮮紅唇開叉裙變50歲大媽
去年內地舉辦金雞獎，群星湧現，女星都盛裝登場，內地唔少網民都有對此進行點評，而同樣有出席的台灣女星陳妍希成為焦點，網民質疑她得罪造型師，著到好似50歲大媽！
陳妍希身穿一條繞頸高叉黑晚裝，一頭長黑髮配鮮紅色唇膏，被指成個50歲大媽！唔少網民都指陳妍希個子唔高，就唔應該揀呢款面料重壘、將自己分成幾段、繁複瑣碎、好多條帶設計的裙子，顯得佢特別擁腫，巨大化佢的包包面，形容陳妍希似足一個「披住海帶的小胖妞」。
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圖片來源：微博圖片、weibo＠陳妍希michelle、小紅書＠arthuurho