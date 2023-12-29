無頭東宮｜陳妙瑛向海嵐重聚 網民激讚陳妙瑛凍齡足咁多年！

在2001年棄影從商的陳妙瑛近年已甚少公開露面，曾與她在2002年的古裝劇《無頭東宮》飾演過母子的杜大偉，日前忽然在社交網晒出他與陳妙瑛趁住農曆新年敍舊的合照，網友都大讚陳妙瑛凍齡多年，年屆48歲依然省鏡，令眾人對《無頭東宮》的回憶都返晒嚟！