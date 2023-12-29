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無頭東宮｜陳妙瑛向海嵐重聚 網民激讚陳妙瑛凍齡足咁多年！

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在2001年棄影從商的陳妙瑛近年已甚少公開露面，曾與她在2002年的古裝劇《無頭東宮》飾演過母子的杜大偉，日前忽然在社交網晒出他與陳妙瑛趁住農曆新年敍舊的合照，網友都大讚陳妙瑛凍齡多年，年屆48歲依然省鏡，令眾人對《無頭東宮》的回憶都返晒嚟！

向海嵐美貌不敵陳妙瑛

離巢後的陳妙瑛鮮少出鏡，大多數都是在藝人聚會中才會看見她的身影。早前陳妙瑛就與向海嵐相聚，而向海嵐更在社交平台分享二人的合照。不過有網民認為向海嵐看起來比大她兩年的陳妙瑛較為滄老：「陳妙瑛越來越美，但是隔壁這個變得不認識了」、「還是陳妙瑛耐看，還越來越好看」、「向海嵐看起來像醫美過度的樣子」、「第一眼都認唔出向海嵐了」。

陳妙瑛 陳妙瑛早前與向海嵐相聚，合照一出街變引來不少網民留言，除了表示對《無頭東宮》的想念及喜愛外，更紛紛表示陳妙瑛看起來比細2歲的向海嵐年輕。
陳妙瑛早前與向海嵐相聚，合照一出街變引來不少網民留言，除了表示對《無頭東宮》的想念及喜愛外，更紛紛表示陳妙瑛看起來比細2歲的向海嵐年輕。（圖片來源：小紅書@向海嵐anne）
陳妙瑛 陳妙瑛當日更大騷長腿，令不少網民感嘆她保養得宜，完全沒有「入五」的樣子。
陳妙瑛當日更大騷長腿，令不少網民感嘆她保養得宜，完全沒有「入五」的樣子。（圖片來源：小紅書@向海嵐anne）

陳妙瑛杜大偉 趁農曆新年共聚

93年選港姐入行，迅速彈起成為當家花旦之一，陳妙瑛做戲大把代表作，改行做生意一樣頭腦精明順風順水，創立健康國際有限公司做埋行政總裁，身家早已經億億聲。

陳妙瑛、杜大偉重聚
陳妙瑛曾在劇集《無頭東宮》中飾演皇后凌雲，杜大偉則是飾演其子凌丹。（圖片來源：新傳媒照片庫）

今次杜大偉趁住農曆新年與陳妙瑛重聚，並留言說：「恭祝母后身體健康牛年行好運！」又晒出兩人的合照以及《無頭東宮》時的劇照。

陳妙瑛、杜大偉重聚
雖然曾合演母子，但其實現年48歲的陳妙瑛只比杜大偉大四歲。（圖片來源：[email protected]

網友都大讚陳妙瑛當年主演的《無頭東宮》非常好睇，更話見到這「兩母子」的合照，回憶當堂返晒嚟！

陳妙瑛 網友都對《無頭東宮》這部劇集充滿深刻回憶。
網友都對《無頭東宮》這部劇集充滿深刻回憶。（圖片來源：Facebook圖片）
陳妙瑛 有網友指現在的TVB再拍唔出咁好嘅劇集。
有網友指現在的TVB再拍唔出咁好嘅劇集。（圖片來源：Facebook圖片）
網友又大讚陳妙瑛依然好靚女。
網友又大讚陳妙瑛依然好靚女。（圖片來源：Facebook圖片）
還有網友建議在《愛‧回家之開心速遞》飾演Peter的杜大偉邀請「母后」陳妙瑛重返幕前，客串演出《愛‧回家》。
還有網友建議在《愛‧回家之開心速遞》飾演Peter的杜大偉邀請「母后」陳妙瑛重返幕前，客串演出《愛‧回家》。（圖片來源：Facebook圖片）

陳妙瑛杜大偉劇後friend足咁多年

其實杜大偉同陳妙瑛一直有聯繫，2019年杜大偉就曾po出與陳妙瑛及黎彼得的合照，笑言：「我們有說不完的話題，開心的一餐！」

陳妙瑛、杜大偉重聚
杜大偉、黎彼得同陳妙瑛在《無頭東宮》、《花木蘭》、《布袋和尚》等無綫劇都合作過。（圖片來源：[email protected]

此外有網友翻找出《無頭東宮》另一個女主角向海嵐在2018年與「換臉大師」魏駿傑、「皇帝」張兆輝的合照，慨嘆眾人中只得魏駿傑脹爆走樣。

陳妙瑛、杜大偉重聚
網友指陳妙瑛同向海嵐等人都Keep得好好，唯獨魏駿傑已勁脹走晒樣。（圖片來源：IG@anneheung）

重溫陳妙瑛專訪：由「騰雞瑛」變「沙膽瑛」

當年陳妙瑛曾接受本刊專訪，大講她入行由「騰雞瑛」變身成為「沙膽瑛」的經過，原來「騰雞瑛」這個花名是由一個和她相熟的記者所改，她說：「嗰時我選港姐，因為要上台答問題，所以喺後台震騰騰，我份人就係咩都放晒喺面上。」

陳妙瑛、杜大偉重聚
陳妙瑛自言空閒時間好鍾意唱K：「以前相士話我唔拍戲做歌手，成就應該更高。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳妙瑛、杜大偉重聚
被問到擇偶條件，陳妙瑛答：「搵男朋友係講感覺嘅，不過我係一個機會主義者，可能會一遇到啱嘅就即刻結婚！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳妙瑛笑言：「記得以前喺TVB，我冇讀過訓練班，就去做live show同大騷主持，可能因為我高大啦，TVB想我向司儀界發展，對住幾百萬人講嘢，有稿都還好，但我講嘢已經唔算流利喎，講錯一句已經好大責任，一見到下面要我拉長兩分鐘，壓力就嚟喇，嗰時我得廿歲女，人生經驗又唔夠，我就驚到同公司講想調去戲劇組。」

陳妙瑛、杜大偉重聚
童年時眼仔碌碌的陳妙瑛，與大狗公仔相映成趣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳妙瑛、杜大偉重聚
小時候的陳妙瑛經常在父親經營的電器鋪打躉，「我的志願」是做生意。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳妙瑛又憶述：「記得96年我做過一個籌款騷，叫我著泳衣，同幾個靚女跳落水池，我就𢱑爆頭，問監製What’s meaning呀，佢答『呢排你當紅，身材又好，捐款咪多啲囉！』我覺得要更有意義，佢話有，用牙拉巴士或者入箱玩爆炸，正！我就選擇咗後者。」

陳妙瑛、杜大偉重聚
陳妙瑛笑言母親十分時髦，從沒反對她做Model和選港姐，反而父親則較多微言。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳妙瑛、杜大偉重聚
2006年陳妙瑛當選世界傑出華人兼獲頒榮譽博士學位，令這位女強人搖身變成陳博士，見到乖女成就卓越，陳媽媽當然笑到見牙唔見眼。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳妙瑛續說：「爆炸完之後，特技人同我講『陳妙瑛下次唔好喇，你知唔知全世界，依家除咗你做過，就只有一個女特技人做過，如果我放歪少少，嗰千磅炸藥就向内爆，你就玩完！』仲有幾個男藝員，好似伊健、許志安都走嚟同我講『本來叫我做㗎！』哈哈，就係因為咁，以後大家都叫我『沙膽瑛』啦，我就係鍾意做一啲人哋估唔到我會做嘅事，好似冇人會估我去做生意咁！」

陳妙瑛、杜大偉重聚
因爲身形高大，陳妙瑛中學畢業後便投身模特兒界，她笑言當時相當好搵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳妙瑛、杜大偉重聚
初入行時，陳妙瑛從不介意展露美好身段，著泳衣騷胸只屬碎料。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳妙瑛、杜大偉重聚
《無頭東宮》的醜女是陳妙瑛的代表作，她還說記得左眼下的大粒墨曾黐到她甩皮。（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、Facebook圖片、[email protected]、IG@anneheung、小紅書@向海嵐anne

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