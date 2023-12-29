無頭東宮｜陳妙瑛向海嵐重聚 網民激讚陳妙瑛凍齡足咁多年！
向海嵐美貌不敵陳妙瑛
離巢後的陳妙瑛鮮少出鏡，大多數都是在藝人聚會中才會看見她的身影。早前陳妙瑛就與向海嵐相聚，而向海嵐更在社交平台分享二人的合照。不過有網民認為向海嵐看起來比大她兩年的陳妙瑛較為滄老：「陳妙瑛越來越美，但是隔壁這個變得不認識了」、「還是陳妙瑛耐看，還越來越好看」、「向海嵐看起來像醫美過度的樣子」、「第一眼都認唔出向海嵐了」。
陳妙瑛杜大偉 趁農曆新年共聚
93年選港姐入行，迅速彈起成為當家花旦之一，陳妙瑛做戲大把代表作，改行做生意一樣頭腦精明順風順水，創立健康國際有限公司做埋行政總裁，身家早已經億億聲。
今次杜大偉趁住農曆新年與陳妙瑛重聚，並留言說：「恭祝母后身體健康牛年行好運！」又晒出兩人的合照以及《無頭東宮》時的劇照。
網友都大讚陳妙瑛當年主演的《無頭東宮》非常好睇，更話見到這「兩母子」的合照，回憶當堂返晒嚟！
陳妙瑛杜大偉劇後friend足咁多年
其實杜大偉同陳妙瑛一直有聯繫，2019年杜大偉就曾po出與陳妙瑛及黎彼得的合照，笑言：「我們有說不完的話題，開心的一餐！」
此外有網友翻找出《無頭東宮》另一個女主角向海嵐在2018年與「換臉大師」魏駿傑、「皇帝」張兆輝的合照，慨嘆眾人中只得魏駿傑脹爆走樣。
重溫陳妙瑛專訪：由「騰雞瑛」變「沙膽瑛」
當年陳妙瑛曾接受本刊專訪，大講她入行由「騰雞瑛」變身成為「沙膽瑛」的經過，原來「騰雞瑛」這個花名是由一個和她相熟的記者所改，她說：「嗰時我選港姐，因為要上台答問題，所以喺後台震騰騰，我份人就係咩都放晒喺面上。」
陳妙瑛笑言：「記得以前喺TVB，我冇讀過訓練班，就去做live show同大騷主持，可能因為我高大啦，TVB想我向司儀界發展，對住幾百萬人講嘢，有稿都還好，但我講嘢已經唔算流利喎，講錯一句已經好大責任，一見到下面要我拉長兩分鐘，壓力就嚟喇，嗰時我得廿歲女，人生經驗又唔夠，我就驚到同公司講想調去戲劇組。」
陳妙瑛又憶述：「記得96年我做過一個籌款騷，叫我著泳衣，同幾個靚女跳落水池，我就𢱑爆頭，問監製What’s meaning呀，佢答『呢排你當紅，身材又好，捐款咪多啲囉！』我覺得要更有意義，佢話有，用牙拉巴士或者入箱玩爆炸，正！我就選擇咗後者。」
陳妙瑛續說：「爆炸完之後，特技人同我講『陳妙瑛下次唔好喇，你知唔知全世界，依家除咗你做過，就只有一個女特技人做過，如果我放歪少少，嗰千磅炸藥就向内爆，你就玩完！』仲有幾個男藝員，好似伊健、許志安都走嚟同我講『本來叫我做㗎！』哈哈，就係因為咁，以後大家都叫我『沙膽瑛』啦，我就係鍾意做一啲人哋估唔到我會做嘅事，好似冇人會估我去做生意咁！」
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