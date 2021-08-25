陳婉婷Hebe求助七仙羽師傅！前TVB「御用丫鬟」接受特訓學爆樽抱頭痛哭
文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、陳婉婷IG、新傳媒圖片庫
諗計幫陳婉婷擺脫「妹仔命」！再發功七師傅
有「最索丫鬟」之稱的前TVB小花陳婉婷（Hebe），以往經常被派演丫鬟角色，令她慨嘆「做極都係妹仔」，因此七師傅在節目《七救星》中，為Hebe諗計進行一連串改運大法，以擺脫其柔弱「妹仔」命格。
教Hebe做「打女」
七師傅特別為Hebe安排特技課，更找來資深特技人維維教Hebe如何做「打女」及「爆樽」，以增強氣勢，讓Hebe重拾霸氣。維維首先作示範，向七師傅的助手Brian頭部擲玻璃樽。
雖然Brian被「爆樽」後呆了數秒，看似措手不及，但並無受傷。相反，站在他旁邊的Hebe就被飛濺的玻璃碎意外割傷小腿，傷口流血。
與師傅抱頭痛哭
七師傅之後又表示，要打破做「妹仔」的命運，Hebe需要大哭一場，將她一直以來的委屈感覺清理掉，之後運勢才會越來越好。Hebe坦言她不善於表達自己，有冤屈都只會藏於心裡，想著往事不禁流下眼淚。而七師傅亦為Hebe感到心疼，二人最後相擁而哭。
即睇《七救星》預告Hebe重拾霸氣變鳳凰：
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