陳婉婷Hebe求助七仙羽師傅！前TVB「御用丫鬟」接受特訓學爆樽抱頭痛哭

前TVB小花陳婉婷（Hebe）接受七師傅拯救！作為「最索丫鬟」之稱的陳婉婷，為擺脫「做極都係妹仔」的命格，師傅諗出不少方法幫Hebe特訓，包括要她練功夫、學「爆樽」及大喊等，想起冤屈往事的Hebe，最後更忍不住同七師傅相擁痛哭！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、陳婉婷IG、新傳媒圖片庫