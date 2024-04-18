34歲陳婉婷突公開婚禮片疑由御用丫鬟升呢幸福人妻 曝光大隻老公
廣告
昔日TVB的「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）自2019年離巢後，一度轉型做直播主持，此外又參演多部ViuTV劇集、節目和電影，亦有做模特兒，近日她在社交平台上分享了不少婚紗照，但大家都以為她只是婚紗模特兒，直到突然上載了一段由她做主角的婚禮片段，即引起網民和圈內好友紛紛留言向她送上祝賀！
陳婉婷 突發分享婚禮片段
陳婉婷日前突然在IG上載了一段婚禮的短片，片中她被套上婚戒，並與新郎深情對望、宣讀誓言等，狂放閃光彈，其身型頗為高大的老公亦是首次曝光，不過陳婉婷本人並未在帖文中留下任何文字，之後有傳媒詢問陳婉婷的好友，她僅表示婚禮片應該只是工作需要，而作為當事人的陳婉婷則未有回覆傳媒。
圈中好友齊齊送上祝福
婚禮片段一出，不僅網民熱烈回應，連帶陳婉婷的圈中好友也紛紛留言說恭喜，其中包括姚子羚、龔柯允、鄺芷凡、Rose Ma馬俊怡、阿Bu陳君浩及蔡國威等，都在社交平台上向陳婉婷送上了滿滿的祝福。
陳婉婷學「七連閃電鞭」擺脫「妹仔」命
有「最索丫鬟」之稱的前TVB小花陳婉婷（Hebe），在TVB八年期間經常被派演丫鬟角色，令她慨嘆「做極都係妹仔」，因此七師傅在節目《七救星》中，親自教授Hebe其絕學「七連閃電鞭」，助她成功轉運，擺脫其柔弱「妹仔」命格。
與Anson Lo合作拍電影《假冒女團》
Hebe笑指學習過「七連閃電鞭」後，事業運的確愈來愈好，不單有機會和人氣男團MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆合作拍電影《假冒女團》，更接到愈來愈多廣告，收入幾級跳，當時她曾笑言：「廣告費係咁升係咁升，升到我都唔相信！」
報名參加ViuTV演戲比賽
Hebe離開TVB後，一度轉型主持直播節目，又曾接拍ViuTV劇集《地產仔》及綜藝節目《家務戰場》，及踩入電影界，在電影《黑水界》中首次擔正女主角，博到盡全裸演出，更向李日朗獻上她的熒幕初吻！近來她還參演了新電影《我也是》，以及剛報名參加了ViuTV一個演戲比賽。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@hebechan0510、ViuTV、FB@uplivehk、新傳媒圖片庫