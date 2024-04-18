34歲陳婉婷突公開婚禮片疑由御用丫鬟升呢幸福人妻 曝光大隻老公

昔日TVB的「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）自2019年離巢後，一度轉型做直播主持，此外又參演多部ViuTV劇集、節目和電影，亦有做模特兒，近日她在社交平台上分享了不少婚紗照，但大家都以為她只是婚紗模特兒，直到突然上載了一段由她做主角的婚禮片段，即引起網民和圈內好友紛紛留言向她送上祝賀！