33歲陳婉衡雪地火辣騷「巨峰」 火辣出擊竟遭狠批

現年33歲的陳婉衡（Alycia）向來樣靚身材正，擁有極澎湃上圍的她更有「TVB咪神」的稱號！不過要在咪神輩出的TVB成功立足並非易事，早前陳婉衡就在社交平台分享了一輯雪地「巨峰」相，超震撼的視覺效果睇到網民嘩嘩聲……