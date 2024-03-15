33歲陳婉衡雪地火辣騷「巨峰」 火辣出擊竟遭狠批
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現年33歲的陳婉衡（Alycia）向來樣靚身材正，擁有極澎湃上圍的她更有「TVB咪神」的稱號！不過要在咪神輩出的TVB成功立足並非易事，早前陳婉衡就在社交平台分享了一輯雪地「巨峰」相，超震撼的視覺效果睇到網民嘩嘩聲……
陳婉衡雪地騷「巨峰」超進取
早前陳婉衡在社交平台大派福利，以灰色bra top上陣的她站在雪地大騷超立體上圍，無懼寒冷為網民帶來極震撼的視覺享受！陳婉衡的「胸狠」相亦獲網民激讚：「邊個雪場先可以撞到咁索嘅靚女？」、「性感到唔識形容！」、「火辣的雪場？」
陳婉衡福利竟被網民狠批：為乜？
雖然陳婉衡的火辣福利收穫不少網民的激讚，但今次的福利竟然就有人留言表示：「冰天雪地除晒衫咁影為乜？為靚？為儲like？冷親病咗就自己受，好唔抵」似乎對於陳婉衡在雪地只以bra top上陣感到擔憂。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@_alyciac