「TVB咪神」陳婉衡峇里之旅火辣派福利 網民嫌1缺點好扣分！
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34歲陳婉衡被譽為「TVB咪神」，近日與閨蜜簡淑兒、余思霆飛往峇里島享受陽光與海灘。她們不僅享受了當地的美食，還特地聘請了專業攝影師捕捉她們的美好時光，並在社交媒體上大方分享。陳婉衡穿著粉紅色比堅尼，展示了她的36E傲人上圍和超幼螞蟻腰，讓粉絲們大飽眼福。一位網民在她的Instagram帖文下留言讚賞：「條腰keep得咁幼真係下咗好多苦工，respect！」。
粉絲不滿戴太陽眼鏡遮臉 陳婉衡親解原因
然而，粉絲們可能注意到，陳婉衡在所有照片中都戴著太陽眼鏡，遮住了她的臉。「除眼鏡先見到你個靚樣吖」、「不要戴眼鏡，看不到美貌」，網民們紛紛留言表達他們的想法。對此，陳婉衡在帖文中解釋，原來是因為拍攝前一晚不幸被蚊子咬到眼睛位置，只好用太陽眼鏡來遮掩紅腫。「遮樣全因在拍攝前一晚，眼睛位置不幸被蚊咬，唯有以黑超遮紅腫蚊赧。」
陳婉衡大騷fit爆螞蟻腰
儘管眼鏡遮臉引起了一些討論，但大多數粉絲的焦點仍然集中在陳婉衡的扭腰pose上。這個動作不僅展示了她的螞蟻腰，也展示了她的健康和健身成果。此外，她的朋友們，簡淑兒和余思霆，也在照片中展示了他們的魅力，增添了旅行的樂趣和美感。
圖片來源：陳婉衡IG