「TVB咪神」陳婉衡峇里之旅火辣派福利 網民嫌1缺點好扣分！

34歲陳婉衡被譽為「TVB咪神」，近日與閨蜜簡淑兒、余思霆飛往峇里島享受陽光與海灘。她們不僅享受了當地的美食，還特地聘請了專業攝影師捕捉她們的美好時光，並在社交媒體上大方分享。陳婉衡穿著粉紅色比堅尼，展示了她的36E傲人上圍和超幼螞蟻腰，讓粉絲們大飽眼福。一位網民在她的Instagram帖文下留言讚賞：「條腰keep得咁幼真係下咗好多苦工，respect！」。

