陳婉衡 比堅尼

33歲「咪神」陳婉衡派火辣比堅尼福利 被網民誤認係呢位女藝人

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33歲的陳婉衡（Alycia）身形相當火辣，近日女神去海灘同陽光玩遊戲，在社交網大派福利，竟意外同好姊妹簡淑兒撞樣！

陳婉衡黑色比堅尼大騷逼爆上圍

陳婉衡身穿黑色比堅尼，大騷逼爆上圍，仲有螞蟻腰及腹肌，留言：「How’s everyone spending this beautiful Saturday? （這個美好的星期六大家都過得怎麼樣呢？）」不少網友紛紛留言：「太好身材」、「又瘦咗」、「好靚比基尼相又靚。」連前東張女神林泳淘都話：「我啲鼻血…..止唔到」

陳婉衡 比堅尼
（圖片來源：IG@_alyciac）
陳婉衡 比堅尼
（圖片來源：IG@_alyciac）
陳婉衡 比堅尼
（圖片來源：IG@_alyciac）
陳婉衡 比堅尼
（圖片來源：IG@_alyciac）

陳婉衡撞樣好友簡淑兒

另一方面，陳婉衡束起辮子的「孖辮妹」打扮略顯年輕，在太陽底下瞇起眼睛的樣子，更同好友「腰果眼」簡淑兒撞樣，指她們愈來愈似樣。

陳婉衡 比堅尼
（圖片來源：IG@_alyciac）
陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 黑白花紋 簡淑兒 擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。
有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。網友指她們愈對得多愈似樣（圖片來源：IG@kan_jessica）

濕身照惹人遐想

陳婉衡早前她去主題公園玩下水禮，穿上多火辣比堅尼大展傲人身形和長腿，極之養眼！在Instagram上載當日的照片，穿上藍色比堅尼的她濕住身玩泡泡，並發文寫道：「Let’s get wet this steamy hot summer.（讓我們在這個悶熱的夏天一起淋濕吧）」網民紛紛留言兼用心心眼表情符號洗版：「好性感」、「你和天氣一樣又熱又性感」、「很fit」。

陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 陳婉衡早前穿上比堅尼去主題公園玩水上遊戲。
陳婉衡早前穿上比堅尼去主題公園玩水上遊戲。（圖片來源：IG@alyciac）
陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 大展傲人身形和長腿，極之養眼！
大展傲人身形和長腿，極之養眼！（圖片來源：IG@alyciac）
陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 濕身玩泡泡！
濕身玩泡泡！（圖片來源：IG@alyciac）
陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 濕身玩水。
濕身玩水。（圖片來源：IG@alyciac）

身材勁過簡淑兒

日前陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提，兩人均穿上瑜伽服用單手做出平板姿勢，並輪流用手拍打心口，大展充滿肌肉線條的雙臂之餘，更突顯出其豐滿身材，成為影片的另一焦點！

陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提。
陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提。（圖片來源：IG@alyciac）
陳婉衡 比堅尼 陳婉衡 身材 該動作突顯出陳婉衡的豐滿身材，成為影片的另一焦點！
該動作突顯出陳婉衡的豐滿身材，成為影片的另一焦點！（圖片來源：IG@alyciac）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@_alyciac、IG@kan_jessica

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