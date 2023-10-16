33歲「咪神」陳婉衡派火辣比堅尼福利 被網民誤認係呢位女藝人
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33歲的陳婉衡（Alycia）身形相當火辣，近日女神去海灘同陽光玩遊戲，在社交網大派福利，竟意外同好姊妹簡淑兒撞樣！
陳婉衡黑色比堅尼大騷逼爆上圍
陳婉衡身穿黑色比堅尼，大騷逼爆上圍，仲有螞蟻腰及腹肌，留言：「How’s everyone spending this beautiful Saturday? （這個美好的星期六大家都過得怎麼樣呢？）」不少網友紛紛留言：「太好身材」、「又瘦咗」、「好靚比基尼相又靚。」連前東張女神林泳淘都話：「我啲鼻血…..止唔到」
陳婉衡撞樣好友簡淑兒
另一方面，陳婉衡束起辮子的「孖辮妹」打扮略顯年輕，在太陽底下瞇起眼睛的樣子，更同好友「腰果眼」簡淑兒撞樣，指她們愈來愈似樣。
濕身照惹人遐想
陳婉衡早前她去主題公園玩下水禮，穿上多火辣比堅尼大展傲人身形和長腿，極之養眼！在Instagram上載當日的照片，穿上藍色比堅尼的她濕住身玩泡泡，並發文寫道：「Let’s get wet this steamy hot summer.（讓我們在這個悶熱的夏天一起淋濕吧）」網民紛紛留言兼用心心眼表情符號洗版：「好性感」、「你和天氣一樣又熱又性感」、「很fit」。
身材勁過簡淑兒
日前陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提，兩人均穿上瑜伽服用單手做出平板姿勢，並輪流用手拍打心口，大展充滿肌肉線條的雙臂之餘，更突顯出其豐滿身材，成為影片的另一焦點！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@_alyciac、IG@kan_jessica