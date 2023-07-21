陳婉衡 身材

33歲陳婉衡穿比堅尼濕身玩泡泡 大呼Let’s get wet惹人遐想

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現年33歲的「咪神」陳婉衡（Alycia）擁有魔鬼般的好身材，經常在社交網上派福利大曬性感照，早前她去主題公園玩水上遊戲，多個角落中擺出不同甫士，大展傲人身形和長腿，極之養眼！

陳婉衡 身材 陳婉衡擁有魔鬼般的好身材。
陳婉衡擁有魔鬼般的好身材。（圖片來源：[email protected]
陳婉衡 身材 陳婉衡早前穿上比堅尼去主題公園玩水上遊戲。
陳婉衡早前穿上比堅尼去主題公園玩水上遊戲。（圖片來源：[email protected]
陳婉衡 身材 大展傲人身形和長腿，極之養眼！
大展傲人身形和長腿，極之養眼！（圖片來源：[email protected]

濕身照惹人遐想

陳婉衡在Instagram上載當日的照片，穿上藍色比堅尼的她濕住身玩泡泡，並發文寫道：「Let’s get wet this steamy hot summer.（讓我們在這個悶熱的夏天一起淋濕吧）」網民紛紛留言兼用心心眼表情符號洗版：「好性感」、「你和天氣一樣又熱又性感」、「很fit」。

陳婉衡 身材 濕身玩泡泡！
濕身玩泡泡！（圖片來源：[email protected]
陳婉衡 身材 濕身玩水。
濕身玩水。（圖片來源：[email protected]

身材勁過簡淑兒

日前陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提，兩人均穿上瑜伽服用單手做出平板姿勢，並輪流用手拍打心口，大展充滿肌肉線條的雙臂之餘，更突顯出其豐滿身材，成為影片的另一焦點！

陳婉衡 身材 陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提。
陳婉衡和好友簡淑兒一同玩普拉提。（圖片來源：[email protected]
陳婉衡 身材 該動作突顯出陳婉衡的豐滿身材，成為影片的另一焦點！
該動作突顯出陳婉衡的豐滿身材，成為影片的另一焦點！（圖片來源：[email protected]

公開透視性感婚紗相

日前，陳婉衡（Alycia）在IG突然post出多張身穿透視婚紗的靚相，側側身線條更顯眼，並以英文寫道：

「I have a problem with hoarding photos and never posting them. Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. （我有一個問題，那就是囤積照片，從不張貼它們。這是我去年無緣無故囤積起來的一些照片。）」

相中的Alycia穿上低胸透視婚紗，大騷得天獨厚的身材線條，若隱若現的上身惹人遐想，而且配合相中的光線儼如一位幸福絕美的新娘子，惹來大批網民留言畀心心大讚她好靚，有網民立即留言追問是否好事近，亦有好幾位網民公開向她求婚：「Will you marry me?」

陳婉衡 身材 陳婉衡
（圖片來源：[email protected]_alyciac）

黑白比堅尼開船P 自封：A cow at the sea

陳婉衡（Alycia）向來不吝嗇騷自己驕人的身材，早前在社交網分享身穿乳牛花紋三點式泳衣「扮乳牛」，隨即引來網友瘋傳！陳婉衡（Alycia）亦好喜愛水上活動，曾話過只要在炎熱的天氣下一定會出海玩，所以她IG上超級多泳衣照片，一齊來重溫一下！

陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 呢種叫乳牛cosplay?
呢種叫乳牛cosplay?（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 聽日天氣轉涼啦。
聽日天氣轉涼啦。（圖片來源：[email protected] _alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 太性感啦。
太性感啦。（圖片來源：[email protected] _alyciac）

「海上牛」獲激讚可愛

陳婉衡在貼出身穿乳牛泳裝後，在貼文中寫上「A cow at the sea」，網友紛紛激讚：「口水直流」、「陳婉衡超好睇」、「你太可愛。」，更有網民應景回答：「Holy cow… looking good! 」

陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 如果有多幾張就好
如果有多幾張就好（圖片來源：[email protected]_alyciac）

逐格睇陳婉衡靚相：

嚴選TVB歷代10大「咪神」

TVB多年來出產多位「咪神」，其中不少「咪神」為香港小姐出身，無論身材、樣貌、學歷樣樣兼備，不過通常一但被定型為「咪神」後，便難以撇開性感形象。以下嚴選10位TVB歷代「咪神」，大家又最迷哪一位呢？

相關文章：嚴選TVB歷代10大「咪神」位位身形勁屈機！元祖新晉咪神個個上榜！

陳婉衡排第二名（三圍：36E、22、35

陳婉衡因為拍攝《3日2夜》和《Go! Yama Girl》大曬性感身形而成功上位。原來陳婉衡亦曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》和《2012年度香港小姐競選》，當年更因為外貌與歌手泳兒相似，而被稱為「翻版泳兒」。熱愛運動和大自然的陳婉衡經常於社交平台分享做運動、出海的照片大派福利！

陳婉衡 身材 咪神 陳婉衡經常大派福利
陳婉衡經常大派福利（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 咪神 食飯都要穿得性感！
食飯都要穿得性感！（圖片來源：[email protected]_alyciac）

與好友簡淑兒齊玩直立板

陳婉衡經常同好友簡淑兒一齊做運動操肌，早前她們兩人更貼出一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。

陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 簡淑兒 擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。
擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。（圖片來源：[email protected]_jessica）

陳婉衡曾捲變臉疑雲

早前陳婉衡（Alycia）在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。

陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 36E「咪神」陳婉衡Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 好讓一眾網友大飽眼福。
好讓一眾網友大飽眼福。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。
不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 下巴又變得超尖，即時引起整容疑雲！
下巴又變得超尖，即時引起變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）

陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光

陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且很易反彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。

陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。
小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。
陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。
陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋
陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。
現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 努力運動後，終於成就了今日的女神身型。
努力運動後，終於成就了今日的女神身型。（圖片來源：TVB節目截圖）
陳婉衡 身材 陳婉衡 黑白花紋 飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！
飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！（圖片來源：[email protected]_alyciac）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、TVB影片截圖

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