陳婉衡黑白比堅尼開船P 自封：A cow at the sea

32歲的陳婉衡（Alycia）身形出名好而且夠大方，經常在社交媒體以圖贈各位網友。雖然夏天已經過了，不過Alycia堅持只要在炎熱的天氣下一定會出海玩，最近她在社交網分享身穿乳牛花紋三點式泳衣「扮乳牛」，果然引來網友瘋傳！