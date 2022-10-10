陳婉衡 黑白花紋

陳婉衡黑白比堅尼開船P 自封：A cow at the sea

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32歲的陳婉衡（Alycia）身形出名好而且夠大方，經常在社交媒體以圖贈各位網友。雖然夏天已經過了，不過Alycia堅持只要在炎熱的天氣下一定會出海玩，最近她在社交網分享身穿乳牛花紋三點式泳衣「扮乳牛」，果然引來網友瘋傳！

陳婉衡 黑白花紋 呢種叫乳牛cosplay?
呢種叫乳牛cosplay?（圖片來源：[email protected]_alyciac）

「海上牛」獲激讚可愛

陳婉衡在貼出身穿乳牛泳裝後，在貼文中寫上「A cow at the sea」，網友紛紛激讚：「口水直流」、「陳婉衡超好睇」、「你太可愛。」，更有網民應景回答：「Holy cow… looking good! 」

陳婉衡 黑白花紋 如果有多幾張就好
如果有多幾張就好（圖片來源：[email protected]_alyciac）

逐格睇陳婉衡靚相：

同簡淑兒齊玩直立板

陳婉衡經常同好友簡淑兒一齊做運動操肌，早前她們兩人更貼出一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。

陳婉衡 黑白花紋 簡淑兒 擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。
擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。（圖片來源：[email protected]_jessica）

曾捲變臉疑雲

早前陳婉衡（Alycia）在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。

陳婉衡 黑白花紋 36E「咪神」陳婉衡Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 好讓一眾網友大飽眼福。
好讓一眾網友大飽眼福。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。
不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 下巴又變得超尖，即時引起整容疑雲！
下巴又變得超尖，即時引起變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）

陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光

陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且 很 易 反 彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。

陳婉衡 黑白花紋 小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。
小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。
陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。
陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋
陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。
現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 努力運動後，終於成就了今日的女神身型。
努力運動後，終於成就了今日的女神身型。（圖片來源：TVB節目截圖）
陳婉衡 黑白花紋 飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！
飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！（圖片來源：[email protected]_alyciac）

點擊下圖逐格睇陳婉衡靚相

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_alyciac、[email protected]_jessica

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