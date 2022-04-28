49歲陳子聰回春有術Fit到漏 曾經歷死過翻生何超儀全面停工照顧

陳子聰日前同老婆何超儀去到意大利烏甸尼斯電影節，齊齊為有份監製的實驗紀錄片《尋找極 致的喜悅：火與冰》作導演版全球首映。眼見久未露面的陳子聰狀態勁弗，點估到他的體重曾經達到220磅，又再因病暴瘦60磅。