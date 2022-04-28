49歲陳子聰回春有術Fit到漏 曾經歷死過翻生何超儀全面停工照顧
陳子聰日前同老婆何超儀去到意大利烏甸尼斯電影節，齊齊為有份監製的實驗紀錄片《尋找極 致的喜悅：火與冰》作導演版全球首映。眼見久未露面的陳子聰狀態勁弗，點估到他的體重曾經達到220磅，又再因病暴瘦60磅。
體重曾一度達到220磅
49歲的陳子聰其實是一名富家公子，由於外形出眾獲邀做模特兒入行，陳子聰曾憑190 cm的身高加上41吋胸肌更被稱為「港版木村」。不過自從2003年陳子聰和何超儀於澳洲結婚，成為賭王女婿後便由型佬變肥佬，尤其和何超儀合演的電影《太太》時，因要飾演肥佬的角色而極速增磅，一增便是四十磅！但之後陳子聰未有刻意修身，體重更一發不可收拾，高峰期曾經達到220磅。當時超儀指陳子聰未到四十歲已有高血糖、高脂肪及高血壓，身體已響起警號，又指他常飲酒及食牛扒，引致尿酸高而腳痛，勒令對方要積極減肥。
死過翻生
到了2016年，陳子聰被發現腹部鼓脹，後來更出現暴瘦，傳出因為肝臟出現問題要秘密入院接受治療，要由港安醫院轉到瑪麗醫院留醫，一度要入住成人深切治療部，一班好友陳奕迅、徐濠縈、蘇永康同劉浩龍等輪住探病，情況令人擔心。有指當時何超儀為了照顧陳子聰亦全面停工，更為老公每月豪花200萬租住頂層單位，又請私家看護24小時全天候照顧。幸好陳子聰在何超儀的悉心照顧下，已幾乎完全恢復了當年勇，狀態勁弗！