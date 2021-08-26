陳宇琛入行18年 趁生日發千字文爆入TVB十年離巢真相：好似畀人Betray
文：東方新地｜圖：陳宇琛IG
陳宇琛：山頭文化令我失去好多演出
陳宇琛（Sam）於本月22日踏入42歲，他日前他在社交網上載了同家人慶祝生日的相片，並發出了一篇千字文講述他入行以來的經歷，其中更著重講到他加入TVB十年後的離巢真相，他說：「啱啱42歲生日係我入行第18年。 最近諗緊我喺呢行種種經歷，發現原來我一直抑制咗好多諗法同情緒。」
經常有人同我講要聽話
陳宇琛續說：「2004年嗰陣我24歲孭住『星二代』包袱入行。好多人以為係一條捷徑，但實際上係一條好艱難嘅路。入行嗰陣得到好多關注，但係我嘅成長一直好低調，所以當時唔識面對同處理。感覺好尷尬，好似畀人一直批判。加上大家對我嘅表現有好大嘅期望，而我對自己都有好高嘅要求，非常大壓力。同時間經常有人同我講要喺呢一行生存，就要聽話。因為咁，我慢慢迷失咗自己嘅定位identity，開始封閉自己。」
入TVB頭五年好充實
陳宇琛指初入TVB時都有過美好的回憶，他表示：「點都好，喺TVB頭五年都好充實有好多得益，參與過各種各樣嘅製作，我自己都非常投入因為知道機會難求。《四葉草》確實係一個美好嘅回憶，因為嗰次嘅演出終於有監製留意到，令我可以開始拍劇。我對每一個角色都放咗好多心思去設計，所以每次係街度見到fans同我講佢哋好鍾意睇我做戲，我都好appreciate。」
被安排做新人工作
但轉折在TVB人事大變動之後，陳宇琛文字間對TVB的「山頭文化」深惡痛絕，他說：「不過喺大台工作第五年之後，就發生人事大變動。山頭文化嘅現實，突然間令我失去咗好多我應該有份參與嘅劇集演出，幕前工作180度轉變，畀人安排做番一啲啱啱入行嘅嘢，完全唔起眼嘅節目。當時感覺好難受，好似畀人betray，對公司好信任亦付出咗咁多，拍劇捱到體力透支，身體受傷都好似白費晒。」
每個月人工$8000
陳宇琛續說：「因為好鍾意做戲以為仲有一絲希望都想堅持落去。我唔係帶錢返工嘅人，嗰陣每個月人工係$8000，有時到月尾戶口得返$100-200，好彩自己喺出邊都接到啲jobs可以頂得住吓。不過咁都未算最谷底，大概嗰段時間，拍咗拖七年嘅未婚妻同我講要call off婚禮，感情同事業都失敗令我跌咗入一個好dark & depressed嘅位。」
考慮好短時間就過檔
最後陳宇琛選擇離巢，他憶述：「終於到我喺TVB第10年，2014年有一間籌備中嘅電視台（HKTV）搵我過檔，offer我四倍嘅人工，我考慮咗好短時間就應承咗。18年嘅故事係比較長氣啲，人生嗰啲嘢係咁㗎啦。To be continued…仲未講完。」
此外去年在ViuTV劇集《男排女將》中飾演「黃金Sir」一角，令陳宇琛人氣急升，在下月4日（星期六）播出的ViuTV節目《力圖打排球》中，他更會帶領「ERROR隊」出戰排球表演賽，迎戰Stephy（鄧麗欣）領軍的「力圖隊」。