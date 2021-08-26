陳宇琛入行18年 趁生日發千字文爆入TVB十年離巢真相：好似畀人Betray

因在ViuTV劇集《男排女將》中飾演「黃金Sir」一角而人氣急升的陳宇琛（Sam），自2003年挾著石修（原名陳碩修）兒子之名入行，不經不覺已過了18年，日前他在社交網上載了他同家人慶祝他42歲生日的相片，並發出了一篇千字文講述他入行以來的經歷，其中更著重講到他加入TVB十年後的離巢真相。

文：東方新地｜圖：陳宇琛IG