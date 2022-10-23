季前賽｜34歲陳安立父為保釣烈士陳毓祥 年底迎娶前《東張》女神林希靈
陳安立是籃球發燒友
《季前賽》的演員中有不少都是籃球愛好者，除了姜濤、張繼聰與Stanley外，還有身高6呎2吋的陳安立，他在劇中飾演的陳國秋，與Ian同屬翰林大學籃球隊主將，有樣有才華，屬健康陽光型男，擅長游水及各種球類活動，入水能游出水能跳，實力不容忽視。
被封ViuV全能藝人
2011年畢業於香港浸會大學人文學的陳安立，參加Now TV舉辦的「CEO 選拔賽」總決賽，最後獲冠軍及「觀星台評審大獎」，並正式加入 Now TV，2016年轉投ViuV做節目主持，拍過不少劇集，與強尼一樣被封全能藝人，備受力捧。除了有份拍重頭劇《季前賽》，陳安立早前更與一姐Hailey出埠拍旅遊飲食節目《食得怪先好嗌》。
陳安立背景大有來頭
過去6年，陳安立靠自己在電視台一步一步向上爬，但原來其父是香港保釣人士之一的陳毓祥，26年u前，當年只有8歲的陳安立在碼頭送別爸爸後，沒想到陳毓祥就在釣魚島宣示中國主權時不幸身亡，遺下太太及一對年幼子女。陳安立曾經在訪問中表示雖然對爸爸的印象愈來愈模糊，印象中爸爸工作很忙，但對子女不惡，反而媽媽管教比較嚴厲，爸爸離開後，媽媽才在管教上放鬆了很多。
陳安立為圓亡父遺願組籃球隊
陳安立表示自己的名字有「安居立業、安身立命」的意思，所以他努力工作之餘，早年亦實現了爸爸生前組籃球隊的遺願，自組了一隊籃球隊「Hero」。此外，陳安立的母親劉舜卿曾是沙田區家長教師會聯會主席，亦是陳安立當年所讀的幼稚園校長，而他的胞姊就是著名舞台劇演員陳安然。
高大靚仔緋聞多
陳安立條件咁好緋聞都唔少，曾與黃心美及劉佩玥傳緋聞，17年曾被本刊捕獲與劉佩玥去數碼港睇戲，離開時前後腳行煞有介事，後來見天已黑四圍又少人才愈行愈埋，仍掛住P牌的劉佩玥最後更載陳安立到旺角麥花臣球場打籃球。
陳安立林希靈低調拍拖四年幾
緋聞歸緋聞，但原來陳安立一直把戀情低調處理，他與33歲的前「東張西望」女神林希靈拍拖四年幾，女友還在無綫時拍拖都盡量低調，和男友夾份開店都稱是好朋友關係，自去年正式離巢無綫後，戀情終於可以大方公開，早前更宣布喜訊﹗
林希靈公布喜訊：
‘When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible’
12點正，新一年，
你突然拎起手機自拍，
問我有咩願望.
我：身體健康。
你：仲有呢仲有呢？
我：世界和平囉！
你擘大個口呆左，
呢個樣足夠我回味很多年。
我最好的朋友，
餘生請多多指教
陳安立求婚好蝦碌：原來沒有roll機
陳安立自爆求婚時勁蝦碌，竟忘記撳下錄影掣，因而未有把求婚過程拍低﹗陳安立趁機放閃：「唯有用餘生慢慢再說。」其後林希靈接受訪問時以搞笑形容求婚過程，爆陳安立約布置酒店房約錯時間，布置的工作人員在求婚後第二朝先來，又爆陳安立想拍求婚花絮，問林希靈新年願望時以為她會說想做人妻，點知林希靈的答案不是陳安立所預期，全程拎住電話自拍打算錄下過程卻忘記按掣，林希靈笑指求婚過程都算難忘的﹗
‘They said when you meet the love of your life,time stops. And that’s true. What they don’t tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up.’
-Big Fish求婚時候，
我邊拿著手機，
邊説著情深説話。一直以為有錄影，
卻原來從沒有Roll機。
無辦法，唯有用餘生慢慢再説。
林希靈孖陳安立夾份經營自家食品店
林希靈因《東張西望》的「聾啞女」美華事件而一夜爆紅，更因為直斥女保安「你咁樣好冇人性喎！」更獲得「正義女神」之稱。但當大家以為她在TVB正值上位之際，她卻在2021年最後一日突然在IG宣布離開TVB：「多謝東張各位兄弟姊妹，我地就好似家人一樣每日並肩作戰，一齊出盡全力去做訪問，衝擊嘅日子，我一定會好好記住係心入面，呢段日子一定會係我人生入面其中一段最深刻嘅回憶。最唔捨得就係你地啦！」另一方面，林希靈亦透露自己會專心經營自家食品品牌，仲透露依家得閒，可以隨時搵佢開工咁話！林希靈後來正式宣布加盟「開電視」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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