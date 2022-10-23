季前賽｜34歲陳安立父為保釣烈士陳毓祥 年底迎娶前《東張》女神林希靈

ViuTV新劇《季前賽》除了有MIRROR與ERROR成員主演，還有其他好波之人，當中與Ian陳卓賢同為翰林大學籃球隊成員的陳安立(Brian)，6呎身高加矯健身形好出眾，加盟ViuTV六年封全能男藝人。其父是保釣烈士陳毓祥，其姊陳安然是著名舞台劇演員，陳安立女友則是前《東張》女神林希靈，將於年底拉埋天窗。