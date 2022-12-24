陳安立林希靈婚後努力造人 自爆造人秘訣 七師傅私人醒「造人吉位」？

藝人陳安立和前TVB「東張女神」林希靈於12月24日舉辦婚宴，眾多圈中好友出席，包括洪永城、肥仔@ERROR、黃劍文、強尼、娟姐等人，華麗的婚禮搞足成日。兩位新人在接受訪問時，亦有大方談及到造人計劃，佢地透露七師傅私人提點「造人吉位」之餘，就連潤滑劑都有講究！