陳安立林希靈婚後努力造人 自爆造人秘訣 七師傅私人醒「造人吉位」？
林希靈婚後努力做人 吉位、潤滑劑都有關？
藝人陳安立和前TVB「東張女神」林希靈於平安夜舉辦婚宴，當被傳媒問到會否進行造人大計的時候，林希靈笑言：「之前七師傅話叫我地床頭擺指定方位，今年要向北邊，咁有利造人啲，所以今晚我會婉拒啲聖誕派對，因為要試吓啲風水方位。」之後又笑指朋友都有分享造人Tips，表示坊間有一種可以決定生男或生女的潤滑劑，非常講究！
恨生孖胎仔女 望一擊即中
此外，兩位新人亦表示不介意小孩的性別，陳安立就話最好係生孖胎：「我覺得男女都冇所謂，我哋兩個都好鐘意小朋友，而且孖仔孖女好獨特，有心靈感應。」林希靈就大膽表示希望可以一擊即中，果然做咗人妻後，發言都變得非常大膽！
婚禮賓客星光熠熠 TVB、ViuTV總動員
今天參加兩人婚禮的賓客大部分都是來自TVB和ViuTV兩家電視台，所以兩人都大花心思，準備了「啤酒勁敵大賽」娛賓，勝出的一方就能夠得到清酒一支：「諗住叫娟姐主持飲酒大賽，每個台派兩個人上嚟鬥快飲酒。」陳安立更表示打算在遊戲環節中，邀請歌手小肥仔婚禮上大唱失戀歌：「我叫小肥上台唱《時光機》，佢初時都話大吉利市，我話我哋百無禁忌，飲住啤酒聽佢唱歌苦情歌，失戀感覺爆燈」
林希靈準備與姐妹度蜜月
至於度蜜月方面，因為陳安立要拍劇到5月，所以兩人暫時未能安排到度蜜月行程。林希靈就表示雖然未能同老公度蜜月，但已經早已和姐妹們安排外遊：「我叫咗啲姐妹去日本，浸吓溫泉，自駕遊。」至於旅費方面，林希靈就話老公會負責，仲話：「（老公）努力搵錢比我un un腳。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位及聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！