陳定幫批MIRROR虎年運程 姜濤易受傷教主多是非 一位成員有機成為國際紅星
文：東方新地｜圖：[email protected]娛樂新聞、[email protected]陳定幫Clement Chan、[email protected]
盧瀚霆@MIRROR 今年為是非之年
在MIRROR十二子中，陳定幫師傅率先講到教主Anson Lo（盧瀚霆），他指Anson Lo屬豬今年六合太歲，會有好事發生，尤其在人緣方面今年係OK的，會有好多新朋友或新貴人出現，但亦會有幾多是非，是一個是非之年，亦可以話因為他今年的命宮是太陽星，會有好多貴人亦會有好多是非，會有種好吸引人的力量，即係有種熱力四射的感覺。
批盧瀚霆行正十年大運 勸唔好太over
但陳定幫續指因為太陽過熱，太過亮眼，會令人想躲避，所以他提醒Anson Lo今年去到某一個位置，要識得去控制，不要讓自己太Over，需要收一收，不能谷得太行，不慍不火反而是最好的做法，而一班粉絲也要識得怎樣去保護他。陳定幫指這是易經的道理，當陰陽失衡時就容易病倒，運氣上也一樣，頭半年Anson Lo的整體運氣只是一般般，但去到後半年至2023年，他的整體運勢就非常好，同時他很明顯也在行十年大運。
Stanley 容易有意外跳舞要小心
第二個被批運程的鏡仔是Stanley（邱士縉），陳定幫指他今年容易出意外，背脊、肩頸，甚至成條尾龍骨或者坐骨神經，可能會有少少勞損，在跳舞或「擒高擒低」時要特別小心，並盡量避免去做太過危險的動作，也可以主動去應一些血光之災，例如去做針炙或整牙，因為他犯的是指背星，容易背脊痛，也代表可能會被人「篤背脊」，即係都會有一些是非。
Mirror中運勢第二佳 虎年名利雙收
雖然會有是非，而講到事業運，陳定幫就指Stanley因為有一粒科星和一粒祿星，所以名氣和錢財都會有所上升，無論正面或負面的新聞都能令他出名，更會爆到2023年，是MIRROR在虎年運勢第二好的成員。
Edan 可挑戰跳舞歌
而陳定幫第三個就講到Edan（呂爵安），師傅指他今年是突破年，但他在去年2021年也是一個突破年，所以在2022年他會嘗試更多不同的角色或不同的歌種，例如他本身唱開抒情歌，今年他就會挑戰快歌甚至跳舞歌等，作出新的嘗試，屬先破壞後建設，所以初時不太能為人所接受，但慢慢就會覺得幾正。
有望衝出香港 成為國際級紅星
所以陳定幫指今年對Edan來說是個忙碌的年份，因為凡是行到殺破狼的運勢，都要破舊立新，不會有休息的時間，而Edan在這十年的事業宮中，去年便有遷移宮和太陽星，令他有機會衝出香港，成為國際級的紅星，今年他亦會延續這個運勢。陳定幫又笑指Edan即使做其他行業，今年亦會撈得好掂。
姜濤 容易受傷或病倒
而講到姜濤，陳定幫指他今年運勢OK，但和Stanley一樣也是容易受傷，甚至容易病倒，尤其在虎年他的身體更特別虛弱，所以需要注意增強抵抗力及多些休息。不過師傅指他在人緣、桃花方面都非常好，尤其異性緣更是好到爆燈，因為他本身是壬子日出世，紅鸞星、紅艷星、桃花星三位一體，本身都是一個桃花重的人，好得人鍾意，所以就算他去做其他需要人緣的工作，例如PR或Sales，都能取得不俗的成績。此外陳定幫又指他由2017年已開始行十年大運，會行到2027年。
Jeremy 有機會一飛沖天
最後陳定幫講到Jeremy（李駿傑），他指今年是Jeremy的轉變年，已入到十年大運中，未來十年都非常之好，今年更同2018年一樣，有一個「火貪格」，即是暴發命格，有機會能夠平地一聲雷、一飛沖天，今年他亦會有好多機會，以及有好多貴人，尤其是一些年長的人更會對他有幫助，但需要小心簽文件方面，尤其不要借錢給別人。
花姐今年有運行 帶挈埋MIRROR
陳定幫總結雖然今年MIRROR並非全部成員入到十年大運，都起碼有一半以上，已經很足夠，可以帶領著其他人一齊行運，此外他相信花姐今年亦有運行，能帶挈到MIRROR一齊行運，所以MIRROR今年一定無得輸。此外原來去年5月陳定幫師傅都有拍片分析過MIRROR爆紅的原因，他指2004至2023年正在行8運（艮卦），旺少男之餘亦旺真人騷，加上花姐的好運勢，才令MIRROR順利爆紅，而到了2024年，師傅則建議MIRROR轉攻中女市場，多賣適合中女使用的產品廣告，則可繼續行運。