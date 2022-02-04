陳定幫批MIRROR虎年運程 姜濤易受傷教主多是非 一位成員有機成為國際紅星

玄學家陳定幫原來都係MIRROR粉絲，全個office入面都擺滿MIRROR的物品！日前他更為MIRROR預測虎年運程，講到有一位MIRROR成員將會衝出香港、走向國際，有一位成員卻命犯「指背星」，容易背脊痛，亦代表可能會被人「篤背脊」！