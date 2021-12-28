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錢國偉遺孀陳宛蔚被爆極速結新歡 對象曾與袁彩雲、梅艷芳經理人鬧三角戀

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撰文：東方新地

金牌監製錢國偉（Wilson）去年10月因胰臟癌病逝，其遺孀陳宛蔚（Calinda）日前被傳媒影到同一名光頭男士一連兩日約會撐枱腳，更當街「啜爆」兼一同返回男方位於西貢的村屋過夜，有指兩人於今年1月已開始「撻著」，而該名光頭男原來是過去曾與前港姐季軍袁彩雲及梅艷芳生前經理人王敏慧拍拖的著名室內設計師佘偉生。

文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒照片庫

陳宛蔚 一連兩晚無返歸湊女

陳宛蔚與錢國偉於2015年結婚，2018年誕下女兒Abby，去年10月錢國偉離世，終年58歲。現年39歲的陳宛蔚當時曾表示會努力照顧愛女，要把女兒養育成一個快樂的孩子。但有傳媒日前拍得陳宛蔚同同一名光頭男士一連兩日約會撐枱腳，更旁若無人當街拖手及「啜爆」，晚上兩人又一同返回男方位於西貢的村屋過夜，即陳宛蔚一連兩晚都無「返歸」湊女。

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錢國偉在去年10月離世，遺下妻子陳宛蔚和現年3歲的愛女Abby。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚今年7月曾同囡囡及好友們一齊慶祝39歲生日。（圖片來源：IG@emma_ondamove）
陳宛蔚今年7月曾同囡囡及好友們一齊慶祝39歲生日。（圖片來源：[email protected]_ondamove）

被指守寡3個月「失守」

有指該名光頭男原來是現年56歲的著名室內設計師兼裝修工程公司老闆佘偉生（Brian Sia），有傳媒接獲陳宛蔚密友爆料，指陳宛蔚守寡3個月便「失守」，全因新歡好識氹她開心，除了對她噓寒問暖、體貼照顧外，出手亦相當闊綽，不時向她送上大小禮以博取芳心。兩人現時愛得癡纏，陳宛蔚逢星期四、五便會到男方家「過夜」，而3歲女兒Abby則交由外傭和外公、外婆代為照顧。

陳宛蔚被指由今年1月，即錢國偉離世約3個月，已開始與佘偉生「撻著」，兩人迅速打得火熱，而3歲女兒Abby則經常交由外傭和外公、外婆照顧。（圖片來源：IG@calinda.chan）
陳宛蔚被指由今年1月，即錢國偉離世約3個月，已開始與佘偉生「撻著」，兩人迅速打得火熱，而3歲女兒Abby則經常交由外傭和外公、外婆照顧。（圖片來源：[email protected]

當街上演煙韌真人騷

被傳媒影到拍拖當晚約7時，陳宛蔚與新歡結伴現尖沙咀手拖行商場，再到食肆撐枱腳食飯，全程態度親密。離開餐廳後，兩人一同返回男方位於西貢的一幢村屋，之後全晚未見陳宛蔚離開。直到翌日早上約10時，陳宛蔚才由男方駕車載往銅鑼灣繼續手繞手行街，兩人情到濃時，更旁若無人地「啜爆」，毫不介意當街上演煙韌真人騷。

陳宛蔚被指每星期會有兩晚到新歡家中「過夜」。（圖片來源：IG@calinda.chan）
陳宛蔚被指每星期會有兩晚到新歡家中「過夜」。（圖片來源：[email protected]

睇租售樓盤廣告疑物色新愛巢

之後陳宛蔚與新歡轉戰上環區，途經地產舖時，曾駐足觀看租售樓盤廣告，疑似正計劃在該區物色新愛巢，以展開同居新生活。及後兩人轉往一間珠寶首飾店，曾入內逗留約大半小時選購金飾。至晚上約7時，兩人再到一間餐廳撐枱腳。至9時許，陳宛蔚又隨男方返回其西貢村屋，逗留度過第2夜。

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錢國偉生前也曾被本刊拍得與陳宛蔚一同在大坑睇樓盤廣告，當時錢國偉指住啲廣告噏噏，似乎好多嘢發表，而戴住口罩嘅陳宛蔚就在一旁點頭表示認同。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳宛蔚在社交網一向只上載健身照和鮮花照，但留言時都會添上「NewChapter」（新一章）這個Hashtag，又曾在社交網上載一幅「活在當下」的圖片，似在暗示已展開新戀情。

陳宛蔚曾在社交網上載一幅「活在當下」的圖片。（圖片來源：IG@calinda.chan）
陳宛蔚曾在社交網上載一幅「活在當下」的圖片。（圖片來源：[email protected]

新歡曾陷三角戀

佘偉生曾在美國修讀建築學士課程，09年曾因一單豪宅裝修工程涉嫌貨不對辦，而被客人告上法庭，索償多達約460萬元。過去佘偉生曾與梅艷芳生前經理人王敏慧（Marianne）拍拖及合伙開設兩間卡拉OK酒吧，後被指戀情無疾而終，2004年，佘偉生與1996年港姐季軍袁彩雲拍拖已近3年，但當時有指他同時「翻撻」王敏慧，因此鬧出三角戀傳聞，但之後亦有指袁彩雲另結新歡，而飛甩佘偉生。

佘偉生曾與王敏慧及袁彩雲拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
佘偉生曾與王敏慧及袁彩雲拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
袁彩雲（圖片來源：新傳媒照片庫）
袁彩雲（圖片來源：新傳媒照片庫）
王敏慧（圖片來源：新傳媒照片庫）
王敏慧（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳宛蔚 曾是「味之天使」

陳宛蔚曾在2007年參選港姐，雖未能入圍，但仍簽入無綫，更獲監製錢國偉睇中，加入遊戲節目《味分高下》中，擔任8位「味之天使」中的「雜果賓治」，之後更開始同錢國偉拍拖，並於2015年拉埋天窗。原來陳宛蔚畢業於英國倫敦經濟學院LSE，同千億新抱徐子淇係同學仔，仲識彈鋼琴同吹Sexophone，相當多才多藝。

陳宛蔚於2015年與錢國偉拉埋天窗。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚於2015年與錢國偉拉埋天窗。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚曾是8位「味之天使」中的「雜果賓治」（後排右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚曾是8位「味之天使」中的「雜果賓治」（後排右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚07年參選港姐時，只在24強止步。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳宛蔚07年參選港姐時，只在24強止步。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳宛蔚由讀大學時期就開始做模特兒。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳宛蔚由讀大學時期就開始做模特兒。（圖片來源：新傳媒照片庫）
畢業於英國倫敦經濟學院LSE的陳宛蔚，曾為無綫主持節目《創富坊》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
畢業於英國倫敦經濟學院LSE的陳宛蔚，曾為無綫主持節目《創富坊》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
因拍《味分高下》同錢國偉結緣，開始拍拖後，陳宛蔚已逐漸淡出娛樂圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
因拍《味分高下》同錢國偉結緣，開始拍拖後，陳宛蔚已逐漸淡出娛樂圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

重溫金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念

錢國偉可算是出身自無綫近年最成功的節目監製，負責製作的大型節目包括《獎門人》、《香港小姐》、《香港先生》、《志雲飯局》仲有《美女廚房》等等，離開無綫後擔任電影導演，14年更獲周星馳邀請擔任電影《美人魚》執行導演，去年10月27日因爲胰髒癌離世，終年58歲，生前人緣極佳的錢國偉，12月8日在沙田寶福堂出殯時由生前好友張衛健、鄭伊健、錢嘉樂、方力申等扶靈。

錢國偉生前人緣極佳，出殯時張衛健、鄭伊健、錢嘉樂、方力申等都有幫手扶靈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
錢國偉生前人緣極佳，出殯時張衛健、鄭伊健、錢嘉樂、方力申等都有幫手扶靈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

錢國偉去年病逝的消息傳出，後令不少曾跟他合作的藝人感到難過和心痛，紛紛在社交網留言悼念，希望在遠方的他一路走好，當中曾一起合作《美女廚房》的好兄弟鄭中基，與及去年合作演唱會的古巨基都出Po悼念，實在令人無限痛心！

金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
鄭中基連出兩Po悼念好友，第一個Po更爆操，可見他因好友離世十分難過！
金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
古巨基去年四月舉行演唱會，在後台與錢國偉合照。（圖片來源：[email protected]
金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
（圖片來源：[email protected] Cheng鄭中基）

錢國偉去年5月已傳出患上重病，又曾到日本接受「免疫治療法」，不過之後病情惡化，再入養和醫院治療，更要靠打嗎啡止痛，大多時間半昏迷。錢國偉曾監製不少大型綜藝節目，圈中人緣甚廣，現時遺下妻子陳苑蔚及兩歲女兒Abby，令人心痛。

金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
前年8月出席澳門小姐選舉活動，錢國偉已比前消瘦不少！（圖片來源：微博@錢國偉WilsonChin）
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錢國偉微博圖片（圖片來源：微博@錢國偉WilsonChin）
金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
錢國偉微博圖片（圖片來源：微博@錢國偉WilsonChin）

據悉錢國偉在年多前知悉自己患上胰臟惡疾，連月來在家中休養，由於不想朋友擔心，所以一直低調求醫，過去年幾以來，將工作全部推掉，有指就連老友鄭伊健及陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭，努力與病魔搏鬥，年初身體曾一度好轉，更被傳媒拍到由太太陳苑蔚和好兄弟林曉峰的陪同下，到旺角的化驗中心，當時身形已暴瘦30磅的他，面容有點憔悴！

金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
錢國偉微博圖片（圖片來源：微博@錢國偉WilsonChin）

據知錢國偉離世當晚許多圈中朋友趕往醫院見他最後一面，而傳出病逝消息後，社交網亦被他一班好友及徒弟洗版，向他深切悼念！當中曾與錢國偉合作了兩輯《美女廚房》大受歡迎的好兄弟鄭中基，就連出兩個Po向好友悼念，第一個Po更忍唔住爆操，其哀痛心情可想而知！其他藝人如古巨基、唐詩詠、江美儀、阿Bob、龔嘉欣、何佩瑜、沈震軒都有出Po悼念。

金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
古巨基IG圖片（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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關楚耀IG圖片（圖片來源：[email protected]
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林盛斌IG圖片（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
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沈震軒IG圖片（圖片來源：[email protected]
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崔建邦IG圖片（圖片來源：[email protected]
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唐詩詠IG圖片（圖片來源：[email protected]
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何珮瑜IG圖片（圖片來源：[email protected]

不過，向來鍾意抽水的林作，連別人過世都唔放過抽水機會，在蘋果日報留言謂：「希望佢有買到危疾保險！」真係要比個服字佢！

金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
蘋果日報圖片（圖片來源：[email protected]香港蘋果日報）

錢國偉於1983年加入TVB任職辦公室助理，後轉到製作部擔任助理編導，約在2000年成為非戲劇組綜藝節目監製，他負責過不少TVB大型皇牌節目，當中包括《獎門人》、《香港小姐》、《香港先生》、《志雲飯局》、《美女廚房》、《味分高下》等，成為金牌電視節目監製之一。離開TVB後，他更拍了周星馳電影《美人魚》，其後亦為鄭伊健和古巨基演唱會擔任監製。

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傅嘉莉IG圖片（圖片來源：[email protected]
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錢國偉微博圖片（圖片來源：微博@錢國偉WilsonChin）

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