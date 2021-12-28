錢國偉遺孀陳宛蔚被爆極速結新歡 對象曾與袁彩雲、梅艷芳經理人鬧三角戀
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒照片庫
陳宛蔚 一連兩晚無返歸湊女
陳宛蔚與錢國偉於2015年結婚，2018年誕下女兒Abby，去年10月錢國偉離世，終年58歲。現年39歲的陳宛蔚當時曾表示會努力照顧愛女，要把女兒養育成一個快樂的孩子。但有傳媒日前拍得陳宛蔚同同一名光頭男士一連兩日約會撐枱腳，更旁若無人當街拖手及「啜爆」，晚上兩人又一同返回男方位於西貢的村屋過夜，即陳宛蔚一連兩晚都無「返歸」湊女。
被指守寡3個月「失守」
有指該名光頭男原來是現年56歲的著名室內設計師兼裝修工程公司老闆佘偉生（Brian Sia），有傳媒接獲陳宛蔚密友爆料，指陳宛蔚守寡3個月便「失守」，全因新歡好識氹她開心，除了對她噓寒問暖、體貼照顧外，出手亦相當闊綽，不時向她送上大小禮以博取芳心。兩人現時愛得癡纏，陳宛蔚逢星期四、五便會到男方家「過夜」，而3歲女兒Abby則交由外傭和外公、外婆代為照顧。
當街上演煙韌真人騷
被傳媒影到拍拖當晚約7時，陳宛蔚與新歡結伴現尖沙咀手拖行商場，再到食肆撐枱腳食飯，全程態度親密。離開餐廳後，兩人一同返回男方位於西貢的一幢村屋，之後全晚未見陳宛蔚離開。直到翌日早上約10時，陳宛蔚才由男方駕車載往銅鑼灣繼續手繞手行街，兩人情到濃時，更旁若無人地「啜爆」，毫不介意當街上演煙韌真人騷。
睇租售樓盤廣告疑物色新愛巢
之後陳宛蔚與新歡轉戰上環區，途經地產舖時，曾駐足觀看租售樓盤廣告，疑似正計劃在該區物色新愛巢，以展開同居新生活。及後兩人轉往一間珠寶首飾店，曾入內逗留約大半小時選購金飾。至晚上約7時，兩人再到一間餐廳撐枱腳。至9時許，陳宛蔚又隨男方返回其西貢村屋，逗留度過第2夜。
陳宛蔚在社交網一向只上載健身照和鮮花照，但留言時都會添上「NewChapter」（新一章）這個Hashtag，又曾在社交網上載一幅「活在當下」的圖片，似在暗示已展開新戀情。
新歡曾陷三角戀
佘偉生曾在美國修讀建築學士課程，09年曾因一單豪宅裝修工程涉嫌貨不對辦，而被客人告上法庭，索償多達約460萬元。過去佘偉生曾與梅艷芳生前經理人王敏慧（Marianne）拍拖及合伙開設兩間卡拉OK酒吧，後被指戀情無疾而終，2004年，佘偉生與1996年港姐季軍袁彩雲拍拖已近3年，但當時有指他同時「翻撻」王敏慧，因此鬧出三角戀傳聞，但之後亦有指袁彩雲另結新歡，而飛甩佘偉生。
陳宛蔚 曾是「味之天使」
陳宛蔚曾在2007年參選港姐，雖未能入圍，但仍簽入無綫，更獲監製錢國偉睇中，加入遊戲節目《味分高下》中，擔任8位「味之天使」中的「雜果賓治」，之後更開始同錢國偉拍拖，並於2015年拉埋天窗。原來陳宛蔚畢業於英國倫敦經濟學院LSE，同千億新抱徐子淇係同學仔，仲識彈鋼琴同吹Sexophone，相當多才多藝。
重溫金牌監製錢國偉58歲胰臟癌病逝 鄭中基古巨基心痛悼念
錢國偉可算是出身自無綫近年最成功的節目監製，負責製作的大型節目包括《獎門人》、《香港小姐》、《香港先生》、《志雲飯局》仲有《美女廚房》等等，離開無綫後擔任電影導演，14年更獲周星馳邀請擔任電影《美人魚》執行導演，去年10月27日因爲胰髒癌離世，終年58歲，生前人緣極佳的錢國偉，12月8日在沙田寶福堂出殯時由生前好友張衛健、鄭伊健、錢嘉樂、方力申等扶靈。
錢國偉去年病逝的消息傳出，後令不少曾跟他合作的藝人感到難過和心痛，紛紛在社交網留言悼念，希望在遠方的他一路走好，當中曾一起合作《美女廚房》的好兄弟鄭中基，與及去年合作演唱會的古巨基都出Po悼念，實在令人無限痛心！
錢國偉去年5月已傳出患上重病，又曾到日本接受「免疫治療法」，不過之後病情惡化，再入養和醫院治療，更要靠打嗎啡止痛，大多時間半昏迷。錢國偉曾監製不少大型綜藝節目，圈中人緣甚廣，現時遺下妻子陳苑蔚及兩歲女兒Abby，令人心痛。
據悉錢國偉在年多前知悉自己患上胰臟惡疾，連月來在家中休養，由於不想朋友擔心，所以一直低調求醫，過去年幾以來，將工作全部推掉，有指就連老友鄭伊健及陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭，努力與病魔搏鬥，年初身體曾一度好轉，更被傳媒拍到由太太陳苑蔚和好兄弟林曉峰的陪同下，到旺角的化驗中心，當時身形已暴瘦30磅的他，面容有點憔悴！
據知錢國偉離世當晚許多圈中朋友趕往醫院見他最後一面，而傳出病逝消息後，社交網亦被他一班好友及徒弟洗版，向他深切悼念！當中曾與錢國偉合作了兩輯《美女廚房》大受歡迎的好兄弟鄭中基，就連出兩個Po向好友悼念，第一個Po更忍唔住爆操，其哀痛心情可想而知！其他藝人如古巨基、唐詩詠、江美儀、阿Bob、龔嘉欣、何佩瑜、沈震軒都有出Po悼念。
不過，向來鍾意抽水的林作，連別人過世都唔放過抽水機會，在蘋果日報留言謂：「希望佢有買到危疾保險！」真係要比個服字佢！
錢國偉於1983年加入TVB任職辦公室助理，後轉到製作部擔任助理編導，約在2000年成為非戲劇組綜藝節目監製，他負責過不少TVB大型皇牌節目，當中包括《獎門人》、《香港小姐》、《香港先生》、《志雲飯局》、《美女廚房》、《味分高下》等，成為金牌電視節目監製之一。離開TVB後，他更拍了周星馳電影《美人魚》，其後亦為鄭伊健和古巨基演唱會擔任監製。