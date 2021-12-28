錢國偉遺孀陳宛蔚被爆極速結新歡 對象曾與袁彩雲、梅艷芳經理人鬧三角戀

金牌監製錢國偉（Wilson）去年10月因胰臟癌病逝，其遺孀陳宛蔚（Calinda）日前被傳媒影到同一名光頭男士一連兩日約會撐枱腳，更當街「啜爆」兼一同返回男方位於西貢的村屋過夜，有指兩人於今年1月已開始「撻著」，而該名光頭男原來是過去曾與前港姐季軍袁彩雲及梅艷芳生前經理人王敏慧拍拖的著名室內設計師佘偉生。